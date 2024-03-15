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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    5 комментариев
    15 марта 2024, 20:24 • Новости дня

    ВС России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе

    Военкоры: «Искандер» уничтожил базу с главарями и боевиками нацбатальона в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    В результате российского удара ракетным комплексом «Искандер» в Одессе уничтожена база украинского нацбатальона, погибли 14 человек, более 50 получили ранения, сообщили военкоры.

    По данным украинских СМИ, ВС России нанесли удар по Одессе ракетами ОТРК «Искандер», поразили место сбора командования ТРО и Главного управления нацполиции, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Военкоры со ссылкой на паблики сообщают, что среди погибших – командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заместитель мэра Одессы Александр Гостищев, офицер ВСУ Сергей Тетюхин. Всего, по предварительным данным, уничтожены 14 военных, среди которых могут быть наемники, еще около 50 получили ранения.

    Ранее сообщалось, что днем в пятницу в Одессе произошли два взрыва с разницей в несколько минут.

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

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    13 марта 2024, 01:31 • Новости дня
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

    Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы в случае, если ЕС решит конфисковать замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России, может привести к банкротству Euroclear – основного европейского депозитария ценных бумаг, сообщил европейский чиновник.

    Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

    По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

    Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

    Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

    Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».

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    13 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    Российские штурмовики провели «дерзкий рейд» на правом берегу Днепра у Антоновского моста
    Российские штурмовики провели «дерзкий рейд» на правом берегу Днепра у Антоновского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» прошлой ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что российские морпехи и десантники высадились с плавсредств у основания Антоновского моста, на что противнику не удалось вовремя среагировать.

    Российские силы уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, сообщил губернатор.

    Также уничтожены пункты наблюдения и связи.

    Ранее на этой неделе Сальдо сообщил, что в русле реки Днепр пресечена провокация украинских военных, ВС России уничтожили выведенный туда украинской стороной буксир.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

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    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    14 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владелица подмосковной кофейни Strong Coffee Алена Полякевич, выгнавшая из заведения участника спецоперации, в начале марта выехала за пределы России.

    Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

    Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

    Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

    Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.

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    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

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    15 марта 2024, 11:47 • Новости дня
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области

    Военкор Поддубный опубликовал видео, где российский боец в одиночку атаковал украинских солдат в Белгородской области

    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    @ t.me/epoddubny

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату, соответствующие видеокадры опубликовал военкор Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он указал, что видео с беспилотника сняли во время боя на границе Белгородской области.

    Как прокомментировал военкор, для уничтожения боевиков ГУР киевского режима в окопе боец встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим.

    Также корреспондент уточнил, что герой видео остался жив. Среди засевших же в окопе солдат противника были убитые и раненые.

    По данным Минобороны, потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Коментарии (14)
    13 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине

    Политолог Минченко: Переговоры по Украине затронут всю систему европейской безопасности

    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент России Владимир Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам. Однако он справедливо отметил, что Западу верить нельзя. Поэтому любой договор по конфликту должен касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин заявил о том, что на Западе люди «поумнее» задумываются о возобновлении переговоров с Москвой.

    «Я не думаю, что президент имеет в виду конкретные персоналии. Вероятно, речь шла о части американских элит. В частности, это могут быть некоторые чиновники Госдепа, такие как Блинкен. Однако не исключаю, что среди европейцев такие люди тоже могут быть, так как ЕС и США давно действуют в рамках единой стратегии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Западные аналитики отмечают, что ВСУ испытывают проблемы с численностью личного состава, а также со снарядами. Поэтому у американцев возникла идея заморозить конфликт и использовать это время для перевооружения Украины, а также перезапуска военно-промышленного комплекса США и ЕС», – отмечает он.

    «Путин снова показал готовность России к переговорам. При этом он совершенно справедливо отметил, что Западу доверять нельзя. У нас уже есть печальный опыт Минских соглашений. Поэтому полагаю, что если какой-то диалог и будет, то без прекращения огня, чтобы Украина и ее покровители не использовали передышку для усиления ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но все равно остается очень сложный вопрос, как не допустить обмана со стороны Запада. Сейчас необходим диалог не только по Украине, а по всей системе европейской безопасности. Поэтому, скорее всего, в результате будет выстраиваться сложная система договоров, которая закрепит в том числе обязательства ЕС и США», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, необходимо отметить, что Путин пренебрежительно высказался о Зеленском, хотя и сделал это не напрямую. Для России он превратился в токсичного политика, которого не воспринимают в качестве партнера для серьезного разговора. Однако из-за отмены выборов президента на Украине не очень понятен механизм замены Зеленского», – акцентирует он.

    «Вся эта ситуация в очередной раз поднимает вопрос легитимности киевской власти. Вполне вероятно, что Москва захочет поставить под сомнение законность дальнейшего пребывания Зеленского на должности. Особенно это может быть актуально в условиях потенциального непризнания Западом президентских выборов в России», – резюмировал Минченко.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств». По его мнению, это должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности», а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Также Путин отметил, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации». Однако он добавил, что «это опасные люди».

    «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне, в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, когда сыт, пьян, то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее – они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои «хотелки» под видом «морковки» для нас», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Кроме того, на вопрос о возможности «честного договора» с Западом глава государства заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», –подчеркнул Путин.

    Коментарии (18)
    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    14 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области кот по кличке Ачи случайно спас хозяйку от осколков во время обстрела: он проголодался и стал ее будить, закрыв ее голову в момент, когда осколки залетели в комнату.

    По данным Telegram-канала Baza, город Шебекино подвергся обстрелу утром 12 марта. Кот Ачи принял удар на себя и спас хозяйку: осколок попал бы женщине в голову. После ранения животное отвезли к ветеринару и извлекли осколок. Сейчас с ним все хорошо.

    Ранее об обстреле города Шебекино рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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