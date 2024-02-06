Почему Одесса критически важна для всей спецоперации

Tекст: Евгений Крутиков

Прежде всего стоит начать с важнейшей части всей одесской инфраструктуры – торгового порта. Одесский порт продолжает функционировать, как и сопряженные с ним портовые сооружения поменьше в городах-спутниках, например, Черноморске. Еще со времен «зерновой сделки» маршрут судов сменился на практически каботажный: сухогрузы в массе своей идут до устья Дуная, а затем вдоль румынского побережья. Украина пока сохраняет возможность морской торговли, а разрушения в порту были эпизодическими и быстро устранялись.

По соображениям гуманности ВС РФ не трогали главные портовые терминалы, в том числе и зерновые, поскольку оттуда должна была идти помощь нуждающимся в Африке. Целями ВКС и ВМФ РФ в основном были штабы ВСУ, аэродромные сооружения, хранилища ГСМ, а также несколько учебных центров, располагавшихся в дачной зоне вокруг города в бывших пионерлагерях. По самому городу ударов не наносилось вовсе, а случайные попадания вызывались корявой работой украинской ПВО.



Кроме того, в Одессе исторически расположен штаб южного командования ВСУ, ставший наследником в 1991 году штаба Одесского военного округа ВС СССР. А ОдВО, в свою очередь, представлял собой тыловую опору Центральной группы войск Варшавского договора со штабом в пригороде венгерского Будапешта. В советское время это был один из самых насыщенных вооружениями, зданиями, складами и прочим имуществом округ.

Одесса и окрестности и сейчас представляют собой привлекательный регион для военного обеспечения и строительства. Город с его инфраструктурой единственный такого размера в регионе, что позволяет с опорой на него управлять крупной экономико-географической агломерацией. Это и исторически привлекательный административный центр, и удачная точка развития.

Украинские военные штабы с 2022 года несколько раз мигрировали по городу, в том числе располагались в гражданских объектах (гостиница «Одесса»). Штаб ВМС Украины лежит в руинах, но у Украины нет больше и никакого флота, которым надо было бы командовать. А морская пехота давно введена в состав сухопутного командования. Командующий флотом генерал Неижпапа, танкист по происхождению, выполняет в основном пропагандистские функции. Например, не далее как 5 февраля он вновь пообещал уничтожить Крымский мост. Тем самым он лишь в очередной раз напомнил, что именно из Одессы выходят украинские морские беспилотные катера, атакующие объекты российского Черноморского флота.

Оборона города не выстроена, а приготовления типа КПП с мешками с песком или противотанковых ежей на пляжах изначально выглядели карикатурно. Одесса длительное время была политическим полигоном, где оттягивались Михаил Саакашвили и некоторые другие заезжие маргинальные политики.

В городе, помимо всего прочего, находятся опорные пункты сомнительных политических и этнических диаспор, например, грузинский и чеченский «легионы», что само по себе провоцирует нестабильность во взаимоотношениях Украины с той же Грузией. Исторически это объясняется тем, что в советское время выходцы из Аджарии – морского порта Батуми, желавшие связать свою судьбу с морем, ехали учиться в Одессу и Николаев. Сейчас инициатором посылки взрывчатки через Грузию называют также выходца из Батуми, всю жизнь живущего в Одессе.

С логистической точки зрения Одесса с 2022 года выросла в один из главных транзитных пунктов для всей западной помощи Украине, включая вооружение. Польское направление через Волынь на военный аэродром Жешув ограничено пропускной способностью железной дороги и единственной автомобильной трассы. Транспортировка вооружений через Карпаты и вовсе труднодоступна. Крупные «изделия» типа комплексов ПВО приходится разбирать, чтобы доставить их в Киев. Кроме того, все транспортные артерии от Киева через Житомир на запад перегружены, а румынско-одесское направление до поры до времени было относительно свободно.

Но все описанное выше – по большому счету частности. Одесса сама по себе критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации.

Опять начнем с самого простого – порта. Демилитаризованная Украина не будет иметь выхода к морю, он ей не нужен. Киев продолжает сохранять видимость крупной страны в центре Европы ровно до тех пор, пока владеет Одессой.

Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров (Днепропетровск, Кривой Рог) все равно будет выглядеть глухой провинцией. И появившиеся в последнюю неделю предложения о переносе столицы Украины во Львов перестают восприниматься как просто пустая фантазия.

Но Одесса живет не сама по себе. Географический район Южная Подолия включает в себя Николаев, Херсон, Очаков и сельскую зону до Молдавии и Приднестровья. Территориально и экономически этот район взаимосвязан, как, например, Днепропетровск (Днепр) будет испытывать серьезные проблемы без соседнего Кривого Рога (металлургический центр) и наоборот.

Одесский регион больше, чем только город у моря. Портом он не ограничивается, и говорить об освобождении Одессы без политического и физического контроля над всей Южной Подолией нельзя.

А это стратегическая позиция, которая обеспечивает выход к Приднестровью, Молдавии и к границе страны – члену НАТО Румынии. Уже появляются разной степени достоверности западные доклады, в которых говорят и о возможной превентивной атаке Молдавии на Приднестровье. Физическое же присутствие России по всему берегу Черного моря и на север до Умани такие угрозы устраняет.

Есть и важный идеологический момент. По большому счету с Одессы все и началось. Именно сожжение людей в Доме профсоюзов в мае 2014 года критично повлияло на массовые настроения людей в Донбассе. Конечно, очень много сторонников русского мира за эти годы было вынуждено уехать из Одессы или было физически уничтожено, но внутреннюю суть Одессы как русского города это не изменило.

Одесса, таким образом, ключевой город для всей СВО, даже более важный, чем, скажем, Харьков. С идеологической точки зрения Одесса – крайняя позиция русского мира и Новороссии. Город-символ и одновременно важнейший стратегический пункт.



Предположения о возможном ударе российских войск в направлении Одессы сегодня уже вновь не выглядят просто фантазией. Тенденции на линии боевого соприкосновения имеют свойство накапливаться, и один-два глубоких прорыва с разрушением военной инфраструктуры ВСУ могут одномоментно изменить всю конфигурацию фронта. Освобождение Одессы – стратегическая задача СВО и всего политического устройства Восточной Европы.