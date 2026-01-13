  • Новость часаВ роддоме Новокузнецка за праздники умерли 10 младенцев
    Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    13 января 2026, 10:15 • Новости дня

    РАН спрогнозировала возмущённую геомагнитную обстановку на Земле до конца недели

    РАН спрогнозировала повышенный фон без сильных магнитных бурь до конца недели

    Tекст: Мария Иванова

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Земле ожидается умеренно возмущенная геомагнитная обстановка, но сильных бурь не прогнозируется.

    В ближайшую неделю геомагнитная обстановка останется слабо возмущённой, но без угрозы сильных магнитных бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным специалистов, умеренная солнечная активность продолжит формировать повышенный геомагнитный фон, однако серьёзных последствий для Земли не прогнозируется.

    В лаборатории отмечают, что слабые возмущения связаны с нестабильными параметрами солнечного ветра. На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас расположены две средние корональные дыры и несколько небольших источников быстрого ветра, которые и будут поддерживать фоновые колебания магнитного поля с отдельными более яркими всплесками.

    Также подчеркивается, что крупный активный центр Солнца, влияющий на вспышечную активность, пока находится на его обратной стороне и не виден с Земли. «Какой-либо разумный прогноз на его дальнейшую активность пока невозможен», – подчеркнули в лаборатории. Тем не менее, угрозы для Земли нынешняя солнечная активность не представляет.

    Напомним, накануне в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что крупный активный центр на Солнце в ближайшие сутки выйдет на сторону, обращенную к Земле.

    Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.

    11 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

    Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южный циклон достигнет Московского региона уже ближайшей ночью, ожидается облачная погода и осадки от трех до восьми миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

    По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

    В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

    Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

    В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 23:33 • Новости дня
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Должность командира Международной космической станции (МКС) появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции, напомнили в Telegram-канале Роскосмоса.

    «В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», – сообщили в Роскосмосе.

    В ведомстве уточнили, что в 2025 году российские космонавты дважды возглавляли станцию: марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МКС в декабре впервые за 25 лет приняла восемь кораблей одновременно. Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам. Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о 40-минутной ночи на орбите.

    11 января 2026, 10:17 • Новости дня
    В Москве высота сугробов превысила климатическую норму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Высота сугробов в Москве достигла 39 сантиметров, недавние снегопады привели к максимальным значениям снежного покрова с начала зимнего сезона, указал Леус в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в последние сутки снег начал оседать и уплотняться, но небольшие осадки, выпавшие в субботу, местами увеличили высоту сугробов.

    На метеостанции ВДНХ снежный покров утром составил 37 сантиметров при норме в 25 сантиметров. На других московских метеостанциях показатель фиксируется в диапазоне от 37 до 39 сантиметров.

    В Новой Москве снежный покров достигает 44 сантиметров, а в Московской области – до 50 сантиметров.

    Ранее Роскосмос публиковал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

    Тогда же сильный снегопад парализовал движение на МКАД. Из-за непогоды в московских аэропортах задерживали и отменяли более 310 рейсов.

    10 января 2026, 18:29 • Новости дня
    Аэропорты Москвы из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов с начала суток

    Аэропорты московского региона из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиавокзалы столичного региона по причине погодных условий с начала суток обработали почти тысячу рейсов, в том числе 130 - за последние два часа, сообщили в Минтрансе.

    Московские аэропорты обслужили около тысячи рейсов с начала суток, сообщает Минтранс. Ведомство отмечает, что с 14 до 16 часов по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обработали 130 рейсов.

    В частности, аэропорт Шереметьево за указанный период обслужил 67 рейсов. По данным Минтранса, ситуация с багажом там полностью нормализована.

    В сообщении подчеркивается, что проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Ситуация с прилетом рейсов стабилизировалась к 10 утра субботы, багаж доставляется пассажирам усилиями Аэрофлота и самого аэропорта Шереметьево.

    Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают анализировать работу авиатранспортной системы для минимизации последствий негативных погодных условий в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    В итоге в аэропорту Шереметьево рано утром в субботу приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий. Позже ограничения на прием рейсов продлили, но вылет самолетов продолжался в штатном режиме.

