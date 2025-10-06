  • Новость часаФСБ задержала планировавших теракты в синагогах уроженцев Центральной Азии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему литовский министр отказался назвать Крым украинским
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    Над Россией за ночь сбили 251 украинский дрон
    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться
    Захарова высмеяла слова Мерца о причастности России к полетам дронов в ФРГ
    Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о «стене дронов»
    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    39 комментариев
    6 октября 2025, 10:44 • Новости дня

    Залужный: ВСУ не могут нормально пользоваться HIMARS без данных разведки Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не способны полностью раскрывать потенциал американских РСЗО HIMARS без данных космической разведки западных стран, заявил экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный.

    Отсутствие или задержка при обмене разведданных с Западом приводит к тому, что не удается использовать полный потенциал таких систем, как HIMARS, указал Залужный в статье для украинской прессы, передает ТАСС.

    Космические системы критически важны для целеуказания, навигации и связи, они позволяют эффективно наносить ракетные удары, признал он.

    «И если проблема со связью за счет компании Starlink от SpaceX была уже решена, а проблема с навигацией нуждалась и во времени, и в ресурсах, то своевременная разведка и временно-координатное обеспечение необходимо было сразу», – добавил он.

    Ранее бывший главком ВСУ Залужный заявил о чрезмерных потерях украинской армии при попытке прорыва российской обороны на Курском направлении.

    Британские СМИ указывали, что Валерий Залужный отказался войти в команду Владимира Зеленского.

    5 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе

    Военный аналитик Анпилогов: Удары по энергетике вынуждают Зеленского просить перемирия в небе

    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе, поскольку российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом. При этом Киев продолжает запрашивать у США поставки крылатых ракет Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее украинские СМИ указали на «радикальные изменения» в позиции Зеленского, но в Совфеде его слова сочли «болтовней».

    «Слова Владимира Зеленского об одностороннем прекращении огня в воздухе напрямую связаны с чувствительными российскими ударами по украинской энергосистеме, в результате чего ряд крупных городов в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Сумской областях остались без электроснабжения», – пояснил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    «Украинская энергетика висит на волоске, а в ближайшее время может быть полностью выведена из строя на значительной части территории, подконтрольной ВСУ. Зеленский понимает, что входить в осенний, а затем и в зимний период в такой ситуации – значит получить почти гарантированный социальный взрыв. А обрушение тыла для Банковой будет не менее катастрофичным, чем обрушение фронта», – отметил он.

    «Поэтому он обращается к США и Европе с тем, чтобы они «заставили Россию» перейти к перемирию в воздухе, поскольку Вашингтон и главным образом Брюссель заинтересованы в сохранении Зеленского у власти. Социальные волнения могут серьезно пошатнуть его позиции и кресло под ним», – детализировал собеседник.

    «При этом он не упоминает, что Украина сама продолжает попытки устроить локальные блэкауты в приграничных российских регионах, нанося удары по НПЗ и объектам энергетики. Это, по замыслу Зеленского, якобы должно привести к топливному коллапсу в России и, как следствие, к социальным протестам», – заметил аналитик.

    Анпилогов также усомнился в том, что Зеленский соотносит свое требование перемирия в воздухе со своим же запросом, например, на поставку крылатых ракет Tomahawk для ударов по территории России. «В той концепции, которую Банковая презентует НАТО, Украина атакует якобы лишь объекты, связанные с обороноспособностью России, а не гражданскую инфраструктуру», – пояснил спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии», призвав США и Европу «действовать». При этом местные СМИ усмотрели в словах Зеленского радикальное изменение позиции, пишет издание «Страна».

    «Теперь же он призывает к воздушному перемирию, в рамках которого «дип-страйков» уже не будет, а значит и ракеты не нужны. Наиболее очевидное объяснение причин перемены – значительные проблемы с защитой неба, с которыми столкнулась Украина», – говорится в посте.

    «Накануне наступления холодов и старта отопительного сезона это грозит для Украины серьезными негативными последствиями, которые, видимо, по оценке Зеленского, превысят эффект от ударов по объектам внутри России», – полагают авторы издания.

