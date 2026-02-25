Средняя ставка вкладов крупных банков опустилась ниже 15% годовых

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков снизилась до 14,26%

Tекст: Мария Иванова

По итогам второй декады февраля средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения в рублях, снизилась на 0,23 процентного пункта и составила 14,26% годовых, следует из материалов Банка России, передает РИА «Новости».

Регулятор напоминает, что этот показатель служит ориентиром для рынка: кредитным организациям рекомендовано привлекать средства населения не дороже значения средней максимальной ставки плюс 2 процентных пункта.

Рекордно высокий уровень этого индикатора за всю историю наблюдений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года и достигал 22,28%. Минимальное значение отмечалось в первой декаде октября 2020 года на уровне 4,33%.

В перечень банков, по которым ведется мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», «Московский кредитный банк», Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России во второй декаде декабря 2024 года достигала исторического рекорда в 22,28% годовых.