    12 января 2026, 11:29 • Новости дня
    Индийская ракета не смогла вывести 16 спутников на орбиту

    Индийская ракета потерпела неудачу при запуске 16 спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Индийская ракета PSLV-C62 отклонилась от курса на завершающем этапе полета, в результате чего на орбиту не удалось вывести 16 спутников, включая аппарат Anvesha.

    Индийская ракета-носитель PSLV-C62 не смогла вывести на орбиту шестнадцать спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Индийской организации космических исследований (ISRO).

    Аппарат отклонился от заданной траектории во время работы третьей ступени, что привело к потере контроля над миссией.

    В ISRO подчеркнули: «Ракета PSLV-C62 отклонилась от курса во время приближения к концу работы третьей ступени». Сейчас специалисты анализируют параметры полета и официально не объявили миссию неудачной, однако аппараты не достигли орбиты.

    Главным грузом PSLV-C62 был спутник зондирования Земли EOS-N1, известный также как Anvesha. Его разработали специалисты Индийской организации оборонных исследований и разработок. Anvesha оснащен гиперспектральной камерой для анализа состояния сельскохозяйственных культур, влажности почвы, поиска минералов и отслеживания изменений в городской среде.

    Помимо Anvesha, планировалось вывести на орбиту еще 15 коммерческих спутников от индийских и зарубежных заказчиков. PSLV-C62 должна была продолжить успешную историю пусков ракеты PSLV, ранее совершившей 63 успешных старта и установившей в 2017 году мировой рекорд по количеству спутников, выведенных за одну миссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в конце прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о планах России и Индии разместить свои космические станции на одной орбите.

    В ноябре прошлого года Индия запустила самый тяжелый военный спутник связи.

    Ранее Индия приняла решение отправить в космос робота-гуманоида.

    12 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы морозами

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что рабочая неделя будет умеренно морозной с ежедневным выпадением снега, причем в понедельник, под влиянием южного циклона, временами пройдет снег с общим количеством до 5 мм, термометры покажут от –3 до –8.

    Во вторник количество осадков уменьшится, а температура понизится до –5... –10 градусов. В среду прогнозируется кратковременный снег и дальнейшее понижение температуры. В четверг и пятницу ночные морозы усилятся до –10... –15 градусов, днем ожидается от –7 до –12.

    «В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу до –13…–18, в воскресенье до –18…–23, после полудня не выше –10…–15», – написал он в Telegram-канале.

    По предварительным расчетам специалиста, 19 января ожидаются традиционные Крещенские морозы с понижением температуры до –20... –25 ночью, а 20 и 21 января ночные температуры могут достигнуть –25... –30.

    Днем будет –12...–17, что на 15 градусов ниже климатической нормы. По мнению Тишковца, такие морозы могут продлиться неделю, но прогноз позднее будет уточняться, предупредил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, накрывший Москву снежный циклон показали из космоса. Синоптик Леус 11 января сообщил о приближении южного циклона к Москве. Он же заявил, что в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    10 января 2026, 11:47 • Новости дня
    В Пулково задержали и отменили более 40 рейсов из-за погоды

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Пулково были задержаны и отменены более 40 рейсов, включая направления на Москву, Томск и Оренбург.

    В петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий задержаны или отменены более 40 рейсов, передает ТАСС. На онлайн-табло отмечены задержки рейсов в такие города, как Томск, Волгоград, Оренбург, Москва и другие направления.

    Аэропорт ранее предупреждал о возможных изменениях в расписании, связанных с временным закрытием московского аэропорта Шереметьево для приема самолетов до 10.00 мск. Основная причина – сложная метеообстановка.

    Как сообщили в пресс-службе Пулково, сотрудники аэропорта продолжают расчищать и обрабатывать взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи. Представитель Пулково подчеркнул: «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов».

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и быть готовыми к задержкам. Авиакомпании и службы аэропорта работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Калининграда задержали 30 рейсов из-за непогоды.

    В московских аэропортах усилили контроль за соблюдением прав пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов на фоне снегопада.

