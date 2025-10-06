Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»

Tекст: Дарья Григоренко

Он в статье для украинского портала «Милитарный» подчеркнул отставание страны в этой сфере и обозначил, что инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы, передает РБК.

Залужный отметил, что необходимость преобразований особенно ярко показал глобальный сбой в работе Starlink в марте, когда, по его словам, «15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта». Он считает, что космос должен стать еще одной сферой, где Украина должна добиться технологического прорыва: «Пора посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех областях».

Он также обратил внимание, что у ВСУ до сих пор нет собственных функций по стратегической разведке. По словам Залужного, военное вооружение Украины позволяет наносить удары за пределами возможностей обзорной разведки отдельных батальонов, однако обеспечивать анализ и планирование таких операций пока невозможно из-за отсутствия соответствующих данных в распоряжении ВСУ.

Залужный добавил, что полноценное использование космических разведывательных возможностей потребует нормативного закрепления этой функции и отдельного финансирования.

Ранее Залужный заявил, что украинские военные не способны полностью раскрывать потенциал американских РСЗО HIMARS без данных космической разведки западных стран.