У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.3 комментария
ПВО отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников
Система противовоздушной обороны отразила атаку двух беспилотников, которые приближались к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max написал, что атака была успешно пресечена, а специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье система ПВО уничтожила восемь беспилотников, направлявшихся к Москве.
Ранее Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.