РАН спрогнозировала возмущённую геомагнитную обстановку на Земле до конца недели

РАН спрогнозировала повышенный фон без сильных магнитных бурь до конца недели

Tекст: Мария Иванова

В ближайшую неделю геомагнитная обстановка останется слабо возмущённой, но без угрозы сильных магнитных бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным специалистов, умеренная солнечная активность продолжит формировать повышенный геомагнитный фон, однако серьёзных последствий для Земли не прогнозируется.

В лаборатории отмечают, что слабые возмущения связаны с нестабильными параметрами солнечного ветра. На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас расположены две средние корональные дыры и несколько небольших источников быстрого ветра, которые и будут поддерживать фоновые колебания магнитного поля с отдельными более яркими всплесками.

Также подчеркивается, что крупный активный центр Солнца, влияющий на вспышечную активность, пока находится на его обратной стороне и не виден с Земли. «Какой-либо разумный прогноз на его дальнейшую активность пока невозможен», – подчеркнули в лаборатории. Тем не менее, угрозы для Земли нынешняя солнечная активность не представляет.

Напомним, накануне в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что крупный активный центр на Солнце в ближайшие сутки выйдет на сторону, обращенную к Земле.

Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.