    В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает слова Зеленского «болтовней», которой «нет веры», пишет «Лента.ру». «Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны, которые представляют собой системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит и наш президент, и вообще об этом идет разговор», – отметил сенатор.

    «Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», – заключил парламентарий.

    В воскресенье Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

    Атака была проведена высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – указало ведомство.

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после взрывов и воздушной тревоги. Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения. В Черниговской и Сумской областях ситуация остается сложной из-за продолжающихся отключений света, указали в Минэнерго.

    По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», Россия поразила в Черниговской области нефтебазу в Бахмаче, узловую электроподстанцию «Придеснянская», а также нефтебазу компании «СПК». В Одессе главным объектом поражения стал 46-й отдельный центр комплексного снабжения и логистики, где размещаются склады горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и техники.

    В Львовской области, по данным канала, оказалась поражена Опарская станция подземного хранения газа – один из ключевых резервных узлов газотранспортной системы западного региона. «Разрушены помещения машинного зала, частично поврежден технологический трубопровод высокого давления категории IА и система автоматики запорной арматуры», – указывается в посте.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему российские ракеты начали успешнее обходить украинскую ПВО. В свою очередь президент Владимир Путин отмечал, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    Комментарии (9)
    5 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине

    Глава МИД Турции Фидан назвал контроль ДНР главным препятствием мира на Украине

    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Фидан в интервью телеканалу TRT Haber отметил, что Украина отказывается выводить свои войска из этого региона, в то время как Россия требует уступить ей контроль, предупреждая Киев о риске потери еще больших территорий. Глава МИД Турции подчеркнул, что у обеих сторон есть свои обоснованные аргументы, и их необходимо сопоставить, передает РБК.

    Министр добавил, что рассматривает различные альтернативные варианты разрешения ситуации, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами. Однако, по словам Фидана, эти предложения пока слишком сложны и могли бы вызвать раздражение, если обсуждать их публично.

    Ранее Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Как заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan, Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить конструктивный диалог с Россией в 2021 году, передает РИА «Новости».

    По словам Меркель, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине. Политик отметила, что в 2021 году выдвинула инициативу создания нового формата переговоров между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным.

    Однако, по словам бывшего канцлера, Эстония, Латвия, Литва и Польша решительно выступили против данного предложения. Меркель объяснила, что эти страны опасались отсутствия единой позиции Евросоюза по отношению к Москве. В результате инициатива не была реализована, а вскоре после ухода Меркель с поста канцлера началась спецоперация на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Она заявила, что партия «Альтернатива для Германии» презирает человеческое достоинство. Меркель также признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению позиций этой партии.

    Комментарии (11)
    5 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возгорание произошло на одном из газовых хранилищ во Львовской области, сообщила областная прокуратура.

    В официальном заявлении прокуратуры говорится: «Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    Комментарии (2)
    6 октября 2025, 03:44 • Новости дня
    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет

    Washington Post: ЗРК Patriot не смог перехватить российские ракеты

    ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить ряд российских ракет
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине, пишет Washington Post.

    По мнению Washington Post, ЗРК Patriot считается единственным комплексом у ВСУ, способным эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Однако, пишет издание, даже эта система оказалась неспособной перехватить часть последних российских ударов, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что одна батарея Patriot была недавно предоставлена Украине Израилем, а несколько других ожидаются от европейских партнеров осенью. WP объясняет недостаточную эффективность Patriot тем, что Россия проводит модернизацию ракет для обхода современных ПВО.

    Газета также отмечает, что для создания эффективного противовоздушного щита над Украиной потребуется не менее нескольких десятков комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times пишет, что западные системы ПВО на Украине потеряли свою эффективность. Уровень перехвата баллистических ракет силами Украины в сентябре снизился с 37% до 6%, говорится в материале.

