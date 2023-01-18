Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

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18 января, среда  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

Великобританию и ЕС уличили в покупке российских энергоресурсов REUTERS/David Gray
Британия клялась отказаться от российских нефти, угля и газа, однако обещание так и не сдержала, удивляется Запад. Статистика показывает, что Лондон продолжает покупать российскую нефть, но просто через посредника – Индию. На самом деле, этой схемой пользуется и континентальная Европы, и уже давно. Из нового то, что посредником становится также Китай. Похожие лазейки европейцы могут начать использовать и по нефтепродуктам.  Подробности...
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Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Близ финской границы будет развернут новый армейский корпус в рамках ЛенВО Павел Герасимов/РИА Новости
Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО? Подробности...
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Зеленский на информационном фронте приступил к тотальной войне

«Вся политика Зеленского базируется на пиаре, на контроле за информпространством, он ведет ментальную войну» picture alliance/ТАСС
Зеленский обнародовал новый санкционный список, куда вошли почти 200 журналистов, деятелей культуры, ведущих Тelegram-каналов и иных лидеров мнений России и Украины. Наряду с противниками нынешних властей в Киеве, в списки попали и нейтральные лица вроде ведущей Ангелины Вовк или певца Юрия Лозы. В чем смысл этих санкций и удастся ли с их помощью Зеленскому нейтрализовать тех, кто доносит до украинцев альтернативную точку зрения? Подробности...
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Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

США присылают Украине израильские боеприпасы Masnori Inagaki/The Yomiuri Shimbun/Reuters
США пришлось распечатать свои арсеналы в Израиле и Южной Корее, чтобы восполнить дефицит боеприпасов на Украине. При этом в зарубежной прессе часто пишут о том, что «снарядный голод» испытывает не только Запад, но и Россия. Так ли это на самом деле? И почему Москва в этом вопросе оказалась в более выгодном положении, чем Вашингтон?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет. Подробности...

Стратегическая обреченность Японии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Многополярный мир – это не смена гегемонов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития. Подробности...
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
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  • Да, можно меньше

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    Владислав Исаев: Многополярный мир – это не смена гегемонов

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

    России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой
    		   18 января 2023, 22:40
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев,
    Олеся Белобородова

    Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас?

    В среду президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия прорыва ленинградской блокады. На Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга он возложил венок к памятнику «Мать-Родина» и поклонился монументу. Также президент возложил цветы к одной из братских могил на 300-метровой аллее от Вечного огня, где покоится его брат Виктор.

    Затем глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они «прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну».

    Путин напомнил, что в блокаде и в других военных преступлениях участвовали не только немцы, но и союзники Гитлера – представители многих западных стран. «Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – признался он и в качестве примера привел «Голубую дивизию», присланную Испанией на советский фронт.

    Говоря о многонациональности оккупационных сил и тех, кто боролся тогда с Россией, президент заметил, что так было всегда. «Да, это так. Это всегда было так. Достаточно открыть Льва Толстого и почитать «Войну и мир». Когда он говорит, что пришла вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа». По словам Путина, события Отечественной войны 1812 года повторились и в Великую Отечественную, в 1941-1945 годах, – «после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу».

    Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отмечал, что в блокаде Ленинграда участвовали не только немецкие и финские войска, но и эсэсовцы из Эстонии, шведы и испанская «Голубая дивизия». Блокада была примером геноцида советского народа и настало время для признания этого международным сообществом, указывал историк.

    Путин посетил одно из оборонных предприятий Петербурга – Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей». В ходе общения с его работниками глава государства напомнил: в свое время Москва делала все, чтобы урегулировать конфликт вокруг Донбасса мирными средствами, однако, «как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали».

    Путин напомнил, что эти земли – исторические территории России, которые после развала Союза отошли Украине. «Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить», – заметил он. Он отметил, что киевские власти начали по сути истреблять людей, проживавших на этих территориях – «только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа, своих предков».

    «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции», – цитирует Путина ТАСС.

    Любая война, несомненно, причиняет очень много зла, – вопрос в том, устраняет ли она больше зла, чем причиняет, замечает по этому поводу депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман.

