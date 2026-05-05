Число погибших при взрыве на китайском заводе фейерверков достигло 26 человек
Трагедия на предприятии по производству пиротехники в центральной части Китая унесла жизни 26 человек, еще более 60 граждан получили травмы.
Взрыв произошел в понедельник на предприятии в городе Люян городского округа Чанша провинции Хунань.
«На данный момент в результате взрыва погибли 26 человек и 61 человек получил ранения», – передает Центральное телевидение Китая. Ранее ведомства сообщали о 21 погибшем и 61 пострадавшем.
Правоохранительные органы уже задержали представителя компании, ответственного за безопасность. В настоящее время ведется расследование причин трагедии и продолжается ликвидация последствий.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил оперативно разобраться в обстоятельствах произошедшего и строго наказать виновных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально сообщалось что на китайском заводе фейерверков погиб 21 человек. Взрывная волна повредила здания в радиусе 400 метров.