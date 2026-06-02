  Военный эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине
    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор»
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    ФСБ раскрыла масштабный взлом смартфонов чиновников
    Politico: Европейские банки страхуют теневой флот России
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    2 июня 2026, 12:53 • Новости дня

    Европарламент согласовал торговую сделку с США

    Tекст: Вера Басилая

    Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами об отмене пошлин на промышленные товары, сообщает Bloomberg.

    Европейские законодатели сделали шаг к финальной ратификации документа до истечения крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, передает Bloomberg. Голосование полного состава Европарламента намечено на 16 июня, после чего ожидается согласие стран-членов Евросоюза.

    Европа спешит завершить процесс до 4 июля. Американский президент ранее обещал ввести новые сборы для европейских автомобилей на уровне 25%, если соглашение не будет утверждено к этой дате. Изначально договоренность была достигнута прошлым летом, но процесс ратификации дважды приостанавливался на фоне разногласий.

    В итоговый текст были внесены изменения. Документ предусматривает срок действия до конца 2029 года и позволяет Брюсселю приостановить его, если пошлины на сталь и алюминий превысят 15% после 2026 года. Также включены механизмы защиты внутренних отраслей от потенциальной угрозы со стороны американского экспорта.

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать этот договор.

    Американский лидер потребовал выполнить условия двусторонней сделки до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    1 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear после решения московского суда о взыскании с него крупной суммы.

    Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    1 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов.

    В официальном заявлении министерства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевисе. «Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», – подчеркнули в МИД , сообщается на сайте ведомства.

    В апреле МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА. В том же месяце в городе Шяуляй начался перенос останков советских солдат из центра на деревенское кладбище.

    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    1 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал Канаду самой скандинавской страной за пределами региона и предположил возможность ее присоединения к Европейскому союзу.

    Глава шведского правительства Ульф Кристерссон выразил мнение, что Канада могла бы стать полноправным членом Евросоюза, передает РИА «Новости». Политик отметил близость ценностей двух регионов.

    «Европейский союз – это, очевидно, вопрос географии, что понятно из названия. Но это также вопрос ценностей и того, с какими странами вы хотели бы интегрироваться в различных аспектах. Так что не мне судить, но Европейский союз – очень гостеприимный клуб для единомышленников», – заявил Кристерссон в интервью телеканалу CTV News.

    Политик также добавил, что на его родине Канаду в шутку считают самой скандинавской страной в мире за пределами самой Скандинавии. Эти слова прозвучали в ответ на обсуждение возможных перспектив вступления североамериканского государства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил присоединение Канады к Евросоюзу.

    В марте глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал это государство потенциальным кандидатом на вступление в объединение.

    В прошлом году идею интеграции с европейским блоком поддержали 44% канадских граждан.

    2 июня 2026, 10:04 • Новости дня
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация обсуждает размещение ядерного оружия в новых государствах Европы на фоне планов по сокращению военного присутствия на континенте, сообщает Financial Times.

    Американские власти обсуждают вариант размещения ядерного вооружения в новых европейских странах Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

    По информации издания, официальные лица США «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты».

    Подобные планы продиктованы стремлением Вашингтона продемонстрировать союзникам незыблемость гарантий безопасности. Дискуссии ведутся на фоне обеспокоенности европейских партнеров решением американского президента Дональда Трампа вывести часть войск и вооружений с континента. Уточняется, что переговоры носят конфиденциальный характер.

    Накануне аналитики отмечали растущую уязвимость Трампа на внутренней и международной аренах. Политика концентрации власти вызывает сопротивление, а давление со стороны партнеров, требующих завершения конфликтов, только усиливается. При этом стратегические цели в отношении Ирана пока остаются недостигнутыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории своей страны.

    В конце мая Франция договорилась с Варшавой о проведении совместных ядерных учений.

    На фоне глобальной неуверенности в будущем Североатлантического альянса Норвегия присоединилась к французскому «ядерному зонтику».

    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


    30 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Финский бренд Kuoma объявила о закрытии фабрики после ухода из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский производитель обуви Kuomiokoski Oy закрывает историческую фабрику и переносит мощности в другой город на фоне финансовых потерь после ухода с российского рынка, пишут местные СМИ.

    Финская компания Kuomiokoski Oy, выпускающая обувь под брендом Kuoma, вынуждена закрыть фабрику в поселении Куомиокоски и перенести производство в город Мянтюхарью, сообщает местный телерадиовещатель Yle. Предприятие в Куомиокоски непрерывно работало с 1930 года.

    Руководство компании отмечает, что новое помещение в Мянтыхарью располагает более современными производственными мощностями. Теперь предприятие способно обрабатывать до 18 пар обуви в час.

    В последние годы фирма столкнулась с серьезным падением финансовых показателей на фоне ухода с российского рынка. С 2022 года оборот компании сократился примерно на треть, а в 2025 году производитель потерял более одного млн евро.

    Обувь бренда производится не только в Финляндии. Верхнюю часть ботинок изготавливают в Латвии, а сырье поступает в том числе из стран Азии. В некоторых моделях только подошва и стелька сделаны на финской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, товарооборот между Россией и Финляндией сократился в 12 раз за последние четыре года. В приграничных финских регионах за год обанкротилось свыше трехсот различных фирм. А тем временем, предприниматели из финского города Иматра ждут открытия границы с Россией.

    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    1 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал возможные меры России на отмену безвиза Сербии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты обсуждения возможной отмены безвизового режима между Сербией и Россией будут объявлены после завершения межведомственной проработки.

