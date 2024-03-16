Франция получила от России ракетный «привет»

Два результативных удара России по Одессе стали предупреждением Макрону

Tекст: Андрей Резчиков

В результате российского удара по одесскому санаторию «Мрия», где в командном пункте базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ, были уничтожены около сотни иностранных наемников и высокопоставленных украинских офицеров. Удар был нанесен в пятницу. Им же уничтожена находившаяся на территории санатория военная техника.

Санаторий «Мрия» расположен на улице Дача Ковалевского. Здесь в 1930-х были построены объекты береговой обороны. В пятницу сообщалось об ударе российского из ракетного комплекса «Искандер» по базе нацбатальона на той же улице. По всей видимости, были поражены разные объекты. О двух взрывах в Одессе с разницей в несколько минут сообщали местные СМИ.

В результате первого взрыва уничтожены 14 человек, в том числе командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заммэра Одессы Александр Гостищев и офицер ВСУ Сергей Тетюхин. Среди погибших, как следует из данных Минобороны России, оказались и боевики нацформирования «Лють». Более 50 человек получили ранения.

Как уточняет местная пресса, среди погибших больше – 20 человек, военные участвовали в массовом мероприятии «вопреки мерам безопасности».

В последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск на Украину. Поводом для этого могло стать продвижение российской армии в сторону Киева или Одессы. Как выяснила газета Le Monde, 21 февраля Макрон после участия в церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста Мисака Манушяна заявил в узкому кругу гостей, что «в любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу».

Через несколько дней после утечки в прессе президент Франции публично заявил о том, что западные страны рассматривают вопрос отправки войск на Украину. По данным Le Monde, такой сценарий обсуждался еще летом прошлого года. В ответ США, Великобритания, Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия исключили эту возможность. Однако, как писала газета Politico, Франция собирает группу стран, готовых к возможной отправке войск на Украину.

«Удар по Одессе – это, безусловно, «привет» Макрону, потому что сейчас он в каждом своем интервью высказывает решимость отправить войска на Украину.

Но надо понимать, что эти слова не просто заявления. Макрон создает воинские подразделения на территории Украины, Молдавии и Румынии по осуществлению агрессивных действий против России», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По словам эксперта, Франция участвует в формировании логистических коридоров по поставке на Украину военной техники, вооружений и боеприпасов, и Одессе отведена здесь одна из ключевых ролей. «Макрон решил взять пример с Зеленского и обогатиться на войне, он возглавил процессы по созданию «военного Шенгена», чтобы заодно подтянуть на себя финансовые потоки НАТО», – предположил собеседник.

Результативность двух ударов России снова доказала, что Одесса превратилась в «осиное гнездо», хаб для приема наемников и хранения западных вооружений. «Россия неоднократно говорила, что под прикрытием зернового коридора осуществляются поставки западного оружия на Украину. На Одессу, как крупный морской порт, завязаны теневые логистические каналы по продаже оружия и военной техники на мировом черном рынке. Уничтожение этой инфраструктуры – важная задача проведения спецоперации. Именно из Одессы осуществляются атаки на Черноморский флот и ведется разведка в Черном море», – уверен спикер.

Если Макрон примет решение о переброске войск на Украину, то это может произойти в сжатые сроки. В феврале 2022 года Франция направила в Румынию передовой батальон сил быстрого реагирования. Он базируется в составе миссии НАТО «Орел». Франция планировала увеличить подразделение до бригады к 2025 году, но может сделать это в экстренном порядке ради операции на Украине.

«Удар по Одессе – это ответ на попытки помешать проведению выборов президента России и, конечно, предупреждение нашим западным партнерам

и особенно Макрону, если они вдруг решат перейти границу», – добавляет полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт напомнил, что еще до политического переворота на Украине американцы планировали превратить Одессу в свою военную базу и сейчас город стал «плацдармом НАТО на Черном море». «США пытаются вернуть свое влияние на Черном море. Им нужна небольшая отправная точка. Это можно сделать только в Одессе, куда переместились националистические формирования и множество жителей из западных регионов Украины. Сейчас там функционируют центры по подготовке морской пехоты и мощности по производству безэкипажных морских катеров», – отметил спикер.

Матвийчук подчеркивает, что Россия систематически наносит эффективные удары удары по самым разным городам Украины. «Эти удары наносятся также по Николаеву и Харькову, по тем местам, где происходят скопления националистов и где угроза становится явной», – пояснил специалист.

Перенджиев уверен, что подобные удары не могут наноситься регулярно, иначе они могут стать менее эффективными. «Россия работает не на запугивание, а именно на уничтожение врага. Тактика выборочных ударов наиболее эффективна. После таких миссий западные наемники начинают задумываться, а стоит ли им вообще находиться на Украине», – считает эксперт.