    В аэропорту Шереметьево приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий.

    11 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с начала снегопада

    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с 8 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 1 млн кубометров снега собрали в Москве после начала сильного снегопада в городе 8 января, сообщили в комплексе городского хозяйства городской мэрии.

    «На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», – сообщает ТАСС.

    При этом синоптик Леус сообщил о приближении южного циклона к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков. В Москве высота сугробов превысила климатическую норму. Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада.


    12 января 2026, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе южного циклона в Москву

    Синоптик Леус: Южный циклон принесет снег и потепление в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели столичный регион окажется во власти очередного южного циклона: ожидается снег, потепление и местами гололед, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник столичный регион окажется под воздействием центральной части южного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По прогнозу, циклон принесёт в Москву и область плотную облачность, снег и повышение температуры. На юго-востоке и востоке региона местами ожидается гололёд.

    Температура воздуха в городе составит от минус двух до минус четырёх градусов, по области – от минус одного до минус шести, что на один-два градуса выше климатической нормы. Ветер будет северо-восточным, скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст., что всё равно ниже нормы.

    Во вторник ночью в столичном регионе прогнозируется небольшой снег, а днём – без существенных осадков. К утру температура опустится до минус шести – минус восьми градусов, после чего в течение дня будет постепенно снижаться.

    Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    ДО этого сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    Между тем в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    12 января 2026, 08:59 • Новости дня
    Ученые сообщили о повороте к Земле нового активного центра Солнца

    ИКИ РАН сообщил о приближении активного солнечного центра к Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный активный центр на Солнце, вызвавший за последние четыре дня уже два мощных взрыва, в ближайшие сутки выйдет на сторону, обращённую к Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Крупный активный центр на Солнце выходит на сторону, обращённую к Земле, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, речь идет об области, где уже произошли две мощные вспышки за последние четыре дня – 8 и 12 января 2026 года. Одна из них, зафиксированная ночью рентгеновскими фотометрами GOES, достигла уровня M3.3, что стало первым событием M-класса в 2026 году и самым сильным солнечным событием текущего года.

    По словам ученых, источник вспышки пока что остаётся на невидимой с Земли стороне Солнца, однако он расположен настолько близко к краю, что часть излучения всё же смогла достичь Земли. Основная энергия вспышки была заблокирована солнечным диском, поэтому её полная мощность не может быть измерена, так как на этой стороне Солнца нет соответствующих спутников-наблюдателей.

    В лаборатории отмечают: «Не вызывает сомнений, что на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвёл за 4 дня уже 2 вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу». Уже через два дня эта область окажется полностью видимой с Земли, тогда станет понятно, насколько опасной может быть её активность.

    На данный момент учёные полностью исключают какое-либо влияние произошедших солнечных вспышек на Землю. Прогнозы относительно возможных последствий можно будет делать только после того, как активный центр окончательно выйдет на видимую сторону и станет доступен для полноценного наблюдения.

    Интересно, что сейчас рядом с Солнцем наблюдаются Венера, Меркурий и Марс (последний пока скрыт за искусственной Луной телескопа), формируя редкий парад планет, который достигнет своего пика 22 января.

    Ранее телескопы зафиксировали рождественское соединение Венеры и Марса с Солнцем.

    Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.

    12 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мантуров заявил о выделении 5 млрд рублей на зондирование Земли

    Tекст: Вера Басилая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении 5 млрд рублей для предоставления услуг по дистанционному зондированию Земли.

    По словам Мантурова, на предоставление услуг по дистанционному зондированию Земли в российском бюджете предусмотрено 5 млрд рублей, передает ТАСС.

    Мантуров отметил, что с 2026 года начинаем по-новому предоставлять услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли.

    Он уточнил, что в бюджете заложены средства для 11 заказчиков, а начальная сумма составляет 5 млрд рублей. В дальнейшем, по его словам, планируется привлекать частный бизнес для выполнения работ в этой сфере, как ранее поручал президент.

