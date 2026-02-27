Тайконавты Китая выполнили 267 научных проектов на орбите

Китайская орбитальная станция реализовала 267 научно-прикладных проектов, передает ТАСС. Об этом сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

Специалисты на борту станции занимаются биологическими и анатомическими исследованиями, изучают микрогравитацию и разрабатывают новые космические технологии. Некоторые результаты исследований уже внедрены в коммерческие проекты и нашли практическое применение.

Суммарно на станции работали экипажи из 18 человек, которые совершили 13 выходов в открытый космос. Тайконавты установили мировой рекорд по длительности пребывания за пределами корабля за раз и выполнили множество задач по техническому обслуживанию станции.

Станция расположена на высоте около 400 км и рассчитана на одновременное пребывание трех человек, однако при ротации экипажа на короткое время возможна работа до шести человек. Комплекс весит 66 тонн, объем внутренних отсеков составляет 110 куб. м. В 2022 году станция начала работу в штатном режиме и приступила к реализации в том числе и международных проектов.

