В Одессе прогремели взрывы

Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.



По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.



При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.