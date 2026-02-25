Синоптик пообещал Москве рекордные сугробы

Синоптик Тишковец спрогнозировал обновление снежного максимума 1994 года в Москве

Tекст: Мария Иванова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале спрогнозировал обновление рекорда высоты снежного покрова в Москве для 25 февраля.

«Снегопад продолжится, сугробы вновь вырастут до рекордной высоты – для 25 февраля будет побит максимум снежного покрова 1994 года, когда в Москве на ВДНХ было 65 см!» – написал метеоролог. По его оценке, сугробы за сутки подрастут еще на 4–5 сантиметров.

Сейчас в столице -5,8 градуса, небо полностью затянуто слоистыми облаками на высоте около 270 метров, идет снег, видимость около 7 километров, в аэропортах – 2–4 километра. Влажность достигает 90%, дует восточно-северо-восточный ветер со скоростью 1 м/с, атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба. В течение дня на погоду в регионе будет влиять ложбина южного циклона и связанная с ним теплая фронтальная система: ожидается облачность, временами небольшой снег, северо-восточный ветер 3–8 м/с, температура 0…-3 градуса, давление вырастет до 754 мм ртутного столба.

По словам синоптика, в среду ненастный циклон с центром над Азовским морем определит погоду на большей части Русской равнины. На северо-западе России, в зоне гребня антициклона, в Вологодской и Ленинградской областях, на юге Карелии и Поморья, а также в самых северных районах Верхневолжья день ожидается погожим при температуре -8…-13, местами до -15 градусов. В средней полосе прогнозируется 0…-5, в Черноземье и низовьях Дона – оттепель 0…+5, на Кубани воздух прогреется до +6…+11.

В ночь на четверг в столичном регионе еще возможен небольшой снег, в облачности появятся просветы, к утру температура составит -4…-7, днем – 0…-3 без существенных осадков. В пятницу, по прогнозу, окончательно распогодится, снег маловероятен, ночью ожидается -5…-8, после полудня 0…-3 градуса, в субботу возможен небольшой мокрый снег при температуре около нуля. В первый день марта пройдут кратковременные смешанные осадки с вероятностью ледяного дождя, оттепель усилится до +3 градусов, при этом Тишковец напоминает, что в климатическом смысле март в России остается четвертым месяцем метеозимы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном увеличении высоты сугробов в Москве до 80 сантиметров. Синоптик Михаил Леус указал на достижение снежным покровом в столице отметки порядка 70 сантиметров. Ранее на метеостанции ВДНХ высота снега повторила рекордные значения 1994 года.