    Комментарии (9)
    5 октября 2025, 13:32 • Новости дня
    Военкомы на Украине «мобилизовали» кота

    Военкомы на Украине схватили и увезли на машине кота

    Военкомы на Украине «мобилизовали» кота

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Житомире на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) схватили домашнего кота посреди улицы и увезли его на служебной машине, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел в Житомире, где мужчины в военной форме схватили кота и увезли его в машине. Хозяйка животного, Лидия Ивановна, рассказала, что «сбилась с ног, ища питомца», и смогла увидеть похищение только после просмотра записей с камер. По ее словам, кот «даже не смог дать достойный отпор» сотрудникам ТЦК. В соцсетях распространилось видео, на котором очевидно, как люди в военной форме забирают кота с улицы, передает «Комсомольская правда».

    Пользователи Сети шутят, что в ТЦК «мобилизовали» даже кота, обсуждая абсурдность ситуации.

    Ранее военкомы мобилизовали пятерых священников УПЦ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ. В Одесской области силовики задержали протодиакона и насильно мобилизовали его.

    Комментарии (6)
    5 октября 2025, 13:11 • Новости дня
    Минэнерго сообщило о повреждении объектов энергетики после взрывов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серьезные повреждения получили энергетические объекты на Украине, пострадало оборудование в различных областях, включая подконтрольную Киеву часть Запорожской области, сообщило Минэнерго страны.

    Объекты энергетической инфраструктуры Украины были повреждены после серии взрывов, передает ТАСС. Минэнерго страны сообщило о повреждении оборудования энергоснабжающей организации в Запорожской области, находящейся под контролем Киева.

    Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов оказались без электроснабжения, но не уточнил причины отключения. В министерстве также заявили о новых повреждениях энергетики в Черниговской области. Ситуация с энергоснабжением в Черниговской и Сумской областях остается сложной из-за продолжающихся отключений света.

    В ночь на воскресенье по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и зафиксированы многочисленные взрывы. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отдельно упомянула о повреждении объектов критической инфраструктуры в разных регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждениях критической инфраструктуры в Сумах.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчины призывного возраста в Одессе начали носить холодное оружие для защиты от принудительной мобилизации, опасаясь действий представителей украинских ТЦК, рассказала жительница Одессы.

    По ее словам, мужское население Одессы, находящееся в зоне призыва, готово противостоять работникам территориальных центров комплектования, сообщает РИА «Новости». В беседе с агентством жительница Одессы заявила: «Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. Если они ухилянты... и те начинают тоже что-то в карманах носить. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Житель Черкасс угрожал гранатой сотрудникам военкомата во время задержания. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    Комментарии (2)
    6 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    Сбит летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Экстренные службы прибыли к месту обнаружения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области остались без электричества почти 40 тыс. человек, пострадали три человека, в том числе двое детей.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 16:24 • Новости дня
    В Киевском ТЦК опровергли слухи о «мобилизации» кота

    Tекст: Ольга Иванова

    После появления в Сети видео с «мобилизацией» кота Киевский областной ТЦК опроверг причастность военкомата к этому инциденту, назвав обвинения частью якобы враждебной пропаганды.

    В Киевском областном территориальном центре комплектации опровергли распространенные в Telegram-каналах сообщения о мобилизации кота, фигурировавшего в нашумевшем видео. Представители ТЦК подчеркнули, что их сотрудники не имеют отношения к похищению животного и не носят форму, изображенную на кадрах, поскольку это противоречит уставу, пишет издание «Страна».

    В официальном заявлении ТЦК говорится: «То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное – осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, осквернить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это самое худшее, что вообще могло произойти!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Житомире сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) схватили домашнего кота на улице и увезли его на служебной машине.

    Комментарии (6)
    6 октября 2025, 08:30 • Новости дня
    Politico: Зеленский начал запугивание оппозиции ради переизбрания
    Politico: Зеленский начал запугивание оппозиции ради переизбрания
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский лидер Владимир Зеленский активно готовится к переизбранию и усиливает давление на оппонентов через уголовные дела, несмотря на публичные заявления о готовности оставить пост, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщили, что Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о готовности покинуть пост президента, на самом деле намерен баллотироваться на новый срок и уже начал кампанию по запугиванию противников, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Зеленский в разговорах с западными СМИ неоднократно уверял, что не держится за власть, однако внутри страны он проявляет оптимизм относительно своего переизбрания и активно критикует оппонентов.

