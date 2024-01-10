Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

Tекст: Евгений Поздняков

«Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

«Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

«Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

«Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

«Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.