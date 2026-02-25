У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Средняя ставка вкладов крупных банков опустилась ниже 15% годовых
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков снизилась до 14,26%
Во второй декаде февраля максимальные проценты по рублевым вкладам в топ-10 российских банков сократились до 14,26% годовых, показав снижение на 0,23 пункта.
По итогам второй декады февраля средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения в рублях, снизилась на 0,23 процентного пункта и составила 14,26% годовых, следует из материалов Банка России, передает РИА «Новости».
Регулятор напоминает, что этот показатель служит ориентиром для рынка: кредитным организациям рекомендовано привлекать средства населения не дороже значения средней максимальной ставки плюс 2 процентных пункта.
Рекордно высокий уровень этого индикатора за всю историю наблюдений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года и достигал 22,28%. Минимальное значение отмечалось в первой декаде октября 2020 года на уровне 4,33%.
В перечень банков, по которым ведется мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», «Московский кредитный банк», Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
