  • Новость часаМинобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области
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    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию
    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
    В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину
    ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области
    Киев начал эвакуацию жителей Сумской области
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    11 комментариев
    16 марта 2024, 13:47 • Новости дня

    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    В Минобороны подтвердили уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по пунктам временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы, уничтожены живая сила и техника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар пришелся по цеху сборки бесплотников в районе Конотопа в Сумской области, а также по пунктам временной дислокации боевиков и четырем пунктам управления дронами ВСУ всего в 149 районах.

    Российская ПВО в течение суток сбила 108 украинских беспилотников, 17 снарядов РСЗО, в том числе 15 – Vampire чешского производства, один американский HIMARS США, один «Град».

    Ранее в субботу российские военные уничтожили группу иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ в Одессе.

    За последние сутки российская авиация нанесла более 50 ударов по позициям ВСУ в районах Усманово, Очеретино, Керамик и Бердычи.

    16 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

    Минобороны: Российские военные точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли по позициям националистического формирования «Кракен» точный удар авиационным боеприпасом ОДАБ-1500, ликвидировано 300 боевиков, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 было уничтожено 300 боевиков националистического формирования «Кракен».

    Также отмечается, что тяжелые потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками беспилотников.

    Как сообщил главе Минобороны Сергею Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, ВСУ несут существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения.

    В частности, за последнюю неделю разведывательно-ударные системы позволили уничтожить три американских комплекса Patriot, более десяти артсистем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред» сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

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    14 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владелица подмосковной кофейни Strong Coffee Алена Полякевич, выгнавшая из заведения участника спецоперации, в начале марта выехала за пределы России.

    Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

    Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

    Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

    Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.

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    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

    Коментарии (20)
    15 марта 2024, 11:47 • Новости дня
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области

    Военкор Поддубный опубликовал видео, где российский боец в одиночку атаковал украинских солдат в Белгородской области

    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    @ t.me/epoddubny

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату, соответствующие видеокадры опубликовал военкор Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он указал, что видео с беспилотника сняли во время боя на границе Белгородской области.

    Как прокомментировал военкор, для уничтожения боевиков ГУР киевского режима в окопе боец встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим.

    Также корреспондент уточнил, что герой видео остался жив. Среди засевших же в окопе солдат противника были убитые и раненые.

    По данным Минобороны, потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек.

    Коментарии (19)
    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области кот по кличке Ачи случайно спас хозяйку от осколков во время обстрела: он проголодался и стал ее будить, закрыв ее голову в момент, когда осколки залетели в комнату.

    По данным Telegram-канала Baza, город Шебекино подвергся обстрелу утром 12 марта. Кот Ачи принял удар на себя и спас хозяйку: осколок попал бы женщине в голову. После ранения животное отвезли к ветеринару и извлекли осколок. Сейчас с ним все хорошо.

    Ранее об обстреле города Шебекино рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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    15 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Силы России за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском
    Силы России за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие за последние два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, на территории ЛНР ситуация стабильная, ВС России двигаются вперед на Сватовском направлении в сторону Купянска, за два дня взяты около 11 опорников ВСУ, передает ТАСС.

    Водолацкий также напомнил о продолжающихся в районе Белогоровки боях и анонсировал освобождение этого населенного пункта, и, соответственно, 100% ЛНР.

    Между тем советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ подтянули к Бердычам и Орловке несколько рот, включая резервные подразделения, в попытках удержать линию обороны. Он уточнил, что это не первая переброска сил на этот участок фронта, все предыдущие были уничтожены, в том числе иностранцы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.

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    14 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников

    Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. наемников за время спецоперации

    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные уничтожили 5962 иностранных наемника, которые прибыли на Украину за время спецоперации, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 тыс. 387. Отмечается, что больше всего уничтоженных наемников было из Польши – из 2960 прибывших ликвидировано 1497 человек.

    В сообщении говорится, что второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия – ликвидирован 561 боевик из 1042. В пресс-службе уточнили, что из 1113 наемников США потеряли убитыми 491 человека, а также уничтожено свыше 40% канадских наемников (422 из 1005).

    В Минобороны подчеркнули, что российские военные уничтожили из 822 британских наемников 360. Из Румынии, по данным ведомства, прибыло 784 наемника, уничтожено – 349, из Германии – 235, а ликвидировано – 88.

    В ведомстве отметили, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.

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    15 марта 2024, 20:12 • Новости дня
    Опубликованы секретные документы ВСУ о потерях танков Abrams

    Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из группировки Beregini утверждают, что получили документы ВСУ о потерях танков Abrams, они опубликовали скриншоты рапортов украинских военных.

    Например, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Как следует из документов, командир танка погиб, а два члена экипажа были ранены. Экипаж другого подбитого танка под номером UKR006 бросил машину, еще один Abrams под номером UKR005 был атакован и получил повреждения в районе Семеновки, передает РИА «Новости».

    За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

    В публикации показаны также документы украинских военных, где «хваленые» танки Abrams списываются, как металлолом.

    Ранее сообщалось, что в зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: несколько танков M1A1 Abrams, шведская САУ Archer, реактивная система залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

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    14 марта 2024, 02:18 • Новости дня
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала окончательную версию законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Окончательная версия законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине согласована представителями правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде, сообщают украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных членов фракции.

    Украинские СМИ пишут, что за согласованную версию «готова проголосовать коалиция». Сообщается, что проект закона внесут на рассмотрение «в ближайшие дни». Окончательно его могут принять «на ближайшем сессионном заседании». «Готовы принять в целом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, прежние попытки принять скандальный законопроект об усиленной мобилизации провалились. Высказывалось предположение, что данный вопрос стал для президента Украины Владимира Зеленского способом снизить популярность Валерия Залужного, занимавшего пост главкома ВСУ.

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    14 марта 2024, 04:23 • Новости дня
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    Украинские беспилотники упали и сдетонировали в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Два украинских беспилотника самолетного типа упали и сдетонировали в поселке Прохоровка никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram, из-за первого взрыва «выбило окна и посекло фасад» в частном доме, где никто не проживал, загорелась кровля. Второй БПЛА упал рядом и повредил соседний частный жилой дом.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске и Курском районе.

    Напомним, главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности. Старовойт сообщил об опасности атаки беспилотников в Курской области.

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    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

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    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой – и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть – и ударить по нему способна Россия. Подробности

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    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них в том числе дальневосточники и новые регионы. По мнению экспертов, несмотря на попытки противников России осложнить проведение выборов с помощью боевых действий, терактов и поджогов, их план провалился. Подробности

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    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Марк Лешкевич Марк Лешкевич
      Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

      Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Турция противостоит Франции в интересах России

      Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Европейская агрессивность ударит по самой Европе

      Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ: в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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