    «Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете», – сказал Песков, сообщает РИА «Новости».

    Поводом для вопросов журналистов стали сигналы из Белграда о возможной отмене безвизового режима с Россией и интерес к тому, готовит ли Москва ответные шаги и будут ли они симметричными.

    Песков отметил, что подобные решения, как правило, принимаются на основе взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербские власти рассматривают возможность отказа от безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз.

    Ранее депутат Драган Станоевич заявил о требовании Евросоюза существенно сократить выдачу россиянам вида на жительство, ПМЖ и гражданства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил выдвижение Евросоюзом Сербии условий евроинтеграции, предполагающих разрыв отношений с Россией.

    30 мая 2026, 16:34 • Новости дня
    Представители Драги опровергли предложение ЕС о посредничестве с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Италии Марио Драги не получал никаких предложений о посредничестве на возможных переговорах России и Евросоюза по украинскому кризису, сообщил представитель итальянского политика.

    Слухи о вероятном назначении бывшего премьер-министра Италии Драги на роль переговорщика между ЕС и Россией не подтвердились, передает ТАСС.

    Комментируя ситуацию, представитель политика отметил отсутствие реальных инициатив.

    «Марио Драги не получал никаких предложений. Его возможное участие – лишь циркулирующее в СМИ предположение», – заявил собеседник агентства.

    По словам представителя, Драги отличается прагматизмом и отказывается анализировать гипотетические сценарии без четкой конкретики. Ранее европейские лидеры, включая действующего премьера Италии Джорджу Мелони, выступали за назначение единого представителя Евросоюза для диалога с Москвой. При этом Рим не выдвигал собственных кандидатов на эту должность.

    В прессе регулярно появляются разные имена потенциальных посредников, среди которых фигурировали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Александер Стубб. Российский лидер Владимир Путин называл предпочтительной кандидатуру Герхарда Шрёдера, однако Берлин и Брюссель отвергли эту идею. Сама Меркель подчеркивала, что представлять Евросоюз должен один из действующих политиков.

    В окружении Марио Драги опровергли слухи о его назначении дипломатическим представителем Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил контекст слов Владимира Путина о предпочтительной кандидатуре Герхарда Шредера.

    1 июня 2026, 09:23 • Новости дня
    Летние торги газом в Европе открылись резким ростом цен

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июльских фьючерсов в начале июня продемонстрировали уверенный подъем, достигнув отметки в 574 доллара за тысячу кубометров топлива.

    Показатели на лондонской бирже ICE увеличились на 3,6%. Июльские контракты по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали сессию с отметки 560,6 доллара, передает РИА «Новости». К утру стоимость выросла до 574 долларов за тысячу кубометров.

    Весной на европейском рынке наблюдалась высокая волатильность котировок. В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов. В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов за тысячу кубометров.

    Максимальное значение за время ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Это произошло после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 производственных линий сжиженного природного газа.

    Абсолютные исторические рекорды стоимости фиксировались на европейских площадках в начале весны 2022 года. Тогда цена взлетала до 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало беспрецедентным показателем с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи 620 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива составила около 593 долларов.

    К 25 мая цена энергоносителя на биржах Европы опустилась до отметки 553 доллара.

    1 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Глава МИД Норвегии заявил о возможном пересмотре решения о вступлении в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Норвегия допускает возможность изменения прежнего решения об отказе от полноправного членства в Европейском союзе из-за новых геополитических реалий, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде напомнил, что при вступлении в Европейскую экономическую зону государство следовало модной тенденции единого рынка, передает RT.

    Глава дипломатического ведомства указал на серьезные глобальные изменения. «Прошло более 30 лет, и этот благоприятный мир исчез – и нам нужно честно признать, что мы оказались в более сложной ситуации: те части ЕС, к которым мы решили не присоединяться, становятся всё более важными», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер консервативной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде призвала подать заявку на вступление в Евросоюз.

    Российское посольство в Осло заявило о планах норвежских властей развернуть дальнобойные системы залпового огня.

    Глава министерства иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде допустил отправку западных войск на Украину.

    2 июня 2026, 09:24 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 580 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки топлива на крупнейшем распределительном центре опустились ниже 582 долларов за 1 тыс. кубометров после весенних колебаний стоимости.

    Торги на лондонской бирже ICE во вторник продемонстрировали спад стоимости ресурса примерно на 2%, передает РИА «Новости».

    Ближайшие фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 577,3 доллара за тыс. кубометров. Утром показатель находился вблизи 581 доллара.

    В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов. Максимум был зафиксирован 19 марта на уровне 853,7 доллара за тыс. кубометров.

    Рекордный скачок произошел, когда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, опустившись до 540 долларов.

    Абсолютный исторический максимум стоимости ресурса наблюдался в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров. Подобных высоких показателей не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая стоимость европейского газа на биржевых торгах приблизилась к отметке в 580 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее европейские котировки на голубое топливо опустились ниже данного уровня.

    В середине прошлого месяца цена июньских фьючерсов поднялась выше 612 долларов за тысячу кубометров.

    Россия потребовала допуска к расследованию инцидента с дроном в Румынии
    Метте Фредериксен осталась премьером Дании на третий срок
    Парламент Израиля единогласно проголосовал за досрочный самороспуск
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    Турция показала новейший самолет радиоэлектронной борьбы
    Люди начали намеренно делать ошибки в текстах из-за ИИ

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации