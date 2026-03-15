ПВО отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max написал, что атака была успешно пресечена, а специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье система ПВО уничтожила восемь беспилотников, направлявшихся к Москве.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!