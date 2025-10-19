  • Новость часаРоссийские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    Ждет ли Британию «революция здравого смысла»
    19 октября 2025, 12:28 Мнение

    Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Владимир Можегов

    публицист

    Уже в следующем году Британию, вероятно, ждет полномасштабный политический кризис, последствия которого предугадать сегодня невозможно.

    Речь о триумфальном восхождении Нейджела Фараджа и его Партии реформ, которые готовы камня на камне не оставить от политической системы Британии. Не просто обрушив, но буквально обнулив позиции и консерваторов, и лейбористов.

    Фарадж – это британский Трамп, и популярность его в народе говорит о том, что люди наелись и либерализма, и глобализма, и, главное чудовищной разрушительной миграции, пожирающей тело страны.

    Согласно сентябрьскому опросу YouGov, если бы парламентские выборы прошли завтра, то партия Фараджа победила бы на них, заняв 311 мест. Для абсолютного большинства Фараджу необходимо добрать еще 16 мест, и нет сомнений, учитывая динамику роста популярности его партии, что и порог в 326 мест будет преодолен.

    Опрос YouGov интересен тем, что не просто показывает рейтинги партий, которые в мажоритарной системе Британии абсолютного значения не имеют – вы можете быть самой популярной партией страны, но легко проиграть по округам. Опрос показывает именно итоговые результаты выборов.

    И здесь правда оказывается шокирующей – Фарадж не оставляет шансов ни либералам, ни консерваторам.

    Согласно тем же опросам, лейбористы сохранят лишь 144 места (из позапрошлогодних 411-ти). Тогда же, кстати, партии Фараджа отходило всего пять (!) мандатов.

    Можете себе представить динамику изменения настроений в стране, одновременно вдохновленной консервативной революцией Трампа в Америке и ужасающейся положением дел в образовании, медицине, уровнем преступности, и, главное, превращением английских городов в мусульманские анклавы и «арабскую улицу».

    «Лейбористы и консерваторы находятся на грани краха», пишет издание iWeekend, комментируя результаты этих опросов: если Фарадж и правда займет свои 311 мест, это «станет политической революцией, какой не было еще в нашей истории».

    Антирейтинги нынешней власти также бьют все рекорды. Индекс неодобрения Стармера вырос до 79% (одобряют премьера всего 13%). Такого в британские истории еще не было. Во всяком случае, с 1977 года, когда подобные опросы начали проводить.

    Одним словом, политическая система Британии шатается и трещит.

    И Трамп, глядя на все это с нескрываемым одобрением, добавляет огня.

    Мы помним, как выступая в ООН, он отозвался о мэре Лондона: «Там ужасный мэр, просто чудовищный.... Они о шариате говорят… Ваши страны катятся в ад… Мы видим суицид Западной Европы».

    Все это совершенно справедливо. И очевидно, что коренное население западных стран не желает кончать с собой. Именно это и объясняет «консервативную революцию» в Европе. Пока, конечно, только еще намечающуюся.

    Незадолго до своей гибели побывавший в Британии Чарли Кирк также предрек стране революцию: «В Великобритании грядут большие перемены» – так резюмировал он итог своего визита.

    Власти Британии, разумеется, тоже ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    Для обновления страны нужны две вещи: «поднять налоги и разделаться с Фараджем», как заявил Стармер на днях. Понятно, как подобные высказывания скажутся на его рейтингах.

    Понятно и то, что противостояние Фараджа и лондонского истеблишмента со временем будет только нарастать.

    Сам Фарадж, будучи в Вашингтоне у Трампа, уверял его, что в течение полутора-двух лет выборы обязательно состоятся и он утвердится во власти. Согласно британским законам, следующие выборы должны пройти не позднее 2029 года, но при таких темпах кризисах системы Фарадж, очевидно, прав.

    Что будет делать Фарадж, если он не схватит пулю, не будет уничтожен системой, не попадет в тюрьму и действительно придет к власти? То же, что сегодня делает Трамп: очищать британские города от нелегалов, уничтожать «глубинное государство» Британии и чистить «лондонское болото». И, конечно, полностью менять идеологию общества, удаляя из английских СМИ и ТВ оккупировавшее их либеральное лобби.

    Фарадж не забыл, конечно, как его самого вычистили в 2020 году с британского радио LBM – за то, что он назвал BLM террористической группировкой. Сегодня идеи Фараджа торжествуют в США, где Трамп официально признал антифа террористической организацией.

    Фарадж также грозится создать аналог американского DOGE, чтобы не откладывать чистки чиновников, журналистов и лоббистов в долгий ящик.

    В экономике он также думает ориентироваться на Трампа. Британию и здесь в случае его победы ожидают большие перемены. Он также намерен сократить военные расходы, полностью переориентировав страну на решение внутренних проблем.

    Причем, чем увереннее чувствует себя Фарадж, тем грандиознее его планы. Сегодня он предлагает план депортации уже не только нелегальных мигрантов (которых в стране минимум сотни тысяч), но и мигрантов легальных. И эти предложения, еще вчера шокирующие, сегодня встречают восторженный прием англичан. 

    Одним словом, вопрос, ожидает ли второй после США главный оплот глобализма «революция здравого смысла», как никогда актуален. А наблюдать за развитием дел в Германии и Франции, где картина примерно та же – при честных выборах* АдГ и Ле Пен сегодня уверенно побеждают – становится все более интересно.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

