Российский союз туриндустрии опроверг слухи о локдауне в Египте

Tекст: Алексей Дегтярев

Туристическая деятельность продолжается в обычном режиме, а экскурсии проводятся без существенных изменений, подчеркнула управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина, передает ТАСС со ссылкой на РСТ.

По словам Ворониной, туристы могут свободно перемещаться по улицам, хотя иногда возможны временные неудобства из-за закрытия некоторых дорог из-за проезда официальных кортежей.

Дополнительные меры безопасности касаются проверок при посадке на яхты или во время заселения в отели, особенно вблизи мест проведения переговоров.

В целом, ситуация в стране, по словам Ворониной, остается стабильной и не оказывает значительного влияния на комфорт туристов.

Ранее сообщалось, что россияне принялись активно бронировать туры на Новый год в страны с теплым климатом, ОАЭ, Таиланд и Египет стали самыми популярными направлениями. Спрос на эти страны удвоился.