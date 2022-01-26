Блокаду Ленинграда немцами и финнами призвали признать геноцидом народа СССР

Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны немецкими и финскими войсками являлась геноцидом советского народа, сегодня настало время для признания этого международным сообществом, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Сегодня в исторической памяти большинства западных стран, которые входят в НАТО, как, например, США, та же Германия, по-моему, забывают о том, что сотворили непосредственно на территории Советского Союза. О том, что вся оккупированная территория Ленинградской области подвергалась, по сути дела, массовому геноциду. К сожалению, на Нюрнбергском процессе блокада Ленинграда не была признана геноцидом. Но мне кажется, сегодня настало время заявить четко то, что блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками была геноцидом советского народа», – передает его слова ТАСС.

Научный директор РВИО обратил внимание и на то, что в блокаде участвовали не только немецкие и финские войска, но и эсэсовцы из Эстонии, шведы, испанская «голубая дивизия». «Мне кажется, сегодня настало время, чтобы на различных сайтах, которые посвящены Великой Отечественной войне, в том числе обороне Ленинграда, были переведены именно на эти языки все факты, связанные с блокадой Ленинграда и нацистскими преступниками, которые в этом участвовали», – сказал Мягков.

Он напомнил, что в планы Гитлера не входило сохранить город после войны, о чем есть соответствующие документы: Ленинград должен был быть полностью разрушен, а все просьбы о его капитуляции, если бы они появились, должны были быть отклонены.

Мягков также выразил мнение, что сегодня в учебном процессе в самой России необходимо больше внимания уделять изучению Великой Отечественной войны. «Мне кажется, что в школьном процессе на сегодня как минимум в полтора, а то и в два раза должны быть увеличены часы, касающиеся изучения Великой Отечественной войны», – отметил он.

Кроме того, по его мнению, в качестве обязательной программы для туристов города на Неве нужно установить посещение тех мемориальных мест, которые связаны с блокадой Ленинграда.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Полностью снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года.