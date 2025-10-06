НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо обратить внимание на развитие ракетно-космической отрасли.
Он в статье для украинского портала «Милитарный» подчеркнул отставание страны в этой сфере и обозначил, что инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы, передает РБК.
Залужный отметил, что необходимость преобразований особенно ярко показал глобальный сбой в работе Starlink в марте, когда, по его словам, «15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта». Он считает, что космос должен стать еще одной сферой, где Украина должна добиться технологического прорыва: «Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях».
Он также обратил внимание, что у ВСУ до сих пор нет собственных функций по стратегической разведке. По словам Залужного, военное вооружение Украины позволяет наносить удары за пределами возможностей обзорной разведки отдельных батальонов, однако обеспечивать анализ и планирование таких операций пока невозможно из-за отсутствия соответствующих данных в распоряжении ВСУ.
Залужный добавил, что полноценное использование космических разведывательных возможностей потребует нормативного закрепления этой функции и отдельного финансирования.
Ранее Залужный заявил, что украинские военные не способны полностью раскрывать потенциал американских РСЗО HIMARS без данных космической разведки западных стран.