Медведев призвал обеспечить меры поддержки участников СВО через МФЦ

Tекст: Вера Басилая

По словам Медведева, меры поддержки для участников спецоперации на Украине должны предоставляться через многофункциональные центры (МФЦ) во всех регионах страны, передает РИА «Новости».

Он выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве и подчеркнул, что в ряде регионов эта система уже работает, но там, где еще не внедрена, ее необходимо ввести.

По словам Медведева, участники спецоперации также обращаются за получением положенных льгот и выплат через МФЦ. Он напомнил, что меры поддержки предоставляются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, и все эти услуги могут быть реализованы через многофункциональные центры.

Медведев также отметил, что раньше в России получение государственных услуг часто сопровождалось «поборами за любую справку». Однако с появлением системы «одного окна» ситуация кардинально изменилась, взаимодействие граждан с государством стало проще и прозрачнее.

Он особо подчеркнул, что теперь не человек должен искать справки и умолять чиновников, а государство обязано технологически безупречно организовать оказание всех услуг. По оценке Медведева, принцип «одного окна» упростил и сделал более понятным процесс получения государственных услуг для всех жителей страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

Президент Владимир Путин призвал тиражировать механизм «одного окна» в МФЦ для поддержки бойцов СВО и их семей.