На Земле произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении специалистов отмечается: «Вторая в 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик сияний наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности». Однако возможность наблюдения этого явления серьезно ограничивали погодные условия, передает ТАСС.

Причиной магнитной бури стал приход к Земле облака плазмы, выброшенного в результате одной из слабых солнечных вспышек последних суток. Согласно последней информации со спутников, Земля до сих пор находится внутри этого облака, из-за чего возможны повторные всплески геомагнитной активности.

8 января в ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях уровня G1 из-за плазменного выброса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 января на Земле началась первая магнитная буря 2026 года.

Прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.