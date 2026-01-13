  • Новость часаВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    13 января 2026, 12:28 • Новости дня

    Ученые спрогнозировали возможный рекорд по магнитным бурям в 2026 году

    Ученые ИКИ РАН сообщили о вероятном рекорде по магнитным бурям в 2026 году

    Tекст: Мария Иванова

    В первые 13 дней 2026 года зафиксирован рост числа магнитных бурь и геомагнитных возмущений, причём их частота уже превышает показатели рекордного 2025 года.

    Геомагнитная активность в 2026 году демонстрирует темпы роста, превышающие показатели предыдущего рекордного года, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

    За первые 13 дней января уже зафиксировано три дня с магнитными бурями, что составляет 23% от общего числа дней месяца. Для сравнения, в 2025 году аналогичный показатель был 18%, а за весь год магнитные бури наблюдались в 69 из 365 дней, то есть 18%.

    Среди первых 13 дней нового года восемь оказались окрашены в желтые и красные цвета по индексу Kp, что означает умеренный и высокий уровень магнитных возмущений – 62%, тогда как в 2025 году таких дней было 46% за год, что уже стало рекордом с 2005 года. Ученые отмечают: «Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год делать по первым 13 дням некорректно, но, как минимум, заявка на то, что рекорды предыдущего года могут быть побиты в наступающем году, уже сделана».

    Исследователи подчеркивают, что всплеск магнитных бурь происходит несмотря на снижение общей солнечной активности, пик которой пришелся на 2024 год. Основной причиной бурь стало аномально большое количество корональных дыр на Солнце, что приводит к усилению солнечного ветра и, как следствие, к возмущениям магнитного поля Земли.

    Тенденций к снижению числа корональных дыр пока не наблюдается: на сегодня на Солнце видны две средних по размеру дыры.

    Тем не менее, нынешние показатели еще далеки от абсолютного рекорда: в 2003 году геомагнитные возмущения фиксировались в 272 днях (72% случаев), а спокойных суток было только 93. Ученые продолжают наблюдение и не исключают, что 2026 год может стать новым рекордным по числу магнитных бурь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РАН спрогнозировали возмущенную геомагнитную обстановку на Земле до конца недели.

    На Земле 11 января произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря.

    При этом прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.

    Отметим, что в Москве на выходных прогнозируют рекордный рост атмосферного давления.

    11 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

    Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южный циклон достигнет Московского региона уже ближайшей ночью, ожидается облачная погода и осадки от трех до восьми миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

    По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

    В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

    Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

    В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 10:51 • Новости дня
    В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после полетов

    В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после длительных миссий

    В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после полетов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новое исследование показало, что у астронавтов после длительного пребывания на орбите мозг смещается и изменяет форму, причем наиболее заметные изменения фиксировались у тех, кто находился в космосе около года.

    Мозг астронавтов меняет форму и положение после пребывания в космосе, выяснили ученые, передает NBC News.

    Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и может повлиять на планы НАСА по созданию базы на Луне и организации длительных экспедиций на Марс.

    Авторы работы обнаружили, что после возвращения на Землю мозг астронавтов смещается вверх и назад относительно привычного положения. Больше всего изменения затронули зоны, связанные с восприятием движения, укачиванием, потерей равновесия и дезориентацией. Эти сдвиги фиксировались даже у тех, кто провел в космосе всего пару недель, но наиболее выражены у астронавтов, находившихся на орбите шесть месяцев или даже год.

    «У людей, пробывших на орбите год, наблюдались самые крупные изменения», – рассказала профессор Рэйчел Сайдер из Университета Флориды, соавтор исследования. Она уточнила, что смещение мозга составляет всего пару миллиметров, но для мозга это значительная величина, видимая невооруженным глазом. Исследование показало, что подобные перемены могут вызывать кратковременную дезориентацию или укачивание в невесомости, а после возвращения домой – проблемы с равновесием, однако серьезных осложнений вроде головных болей или нарушений когнитивных функций выявлено не было.

    Для сравнения ученые применили МРТ-сканирование и к участникам эксперимента на Земле: 24 добровольца лежали с головой ниже ног в течение 60 суток для имитации невесомости. У них также зафиксировали изменения формы и положения мозга, хотя выраженность изменений была ниже, чем у астронавтов.

    Эксперты подчеркивают, что вопрос долгосрочных последствий пока остается открытым, а размер выборки ограничен, поскольку ежегодно на МКС отправляются не больше дюжины астронавтов. Пока известно, что после возвращения на Землю большинство изменений обратимы, но как поведет себя мозг людей, если им предстоит длительное пребывание на Луне или Марсе с другим уровнем гравитации, еще предстоит выяснить.

    Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.

    Между тем космонавт Олег Новицкий назвал сроки подготовки человека к полету в космос.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 23:33 • Новости дня
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Должность командира Международной космической станции (МКС) появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции, напомнили в Telegram-канале Роскосмоса.

    «В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», – сообщили в Роскосмосе.

    В ведомстве уточнили, что в 2025 году российские космонавты дважды возглавляли станцию: марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МКС в декабре впервые за 25 лет приняла восемь кораблей одновременно. Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам. Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о 40-минутной ночи на орбите.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 10:17 • Новости дня
    В Москве высота сугробов превысила климатическую норму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Высота сугробов в Москве достигла 39 сантиметров, недавние снегопады привели к максимальным значениям снежного покрова с начала зимнего сезона, указал Леус в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в последние сутки снег начал оседать и уплотняться, но небольшие осадки, выпавшие в субботу, местами увеличили высоту сугробов.

    На метеостанции ВДНХ снежный покров утром составил 37 сантиметров при норме в 25 сантиметров. На других московских метеостанциях показатель фиксируется в диапазоне от 37 до 39 сантиметров.

    В Новой Москве снежный покров достигает 44 сантиметров, а в Московской области – до 50 сантиметров.

    Ранее Роскосмос публиковал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

    Тогда же сильный снегопад парализовал движение на МКАД. Из-за непогоды в московских аэропортах задерживали и отменяли более 310 рейсов.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 18:29 • Новости дня
    Аэропорты Москвы из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов с начала суток

    Аэропорты московского региона из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиавокзалы столичного региона по причине погодных условий с начала суток обработали почти тысячу рейсов, в том числе 130 - за последние два часа, сообщили в Минтрансе.

    Московские аэропорты обслужили около тысячи рейсов с начала суток, сообщает Минтранс. Ведомство отмечает, что с 14 до 16 часов по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обработали 130 рейсов.

    В частности, аэропорт Шереметьево за указанный период обслужил 67 рейсов. По данным Минтранса, ситуация с багажом там полностью нормализована.

    В сообщении подчеркивается, что проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Ситуация с прилетом рейсов стабилизировалась к 10 утра субботы, багаж доставляется пассажирам усилиями Аэрофлота и самого аэропорта Шереметьево.

    Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают анализировать работу авиатранспортной системы для минимизации последствий негативных погодных условий в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    В итоге в аэропорту Шереметьево рано утром в субботу приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий. Позже ограничения на прием рейсов продлили, но вылет самолетов продолжался в штатном режиме.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 11:29 • Новости дня
    Индийская ракета не смогла вывести 16 спутников на орбиту

    Индийская ракета потерпела неудачу при запуске 16 спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Индийская ракета PSLV-C62 отклонилась от курса на завершающем этапе полета, в результате чего на орбиту не удалось вывести 16 спутников, включая аппарат Anvesha.

    Индийская ракета-носитель PSLV-C62 не смогла вывести на орбиту шестнадцать спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Индийской организации космических исследований (ISRO).

    Аппарат отклонился от заданной траектории во время работы третьей ступени, что привело к потере контроля над миссией.

    В ISRO подчеркнули: «Ракета PSLV-C62 отклонилась от курса во время приближения к концу работы третьей ступени». Сейчас специалисты анализируют параметры полета и официально не объявили миссию неудачной, однако аппараты не достигли орбиты.

    Главным грузом PSLV-C62 был спутник зондирования Земли EOS-N1, известный также как Anvesha. Его разработали специалисты Индийской организации оборонных исследований и разработок. Anvesha оснащен гиперспектральной камерой для анализа состояния сельскохозяйственных культур, влажности почвы, поиска минералов и отслеживания изменений в городской среде.

    Помимо Anvesha, планировалось вывести на орбиту еще 15 коммерческих спутников от индийских и зарубежных заказчиков. PSLV-C62 должна была продолжить успешную историю пусков ракеты PSLV, ранее совершившей 63 успешных старта и установившей в 2017 году мировой рекорд по количеству спутников, выведенных за одну миссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о планах России и Индии разместить свои космические станции на одной орбите.

    В ноябре прошлого года Индия запустила самый тяжелый военный спутник связи.