    Как сообщили Politico два депутата от партии «Слуга народа», Зеленский упрекает народных избранников, гражданских активистов и журналистов за то, что они не создают для западных партнеров «неизменно лестный образ Украины». Издание отмечает, что такие нападки стали регулярными, особенно в последние месяцы.

    По словам одного из бывших министров Украины, команда Зеленского использует тактику уголовного преследования тех, кто открыто выступает против него. «По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов», – заявил собеседник издания.

    Politico также подчеркивает, что под давление попадают не только политики, но и гражданские организации. По словам известных украинских активистов, Служба безопасности Украины используется для запугивания антикоррупционных органов и препятствования расследованиям в отношении близких к Зеленскому лиц.

    Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией.

    Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

    Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.

    Комментарии (2)
    5 октября 2025, 22:24 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали двое детей
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали двое детей
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгороде родители обратились в детскую областную клиническую больницу с мальчиком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника. У десятилетнего ребенка диагностировали баротравму, лечение он продолжит в стационаре, сообщил Гладков в Telegram.

    В районе поселка Октябрьский Белгородского района при атаке дрона на автомобиль КамАЗ мужчина получил баротравму. Ему оказали медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно.

    Кроме того, после атаки дрона в селе Бессоновка Белгородского района за медицинской помощью обратился 15-летний юноша, находившийся рядом с социальным объектом. Он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО уничтожены 12 беспилотников над территорией Белгородской области. В селе Красный Октябрь мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 23:23 • Новости дня
    В Харькове за 15 минут прогремело 14 взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины звучит воздушная тревога, в Харькове за 15 минут произошло 14 взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Сирены также работают в Сумской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минэнерго Украины заявило, что после взрывов серьезные повреждения получили энергетические объекты в различных областях страны.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 17:02 • Новости дня
    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    В четырех областях Украины в воскресенье была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, наибольшая продолжительность тревоги отмечена в Черниговской области, где она длится уже более семи часов, передает РИА «Новости».

    В 16:17 по московскому времени сигнал тревоги был объявлен в Николаевской области. Через три минуты оповещение распространилось на Синельниковский район Днепропетровской области и Сумской район Сумской области.

    Ранее Минэнерго Украины сообщило, что серьезные повреждения получили энергетические объекты страны, пострадало оборудование в различных областях, включая подконтрольную Киеву часть Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    ВСУ повредили объекты электроснабжения Белгородской области
    ВСУ повредили объекты электроснабжения Белгородской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки со стороны вооруженных сил Украины на Белгородскую область повреждены объекты электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета, сейчас разберемся в масштабах случившихся», – сообщил Гладков в Telegram.

    В ближайшее время состоится внеочередное совещание областного правительства. Гладков подчеркнул, что уже получает доклады от отраслевых министров о ситуации на объектах, где требуется немедленная помощь, в первую очередь, в медицинских учреждениях, передает ТАСС.

    По словам главы региона, областная больница, взрослая областная больница, детская и вторая городская больницы перешли на резервное энергопитание. Также губернатор сообщил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников связывается с другими центральными районными больницами для оперативной оценки ситуации и принятия необходимых мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека, в том числе двое детей.

    Комментарии (0)
    Главное
    ОАК передала Минобороны партию Су-34
    Politico: Зеленский активно готовится к переизбранию
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК
    Мерц пригрозил отказом Германии от «Евровидения»
    Лидер правящей партии Японии решила собрать кабмин из соперников
    Politico: Танкеры с российской нефтью загрязняют воды у побережья Европы
    В Госдуму внесли законопроект о бесплатных горячих обедах для учителей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему литовский министр отказался назвать Крым украинским

    Литву потрясает очередной политический кризис – министру культуры страны Игнотасу Адомавичюсу удалось продержаться на своем посту всего лишь неделю. На первый взгляд, он подал в отставку из-за «неправильного ответа» на сакраментальный вопрос: «Чей Крым?». Но на самом деле перед нами не только личный выбор политика, но и признак определенных общественных настроений. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации