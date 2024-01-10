  • Новость часаРоссийская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
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    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    В Белгороде решили укрепить остановки бетонными блоками
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    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    25 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    4 комментария
    10 января 2024, 08:31

    В США рассказали о беднеющей Одессе

    CNN: Украинцы живут все беднее и беднее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент канала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

    Как пожаловалась журналисту официантка из полупустого кафе в Одессе, люди с каждым месяцем становятся все беднее, передает РИА «Новости».

    Автор отметил, что настроение украинцев стало «мрачным» из-за опасений того, что помощь Запада утонет в политических склоках.

    По словам Бочкурова, украинское правительство столкнулась с огромным финансовым дефицитом ине сможет выплатить бюджетникам зарплаты в январе.

    Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что союзники Украины не просили Киев о начале переговоров с Россией для заморозки военных действий.

    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (38)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (76)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (14)
    9 января 2024, 10:36
    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ

    Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов), заявил глава ведомства Рустем Умеров.

    По его словам, в ходе внутреннего аудита Минобороны обновленная генеральная инспекция обнаружила много совершенных ранее нарушений – более чем на 10 млрд гривен за последние четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

    Коментарии (33)
    9 января 2024, 19:52
    В Одессе беспилотник уничтожил британский ветрогенератор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одесской области Украины рухнул ветрогенератор, в министерстве энергетики страны заявили, что причиной ЧП стали упавшие обломки беспилотника.

    По данным издания «Страна», поврежденный ветрогенератор, предположительно, принадлежит британской компании. Оборудование не подлежит восстановлению.

    Отмечается, что ранее причиной падения конструкции называли сильный ветер.

    Ранее украинская энергокомпания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить свет на фоне значительного роста потребления электроэнергии.

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 18:41
    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году

    Business Insider: Киев хотел провести контрнаступление в 2022 году

    СМИ: Вашингтон запретил Киеву проводить контрнаступление в 2022 году
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал провести контрнаступление в 2022 году, но США не позволили этого сделать, пишет портал Business Insider.

    Как пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова «Наши враги исчезнут», посредством «дерзкого контрнаступления» Киев планировал «прорваться через часть Запорожья», чтобы изолировать силы России в Крыму, перекрыв так называемый сухопутный коридор на полуостров, передает ТАСС.

    В книге приводятся слова высокопоставленного чиновника Пентагона, который сказал, что Вашингтон рекомендовал ВСУ взять Херсон вместо продвижения на юг, поскольку у них отсутствовал обученный личный состав и оборудование для этих целей, пишет портал. По словам чиновника, США опасались, что Киев «на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлен».

    Отмечается, что Залужный не разделил мнение США, однако споров не возникло, поскольку американская сторона контролировала значительную часть военной помощи, поставляемой на Украину.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (21)
    9 января 2024, 12:32
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные политики пытаются намекнуть Зеленскому, что его время вышло. Делают они это через представителей украинской оппозиции, которые встают под удар мстительного комика. Однако как именно избавиться от вчерашнего «героя мировой демократии», в ЕС и США пока не решили. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского.

    «Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

    «Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

    «Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

    Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

    Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

    По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.

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    9 января 2024, 14:26
    Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший год

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедший год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС.

    По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал ВСУ. Шойгу указал на то, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов. Шойгу уверен, что даже то, что Киев продолжает гнать своих солдат на убой, никак не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

    Накануне эксперты рассказали о новом преимуществе на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 16:27
    В Минобороны назвали число уничтоженных украинских БПЛА над Курском и Орлом

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над Курской областью и перехватила два над Орловской

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что во вторник около 15.00 мск пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку посредством беспилотника над территорией Курской области и территорией Орловской области.

    Ранее на объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано. Глава Курской области сообщал о четырех сбитых БПЛА.

    Коментарии (5)
    9 января 2024, 09:25
    Пушилин призвал отодвинуть ВСУ на должное расстояние от Донецка
    Пушилин призвал отодвинуть ВСУ на должное расстояние от Донецка
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Для прекращения ударов по Донбассу нужно отодвинуть ВСУ на должное расстояние от Донецка и от других населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, украинских военных необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы они физически не могли достать до Донбасса, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил: расстояние в том числе зависит от оружия, которое Киев получает сейчас и которое получит в ближайшем будущем.

    Глава ДНР также подчеркнул, что предстоит колоссальная работа, однако он верит в Российскую армию и «силу русского оружия».

    Ранее Пушилин подчеркнул важность освобождения Соледара, Артемовска и Марьинки. Он добавил, что Марьинка сильно разрушена, но шансы на восстановление города очень высоки.

    Кроме того, Пушилин указывал на то, что российские войска наносят удары только по военным объектам ВСУ, в то время как украинские войска бьют по «мамочкам с колясками» в Белгороде и Донецке.

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    9 января 2024, 11:12
    Эстония пообещала Украине 0,25% ВВП

    Премьер Эстонии пообещала направлять Киеву по 0,25% ВВП в следующие четыре года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстония в следующие четыре года будет оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% внутреннего валового продукта страны, сообщила премьер-министр Кая Каллас.

    Портал телерадиовещания ERR приводит слова главы эстонского правительства о том, что если каждая страна внесет по 0,25%, это то будет то, что нужно Украине, передает «Интерфакс».

    Каллас призвала последовать этому примеру все остальные страны и добавила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.

    По ее словам, в будущем Эстония будет выделять 14 млн евро в год на восстановление Украины.

    Ранее Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 13:25
    В Одессе мужчин начали забирать в военкоматы из трамваев

    В Одессе военкомы начали проводить рейды в общественном транспорте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники военкоматов начали проводить рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте Одессы, сообщает украинское издание «Страна».

    По его данным, сотрудники военкомата во вторник остановили трамвай, всех мужчин из него вывели и погрузили в автобус, а днем ранее сотрудники ТЦК аналогичным образом провели «проверку» троллейбуса, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ТЦК начали проводить мобилизацию на горнолыжных курортах Закарпатья.

    Коментарии (3)
    9 января 2024, 17:15
    СМИ назвали результат встречи по «формуле мира» Зеленского

    Bloomberg: Тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной

    Tекст: Ольга Иванова

    Прошедшая в столице Саудовской Аравии встреча представителей Украины, стран Запада и Глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не принесла результатов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным издания, в ходе встречи существенного прогресса «достигнуто не было». Источник сообщил, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались «заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией», передает ТАСС.

    Отмечается, что Украина и страны «Группы семи» продолжили «сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией» по данному вопросу.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что состоялась очередная встреча по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского с участием стран Запада и некоторых стран Глобального Юга.

    Ранее Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над «формулой мира».

    Коментарии (5)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (13)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (3)
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