    Ранее Индия приняла решение отправить в космос робота-гуманоида.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы морозами

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что рабочая неделя будет умеренно морозной с ежедневным выпадением снега, причем в понедельник, под влиянием южного циклона, временами пройдет снег с общим количеством до 5 мм, термометры покажут от –3 до –8.

    Во вторник количество осадков уменьшится, а температура понизится до –5... –10 градусов. В среду прогнозируется кратковременный снег и дальнейшее понижение температуры. В четверг и пятницу ночные морозы усилятся до –10... –15 градусов, днем ожидается от –7 до –12.

    «В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу до –13…–18, в воскресенье до –18…–23, после полудня не выше –10…–15», – написал он в Telegram-канале.

    По предварительным расчетам специалиста, 19 января ожидаются традиционные Крещенские морозы с понижением температуры до –20... –25 ночью, а 20 и 21 января ночные температуры могут достигнуть –25... –30.

    Днем будет –12...–17, что на 15 градусов ниже климатической нормы. По мнению Тишковца, такие морозы могут продлиться неделю, но прогноз позднее будет уточняться, предупредил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, накрывший Москву снежный циклон показали из космоса. Синоптик Леус 11 января сообщил о приближении южного циклона к Москве. Он же заявил, что в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе южного циклона в Москву

    Синоптик Леус: Южный циклон принесет снег и потепление в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели столичный регион окажется во власти очередного южного циклона: ожидается снег, потепление и местами гололед, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник столичный регион окажется под воздействием центральной части южного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По прогнозу, циклон принесёт в Москву и область плотную облачность, снег и повышение температуры. На юго-востоке и востоке региона местами ожидается гололёд.

    Температура воздуха в городе составит от минус двух до минус четырёх градусов, по области – от минус одного до минус шести, что на один-два градуса выше климатической нормы. Ветер будет северо-восточным, скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст., что всё равно ниже нормы.

    Во вторник ночью в столичном регионе прогнозируется небольшой снег, а днём – без существенных осадков. К утру температура опустится до минус шести – минус восьми градусов, после чего в течение дня будет постепенно снижаться.

    Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    ДО этого сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    Между тем в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с начала снегопада

    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с 8 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 1 млн кубометров снега собрали в Москве после начала сильного снегопада в городе 8 января, сообщили в комплексе городского хозяйства городской мэрии.

    «На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», – сообщает ТАСС.

    При этом синоптик Леус сообщил о приближении южного циклона к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков. В Москве высота сугробов превысила климатическую норму. Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада.


    Комментарии (2)
    12 января 2026, 08:59 • Новости дня
    Ученые сообщили о повороте к Земле нового активного центра Солнца

    ИКИ РАН сообщил о приближении активного солнечного центра к Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный активный центр на Солнце, вызвавший за последние четыре дня уже два мощных взрыва, в ближайшие сутки выйдет на сторону, обращённую к Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Крупный активный центр на Солнце выходит на сторону, обращённую к Земле, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, речь идет об области, где уже произошли две мощные вспышки за последние четыре дня – 8 и 12 января 2026 года. Одна из них, зафиксированная ночью рентгеновскими фотометрами GOES, достигла уровня M3.3, что стало первым событием M-класса в 2026 году и самым сильным солнечным событием текущего года.

    По словам ученых, источник вспышки пока что остаётся на невидимой с Земли стороне Солнца, однако он расположен настолько близко к краю, что часть излучения всё же смогла достичь Земли. Основная энергия вспышки была заблокирована солнечным диском, поэтому её полная мощность не может быть измерена, так как на этой стороне Солнца нет соответствующих спутников-наблюдателей.

    В лаборатории отмечают: «Не вызывает сомнений, что на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвёл за 4 дня уже 2 вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу». Уже через два дня эта область окажется полностью видимой с Земли, тогда станет понятно, насколько опасной может быть её активность.

    На данный момент учёные полностью исключают какое-либо влияние произошедших солнечных вспышек на Землю. Прогнозы относительно возможных последствий можно будет делать только после того, как активный центр окончательно выйдет на видимую сторону и станет доступен для полноценного наблюдения.

    Интересно, что сейчас рядом с Солнцем наблюдаются Венера, Меркурий и Марс (последний пока скрыт за искусственной Луной телескопа), формируя редкий парад планет, который достигнет своего пика 22 января.

    Ранее телескопы зафиксировали рождественское соединение Венеры и Марса с Солнцем.

    Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мантуров заявил о выделении 5 млрд рублей на зондирование Земли

    Tекст: Вера Басилая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении 5 млрд рублей для предоставления услуг по дистанционному зондированию Земли.

