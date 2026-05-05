Число погибших при взрыве на китайском заводе фейерверков достигло 26 человек

Количество погибших в результате инцидента на заводе по производству фейерверков в Китае увеличилось до 26 человек, сообщает РИА «Новости».

Взрыв произошел в понедельник на предприятии в городе Люян городского округа Чанша провинции Хунань.

«На данный момент в результате взрыва погибли 26 человек и 61 человек получил ранения», – передает Центральное телевидение Китая. Ранее ведомства сообщали о 21 погибшем и 61 пострадавшем.

Правоохранительные органы уже задержали представителя компании, ответственного за безопасность. В настоящее время ведется расследование причин трагедии и продолжается ликвидация последствий.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оперативно разобраться в обстоятельствах произошедшего и строго наказать виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально сообщалось что на китайском заводе фейерверков погиб 21 человек. Взрывная волна повредила здания в радиусе 400 метров.