25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.0 комментариев
Синоптик пообещал Москве рекордные сугробы
Синоптик Тишковец спрогнозировал обновление снежного максимума 1994 года в Москве
В ближайшие сутки московские сугробы подрастут настолько, что 25 февраля может быть побит рекорд высоты снежного покрова 1994 года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале спрогнозировал обновление рекорда высоты снежного покрова в Москве для 25 февраля.
«Снегопад продолжится, сугробы вновь вырастут до рекордной высоты – для 25 февраля будет побит максимум снежного покрова 1994 года, когда в Москве на ВДНХ было 65 см!» – написал метеоролог. По его оценке, сугробы за сутки подрастут еще на 4–5 сантиметров.
Сейчас в столице -5,8 градуса, небо полностью затянуто слоистыми облаками на высоте около 270 метров, идет снег, видимость около 7 километров, в аэропортах – 2–4 километра. Влажность достигает 90%, дует восточно-северо-восточный ветер со скоростью 1 м/с, атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба. В течение дня на погоду в регионе будет влиять ложбина южного циклона и связанная с ним теплая фронтальная система: ожидается облачность, временами небольшой снег, северо-восточный ветер 3–8 м/с, температура 0…-3 градуса, давление вырастет до 754 мм ртутного столба.
По словам синоптика, в среду ненастный циклон с центром над Азовским морем определит погоду на большей части Русской равнины. На северо-западе России, в зоне гребня антициклона, в Вологодской и Ленинградской областях, на юге Карелии и Поморья, а также в самых северных районах Верхневолжья день ожидается погожим при температуре -8…-13, местами до -15 градусов. В средней полосе прогнозируется 0…-5, в Черноземье и низовьях Дона – оттепель 0…+5, на Кубани воздух прогреется до +6…+11.
В ночь на четверг в столичном регионе еще возможен небольшой снег, в облачности появятся просветы, к утру температура составит -4…-7, днем – 0…-3 без существенных осадков. В пятницу, по прогнозу, окончательно распогодится, снег маловероятен, ночью ожидается -5…-8, после полудня 0…-3 градуса, в субботу возможен небольшой мокрый снег при температуре около нуля. В первый день марта пройдут кратковременные смешанные осадки с вероятностью ледяного дождя, оттепель усилится до +3 градусов, при этом Тишковец напоминает, что в климатическом смысле март в России остается четвертым месяцем метеозимы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном увеличении высоты сугробов в Москве до 80 сантиметров. Синоптик Михаил Леус указал на достижение снежным покровом в столице отметки порядка 70 сантиметров. Ранее на метеостанции ВДНХ высота снега повторила рекордные значения 1994 года.