    По словам Мантурова, на предоставление услуг по дистанционному зондированию Земли в российском бюджете предусмотрено 5 млрд рублей, передает ТАСС.

    Мантуров отметил, что с 2026 года начинаем по-новому предоставлять услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли.

    Он уточнил, что в бюджете заложены средства для 11 заказчиков, а начальная сумма составляет 5 млрд рублей. В дальнейшем, по его словам, планируется привлекать частный бизнес для выполнения работ в этой сфере, как ранее поручал президент.

    Владимир Путин также подписал закон, который наделяет Роскосмос полномочиями утверждать порядок и условия приобретения данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Кроме того, госкорпорация теперь будет определять стоимость расчетной единицы за предоставление таких данных, копий, а также продуктов, созданных при их обработке, включая геопривязку, радиометрическую и геометрическую коррекцию.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения развития промышленности и транспорта с Денисом Мантуровым.

    Мантуров проинформировал Путина о расширении российской орбитальной группировки до 300 спутников.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу

    Мантуров сообщил о расширении орбитальной группировки России до 300 спутников

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал о росте числа космических аппаратов на орбите и обсудил развитие промышленности.

    Вопросы развития обрабатывающей промышленности и космической сферы, включая технологии двойного назначения, стали одной из тем встречи президента России Владимира Путина с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

    Путин отметил успехи в промышленности и выразил интерес к оценке ситуации в космосе, подчеркнув важность разработок двойного применения.

    «Хотел бы уже услышать ваши оценки того, что происходит в космической сфере», – заявил Путин.

    Мантуров в ходе беседы сообщил, что российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников за 2025 год, передает РИА «Новости».

    Путин предложил подробно обсудить состояние и перспективы космической сферы, попросив дать оценку происходящему и уделяя особое внимание технологиям двойного назначения.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов развития промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.

    Путин заявил, что обрабатывающие отрасли России показали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:09 • Новости дня
    Мантуров рассказал о первом запуске «Ангары-А5» с Плесецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета «Ангара-А5» впервые вывела на геостационарную орбиту спутник для Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Мантуров отметил, что ранее подобные задачи выполнялись только с Байконура, передает ТАСС.

    «Отдельно выделен запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур», – заявил Мантуров.

    Мантуров сообщил, что следующим этапом станет запуск «Ангары» с космодрома Восточный, в том числе для задач по созданию Российской орбитальной станции. В дальнейшем планируется использовать эту ракету для пилотируемой космонавтики и реализации лунных программ.

    По его словам, в 2025 году Роскосмос осуществил 17 запусков ракет-носителей, что соответствует показателю предыдущего года. Также заметно выросла экономическая эффективность отрасли: за 2025 год совокупная выручка предприятий ракетно-космической сферы увеличилась на 10%.

    Мантуров отметил, что рост доходов позитивно влияет на деятельность Роскосмоса – в госкорпорации повышается средняя заработная плата и производительность труда.

    Ранее Минобороны сообщило о создании спутника «Можаец-6».

    В сентябре ракета «Союз-2.1б» доставила военные спутники на орбиту.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 17:52 • Новости дня
    «Аэрофлот» отменил рейсы в Краснодар из-за непогоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Плохие погодные условия и ограничения в работе аэропорта привели к отмене ряда рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Краснодаром на двенадцатое января.

    Рейсы «Аэрофлота» в Краснодар и обратно 12 января были отменены из-за сильного снегопада и введенных ограничений в работе аэропорта Краснодара, передает ТАСС. В официальном сообщении компании говорится:

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодаре (снегопад), а также ограничениями в регламенте работы аэропорта столицы Кубани, «Аэрофлот» отменяет рейсы за 12 января».

    В перечень отмененных попали рейсы SU1108/1109, SU1156/1157, SU1208/1209 Москва – Краснодар – Москва, SU1265 Краснодар – Москва, SU1257 Краснодар – Москва, SU614/615 Краснодар – Ереван – Краснодар, SU2926 Краснодар – Екатеринбург.

    Компания рекомендует пассажирам следить за обновлениями на сайте и обращаться в контакт-центр для уточнения информации о статусе рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Краснодара временно приостановили прием и отправку рейсов из-за мер по обеспечению безопасности полетов.

    Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этом аэропорту. Позднее представитель Росавиации проинформировал о снятии этих ограничений с работы аэропорта Пашковский.

    Комментарии (0)
