Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.14 комментариев
Франция получила от России ракетный «привет»
Два результативных удара России по Одессе стали предупреждением Макрону
Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ.
В результате российского удара по одесскому санаторию «Мрия», где в командном пункте базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ, были уничтожены около сотни иностранных наемников и высокопоставленных украинских офицеров. Удар был нанесен в пятницу. Им же уничтожена находившаяся на территории санатория военная техника.
Санаторий «Мрия» расположен на улице Дача Ковалевского. Здесь в 1930-х были построены объекты береговой обороны. В пятницу сообщалось об ударе российского из ракетного комплекса «Искандер» по базе нацбатальона на той же улице. По всей видимости, были поражены разные объекты. О двух взрывах в Одессе с разницей в несколько минут сообщали местные СМИ.
В результате первого взрыва уничтожены 14 человек, в том числе командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заммэра Одессы Александр Гостищев и офицер ВСУ Сергей Тетюхин. Среди погибших, как следует из данных Минобороны России, оказались и боевики нацформирования «Лють». Более 50 человек получили ранения.
Как уточняет местная пресса, среди погибших больше – 20 человек, военные участвовали в массовом мероприятии «вопреки мерам безопасности».
В последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск на Украину. Поводом для этого могло стать продвижение российской армии в сторону Киева или Одессы. Как выяснила газета Le Monde, 21 февраля Макрон после участия в церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста Мисака Манушяна заявил в узкому кругу гостей, что «в любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу».
Через несколько дней после утечки в прессе президент Франции публично заявил о том, что западные страны рассматривают вопрос отправки войск на Украину. По данным Le Monde, такой сценарий обсуждался еще летом прошлого года. В ответ США, Великобритания, Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия исключили эту возможность. Однако, как писала газета Politico, Франция собирает группу стран, готовых к возможной отправке войск на Украину.
«Удар по Одессе – это, безусловно, «привет» Макрону, потому что сейчас он в каждом своем интервью высказывает решимость отправить войска на Украину.
Но надо понимать, что эти слова не просто заявления. Макрон создает воинские подразделения на территории Украины, Молдавии и Румынии по осуществлению агрессивных действий против России», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
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По словам эксперта, Франция участвует в формировании логистических коридоров по поставке на Украину военной техники, вооружений и боеприпасов, и Одессе отведена здесь одна из ключевых ролей. «Макрон решил взять пример с Зеленского и обогатиться на войне, он возглавил процессы по созданию «военного Шенгена», чтобы заодно подтянуть на себя финансовые потоки НАТО», – предположил собеседник.
Результативность двух ударов России снова доказала, что Одесса превратилась в «осиное гнездо», хаб для приема наемников и хранения западных вооружений. «Россия неоднократно говорила, что под прикрытием зернового коридора осуществляются поставки западного оружия на Украину. На Одессу, как крупный морской порт, завязаны теневые логистические каналы по продаже оружия и военной техники на мировом черном рынке. Уничтожение этой инфраструктуры – важная задача проведения спецоперации. Именно из Одессы осуществляются атаки на Черноморский флот и ведется разведка в Черном море», – уверен спикер.
Если Макрон примет решение о переброске войск на Украину, то это может произойти в сжатые сроки. В феврале 2022 года Франция направила в Румынию передовой батальон сил быстрого реагирования. Он базируется в составе миссии НАТО «Орел». Франция планировала увеличить подразделение до бригады к 2025 году, но может сделать это в экстренном порядке ради операции на Украине.
«Удар по Одессе – это ответ на попытки помешать проведению выборов президента России и, конечно, предупреждение нашим западным партнерам
и особенно Макрону, если они вдруг решат перейти границу», – добавляет полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Эксперт напомнил, что еще до политического переворота на Украине американцы планировали превратить Одессу в свою военную базу и сейчас город стал «плацдармом НАТО на Черном море». «США пытаются вернуть свое влияние на Черном море. Им нужна небольшая отправная точка. Это можно сделать только в Одессе, куда переместились националистические формирования и множество жителей из западных регионов Украины. Сейчас там функционируют центры по подготовке морской пехоты и мощности по производству безэкипажных морских катеров», – отметил спикер.
Матвийчук подчеркивает, что Россия систематически наносит эффективные удары удары по самым разным городам Украины. «Эти удары наносятся также по Николаеву и Харькову, по тем местам, где происходят скопления националистов и где угроза становится явной», – пояснил специалист.
Перенджиев уверен, что подобные удары не могут наноситься регулярно, иначе они могут стать менее эффективными. «Россия работает не на запугивание, а именно на уничтожение врага. Тактика выборочных ударов наиболее эффективна. После таких миссий западные наемники начинают задумываться, а стоит ли им вообще находиться на Украине», – считает эксперт.