    Владимир Путин также подписал закон, который наделяет Роскосмос полномочиями утверждать порядок и условия приобретения данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Кроме того, госкорпорация теперь будет определять стоимость расчетной единицы за предоставление таких данных, копий, а также продуктов, созданных при их обработке, включая геопривязку, радиометрическую и геометрическую коррекцию.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения развития промышленности и транспорта с Денисом Мантуровым.

    Мантуров проинформировал Путина о расширении российской орбитальной группировки до 300 спутников.

    12 января 2026, 14:09 • Новости дня
    Мантуров рассказал о первом запуске «Ангары-А5» с Плесецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета «Ангара-А5» впервые вывела на геостационарную орбиту спутник для Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Мантуров отметил, что ранее подобные задачи выполнялись только с Байконура, передает ТАСС.

    «Отдельно выделен запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур», – заявил Мантуров.

    Мантуров сообщил, что следующим этапом станет запуск «Ангары» с космодрома Восточный, в том числе для задач по созданию Российской орбитальной станции. В дальнейшем планируется использовать эту ракету для пилотируемой космонавтики и реализации лунных программ.

    По его словам, в 2025 году Роскосмос осуществил 17 запусков ракет-носителей, что соответствует показателю предыдущего года. Также заметно выросла экономическая эффективность отрасли: за 2025 год совокупная выручка предприятий ракетно-космической сферы увеличилась на 10%.

    Мантуров отметил, что рост доходов позитивно влияет на деятельность Роскосмоса – в госкорпорации повышается средняя заработная плата и производительность труда.

    Ранее Минобороны сообщило о создании спутника «Можаец-6».

    В сентябре ракета «Союз-2.1б» доставила военные спутники на орбиту.

    12 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу

    Мантуров сообщил о расширении орбитальной группировки России до 300 спутников

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал о росте числа космических аппаратов на орбите и обсудил развитие промышленности.

    Вопросы развития обрабатывающей промышленности и космической сферы, включая технологии двойного назначения, стали одной из тем встречи президента России Владимира Путина с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

    Путин отметил успехи в промышленности и выразил интерес к оценке ситуации в космосе, подчеркнув важность разработок двойного применения.

    «Хотел бы уже услышать ваши оценки того, что происходит в космической сфере», – заявил Путин.

    Мантуров в ходе беседы сообщил, что российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников за 2025 год, передает РИА «Новости».

    Путин предложил подробно обсудить состояние и перспективы космической сферы, попросив дать оценку происходящему и уделяя особое внимание технологиям двойного назначения.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов развития промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.

    Путин заявил, что обрабатывающие отрасли России показали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса.

    12 января 2026, 17:52 • Новости дня
    «Аэрофлот» отменил рейсы в Краснодар из-за непогоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Плохие погодные условия и ограничения в работе аэропорта привели к отмене ряда рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Краснодаром на двенадцатое января.

    Рейсы «Аэрофлота» в Краснодар и обратно 12 января были отменены из-за сильного снегопада и введенных ограничений в работе аэропорта Краснодара, передает ТАСС. В официальном сообщении компании говорится:

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодаре (снегопад), а также ограничениями в регламенте работы аэропорта столицы Кубани, «Аэрофлот» отменяет рейсы за 12 января».

    В перечень отмененных попали рейсы SU1108/1109, SU1156/1157, SU1208/1209 Москва – Краснодар – Москва, SU1265 Краснодар – Москва, SU1257 Краснодар – Москва, SU614/615 Краснодар – Ереван – Краснодар, SU2926 Краснодар – Екатеринбург.

    Компания рекомендует пассажирам следить за обновлениями на сайте и обращаться в контакт-центр для уточнения информации о статусе рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Краснодара временно приостановили прием и отправку рейсов из-за мер по обеспечению безопасности полетов.

    Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этом аэропорту. Позднее представитель Росавиации проинформировал о снятии этих ограничений с работы аэропорта Пашковский.

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой

    Похоже, что следующей после Венесуэлы целью Соединенных Штатов становится еще одна страна Латинской Америки – Куба. Остров Свободы десятилетиями противостоит Вашингтону, но сейчас Куба попала в действительно крайне сложное положение. От чего зависит то, сможет ли она устоять в итоге сегодня? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

