Сколько людей заставят еще защищать Зеленского

Tекст: Николай Стороженко

В Эстонии хотят принять участие в «украинском сафари» – поимке и доставке военнообязанных в ТЦК. «У нас в ЕС 800 тыс. украинских мужчин, которые как трусы покинули Украину. Нужно помочь Киеву вернуть их», – такое заявление сделал эстонский депутат Яак Мадисон.



Заявление, конечно, сделано больше для хайпа. Официальный Таллин отказался от этой идеи. И ФРГ уже дала понять, что отлавливать и депортировать никого не собирается. Как и ЕС в целом: с февраля 2022 по ноябрь 2023 года страны ЕС выдали Украине всего 126 человек. Причем все они были задержаны как нелегалы, то есть выдавали их не как уклонистов, а как лиц, которые пересекли границу ЕС в обход пограничных процедур. Но само упоминание такой немалой цифры (Евростат в конце 2023 года говорил о 650 тыс. украинских мужчин подходящего возраста) ставит вопрос: реальны ли планы Зеленского и Залужного мобилизовать 500 тыс. человек к июлю 2024 года? Глубока ли бочка, из которой они хотят черпать?

Крутое пике

Найти такую информацию в открытых источниках, конечно же, нельзя. Мобилизационные возможности любой страны – военная тайна. Однако можно поупражняться в арифметике.

В январе 2020 года на Украине обнародовали данные оценки актуального населения Украины (37,3 млн человек без учета ЛДНР и Крыма). 20 млн женщин и 17,3 млн мужчин. Учитывая события 2022-2023 годов, закрадывается подозрение: а не готовилась ли Украина к войне уже тогда? Ведь последний раз перепись проводили еще в далеком 2001 году. Потом 20 лет как-то жили без актуализации этих сведений, как вдруг понадобилось уточнить. Зачем? Не затем ли, чтобы переписать всех подходящих в реестр военнообязанных, легализацию которого в Верховной раде Украины начали рассматривать на текущей неделе?

А вот еще одна попытка пересчитать украинских мужиков. «Мобилизационный резерв Украины может достигать 7 млн 465 тыс. человек, подсчитал RTVI, основываясь на открытых данных. Речь идет о количестве мужчин, годных к военной службе, за исключением тех, кто уже состоит в действующих вооруженных формированиях». Однако такая оценка, скорее всего, завышена.

НГО «Украинский институт будущего» (УИБ) в мае прошлого года проводил собственную оценку численности населения Украины. Опираться на нее удобнее, поскольку она уже учитывает убыль населения от миграционных волн, хлынувших в страны Европы и Россию.

По их подсчетам, на начало мая 2023 года население Украины составляло 29 млн человек. И речь о населении территорий, которые Украина фактически контролирует, поскольку исследователи пользовались той же методикой оценки численности населения, что и правительство в конце 2019 года. Они даже отталкивались от оценки численности населения на начало 2022 года (37,6 млн).

10,8 млн в оценке УИБ – пенсионеры, 4,8 млн – дети до 15 лет. Таким образом, условная численность взрослого населения (16–60 лет) – не более 13,4 млн чел. К сожалению, отсюда не удастся вычленить школьников 10–12 классов (16–18 лет), которых УИБ не подсчитал. Статистика по рожденным в 2006–2008 годах доступна (1,45 млн), но сколько из них находятся на Украине? В качестве компромисса можем округлить нашу численность взрослого населения Украины до 13 млн.

До начала СВО на каждую тысячу женщин на Украине приходилось по 865 мужчин. Если бы эта пропорция сохранилась, вычислить долю женщин и мужчин в этих 13 млн было бы легко. К счастью, в исследовании УИБ приводятся данные по половозрастной разбивке выехавших с Украины. 35% уехавших – мужчины (от младенцев до стариков), 65% – женщины. То есть среди 8 млн уехавших женщин на 2 млн больше, чем мужчин. Что почти компенсирует прежний огромный перекос в пользу женщин. А значит, можно делить почти поровну. Следовательно, из 13 млн условно взрослого населения на данный момент примерно 6,3 млн – мужчины.





Это число сразу можем сократить на 1,3 млн чел, до 5 млн – вычитаем тех, кто уже служит в ВСУ или иных силовых подразделениях (Нацполиция, погранслужба, СБУ и т.п.). Еще примерно 0,45 млн мужчин пользуются отсрочкой как студенты. Кроме того, по действующему законодательству мужчины до 25 лет хотя и считаются военнообязанными, мобилизовать на общих основаниях их нельзя (могут пойти только как добровольцы). Таким образом, на сегодня справедливо будет сказать, что мобилизационный потенциал Украины – не более 3,8-4 млн человек.

Разумеется, этот «карандаш» можно чинить и дальше. Есть инвалиды, есть работники критических предприятий, имеющие «бронь». Есть мужчины, которые ухаживают за инвалидами, многодетные отцы и т.п. Мы так и не вычли лиц в возрасте 16-18 лет и отучившихся в ВУЗе, но не достигших 25 лет. Наконец, не все мужчины покинули Украину официальным путем. Однако в открытых источниках таких подробностей уже не найти.

Ну и конечно, все это надо сравнить с потерями. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала спецоперации Украина потеряла убитыми и ранеными чуть менее четырехсот тысяч человек. Иначе говоря, десять процентов от текущего мобрезерва.

Велика Украина, а мобилизовать некого

Последняя надежда киевского режима – «Оберег». Это электронный реестр военнообязанных, разработка которого стартовала еще в 2017 году. В ограниченном режиме он работает с марта 2023 года, а осенью 2023 года ему «скормили» базы данных МВД, налоговой, погранслужбы и ряда других структур. Не исключено, что и банков. Как минимум, государственных. Однако для полноценного запуска Верховная рада должна утвердить законопроект об «Обереге». Это легализует заложенные там возможности. Часть из них уже анонсировалась в СМИ (рассылка электронных повесток).

Кроме того, база позволит дотянуться до тех украинцев, о которых у ТЦК банально нет сведений, а на блок-постах они не попадаются – банально не выходят из дома. В одной только Одессе таких домоседов, по некоторым данным, насчитывается до 30 тыс. человек.

А значит задача, которую поставил перед военкомами Зеленский, не так уж и проста. Киевский режим, конечно, пытается демонстрировать оптимизм. «Я убежден, что устойчивость и готовность украинцев защищать независимость, суверенитет и свободу достигает 95-99%. А тех, кто пытается избежать мобилизации, около 1-5%. Это точно не критическое количество для обороны Украины», – заявил в начале января представитель Зеленского в парламенте Федор Вениславский.

Однако его слова не очень подтверждаются реальностью. В которой для поиска «добровольцев» в городах приходится ставить блок-посты, а сводный засадный полк в странах ЕС по численности сопоставим с ВСУ.

Поэтому и Зеленский в Давосе явно нервничает, когда дело касается мобилизации. «Если ты мобилизационного возраста, по украинскому закону ты должен быть на Украине… Нельзя просто дышать воздухом, мы на войне. Поэтому ты или работаешь, или воюешь», – заявляет лидер киевского режима. Но кроме этого «ты должен» предъявить уклонистам ему пока нечего. Желание жить у украинских граждан гораздо сильнее желания сражаться за Зеленского и его соратников.