    «Насколько я могу судить, нынешняя операция по ликвидации террористического движения под названием «Украина» устраняет несравненно больше зла, чем причиняет. Эта террористическая организация за время своего владычества с февраля 2014 года погубила 10-15 тысяч мирных жителей Донбасса, в их числе несколько сот детей», – заявил депутат газете ВЗГЛЯД.

    «Война свелась по сути к тому, что украинские силовики вели артиллерийский огонь исключительно по жилым кварталам донецких городов, по жизненно важной инфраструктуре. Уже одного этого обстоятельства достаточно, чтобы понять, что вмешаться в эту войну было верным решением», – добавил он. 

    Стоит напомнить: концепция «украинство – это не Россия» была придумана когда-то польскими идеологами, это старая фальшивка, считает депутат.

    «На самом деле украинцы – неотъемлемая часть русского народа. Это и объясняет все зверства «профессиональных украинцев» в Донбассе – они рассчитывают извлечь выгоду из отделения от остальной России. Все «непонятки», метания киевской власти из стороны в сторону в последние десятилетия сводились к сепаратизму, к попыткам разорвать связь украинцев с остальными русскими. Но эта связь осталась неразрывной», – полагает Вассерман.

    Жители стран западной Европы, в большинстве своем, остаются безучастными к аргументам Москвы о том, что русский народ после 1991 года оказался самым многочисленным разделенным народом в мире, как и о том, что земли Украины – «наши исторические территории», сетует собеседник. 

    Однако есть другой, более понятный для Запада аргумент – сепаратистов мало кто любит в современном мире. «И уж тем более никто не любит боевиков-сепаратистов – тех, кто добивается своих целей вооруженным путем. Весь цивилизованный мир давно признал таких людей террристами, – подчеркивает парламентарий. – 

    Нужно объяснить западной аудитории, что мы на Украине по сути пресекаем общественно опасное преступление, – сепаратистский мятеж».

    Политический обозреватель радио «Говорит Москва», политолог Александр Асафов считает, что действия России в ходе СВО опираются на понятие справедливости.

    «Речь идет об обеспечении безопасности страны на десятилетия. При этом они продиктованы этим императивом – тягой к справедливости. Как отмечал еще Достоевский, она была и остается одной из главных черт нашего народа», – сказал Асафов.

    Как полагает эксперт, первопричиной СВО стала карательная операция, которую восемь вел лет на Юго-Востоке Украины режим Турчинова–Порошенко и даже Зеленского. «Украинские войска начали ее весной 2014 года, – после того, как жители тогдашних Донецкой и Луганской областей сделали однозначный выбор, и это был выбор не в пользу бандеровского, галицийского национализма, который был предложен Киевом в качестве национальной идеологии. И тогда против нашего народа, против той части нашего народа, которая оказалась на Украине, но всегда хотела быть с нами, был развязан кровопролитный конфликт», – отметил эксперт.

    Защита слабых издавна считалась подвигом, напомнил он. «Историки, наши потомки будут еще долго искать точные оценки событиям, современниками и участниками которых нам довелось быть. Тем не менее, уже сейчас можно сказать: после многих лет колоссального давления, после многих лет лжи, обмана, о котором сегодня упоминал Путин, – что Россию водили за нос, – справедливость восстанавливается. Безнаказанное убийство мирных жителей прекращено, большие регионы освобождены и вернулись домой. То есть соблюдена и историческая справедливость», – подытожил Асафов.

    История доказывает, что президент принял единственно правильное решение о начале спецоперации – для предупреждения атаки на Россию, считает член Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и коммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.

    «России опять противостоят все те же противники, что и 80 лет назад. Запад не просто поощрял взращивание неонацизма на Украине, – он активно накачивал оружием нацистский режим, пришедший там к власти в результате госпереворота. Все попытки России решить конфликт дипломатическим путем отвергались, участники Минских соглашений (Германия, Франция) теперь открыто признали, что использовали их, чтобы выиграть время для милитаризации Украины», – говорит эксперт.

    «Одновременно со стороны НАТО велась подготовка киевского режима к переводу конфликта в его острую фазу – фазу военного столкновения с Россией. Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей», – подчеркивает Малькевич.
     
     
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