Спрос россиян на новогодние туры в теплые страны вырос вдвое

АТОР: Спрос на новогодние туры в ОАЭ, Таиланд и Египет удвоился

Tекст: Денис Тельманов

Спрос на новогодние туры в страны с теплым климатом вырос в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, передает ТАСС.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что уже сейчас большая часть мест на рейсах и в отелях популярных зарубежных направлений забронирована, и к декабрю свободных вариантов может не остаться.

В пятерку самых востребованных направлений на Новый год вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. По данным туроператоров, на ОАЭ приходится от 21% до 29% всех продаж, на Таиланд – от 16% до 25%, на Египет – от 16% до 23%. В десятку популярных направлений также вошли Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия.

Эксперты Space Travel отметили, что ОАЭ лидируют благодаря хорошо развитой инфраструктуре и разнообразию отелей. «Сейчас это наиболее обеспеченное перевозками направление с хорошо знакомым продуктом», – подчеркнули они.

АТОР прогнозирует, что по итогам новогодних праздников лидером спроса может стать Египет, где спрос вырос в три-шесть раз из-за доступных цен, большого выбора отелей «все включено» и расширения полетных программ. Вьетнам впервые вошел в топ-5 благодаря появлению чартерных рейсов в Нячанг и Фукуок, рост спроса составил до пяти раз в годовом выражении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения безвизового режима для россиян спрос на туры, отели и авиабилеты в Китай вырос на 50–100%, а стоимость перелетов увеличилась на 15–20%.

Туроператоры отмечают высокий интерес к Италии, Франции и Испании, однако проблемы с оформлением шенгенских виз сохраняются.

Анапа оказалась самым слабым звеном туристического сезона 2025 года, турпоток упал более чем в два раза, что может повлиять на весь рынок. Благодаря этому Крым получил новую волну популярности, а Геленджик в Краснодарском крае выстрелил неожиданно высоко. Также наблюдается рост спроса на духовные поездки в монастыри, особенно среди молодежи.