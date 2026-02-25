У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин сообщил о росте поставок вооружения в ВС России
Мишустин: Поставки востребованного вооружения в ВС России выросли
Российская армия стала получать на десятки процентов больше востребованных образцов вооружения и военной техники для выполнения боевых задач, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о темпах снабжения войск в ходе отчета в Государственной думе, передает ТАСС. Премьер отметил важность укрепления безопасности для экономики государства.
«Ключевым фактором успешного развития страны с сильной экономикой является укрепление обороноспособности и безопасности. Для этого правительство обеспечивает вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой», – заявил он.
Мишустин уточнил, что передача фронту отдельных востребованных образцов увеличилась на десятки процентов. Мишустин выразил особую благодарность сотрудникам оборонных предприятий, работающим на победу.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу обеспечить бесперебойное производство особо востребованных образцов вооружения.
Президент Владимир Путин заявил о кратном увеличении выпуска боеприпасов и бронетехники с 2022 года.
Глава государства отметил регулярное поступление в войска современных ракетных комплексов и беспилотников.