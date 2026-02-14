Участников Мюнхенской заставили ждать на улице из-за кортежа Зеленского

Tекст: Денис Тельманов

Более десяти минут спикеры и участники Мюнхенской конференции по безопасности были вынуждены ждать на улице, передает РИА «Новости». Их не пускали через полицейский кордон на территорию проведения форума, пока по прилегающей улице двигался кортеж Владимира Зеленского.

Контроль вблизи пешеходного КПП был усилен двумя рядами металлических заграждений и живой цепью полицейских, которые не пропускали никого без бейджика.

По специальному сигналу сотрудники полиции установили дополнительную, третью линию ограждений, полностью прекратив доступ даже для самих участников мероприятия.

В течение минуты у прохода собралось около двадцати человек, более половины из них были спикерами или гостями с бейджиками. Один из них, разговаривая по телефону, с раздражением произнес: «Ждем... Зеленского». Ожидание длилось более десяти минут.

Как только кортеж Зеленского проехал к отелю Bayerischer Hof, полиция убрала дополнительное заграждение, и толпа смогла пройти на территорию. Еще около десяти человек с противоположной стороны не могли выйти с форума до окончания проезда автомобилей.

