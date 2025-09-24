Мэрия Лондона назвала высказывания Трампа о Хане отвратительными и нетерпимыми

Мэрия Лондона осудила заявления Трампа о главе столицы Британии

Tекст: Мария Иванова

Мэрия Лондона назвала комментарии президента США Дональда Трампа в адрес градоначальника Садика Хана «отвратительными и нетерпимыми», сообщает ТАСС. Об этом говорится в электронном письме, направленном лондонской администрацией в ответ на заявления Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В письме мэрии отмечается: «Мы не собираемся отвечать на его отвратительные и нетерпимые комментарии. Лондон безопаснее, чем крупные города США, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда».

Трамп ранее на дискуссиях Генассамблеи ООН назвал Хана «ужасным мэром» и обвинил его в попытках ввести «законы шариата» в Лондоне. Американский лидер также заявил, что «иммиграционные и самоубийственные энергетические идеи приведут Западную Европу к гибели».

В защиту Хана выступили и британские политики. Министр здравоохранения Британии Уэз Стритинг заявил, что Хан не стремится навязать столице шариат, а сосредоточен на безопасности и развитии инфраструктуры города.

Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. По данным официальной статистики, общее количество преступлений в британской столице за 10 лет увеличилось на 31,5%, а преступлений с применением насилия выросло на 40%.

Напомним, Дональд Трамп заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что миграционные проблемы и энергетический кризис разрушают Европу.