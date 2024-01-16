Американисты: Трамп обходит Байдена в президентской гонке США

Американист Дробницкий: Демократам США придется принимать экстренные меры против лидерства Трампа

Tекст: Илья Абрамов

«На данный момент Трамп лидирует в президентской гонке. Он уверенно победил на кокусах республиканцев в Айове. Я думаю, что и в Нью-Гэмпшире его ничего не остановит. У Байдена, в свою очередь, достаточно низкие рейтинги среди американцев. Таким образом, ситуация для демократов пока складывается не очень хорошо», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Существует классический набор республиканских штатов, расположенных на юге и в центре страны. Также более консервативными за последние годы стали Айова и Флорида. Они, судя по всему, отдадут предпочтение Трампу. Сторонники демократической партии концентрируются преимущественно в западной и восточной части страны», – подчеркивает собеседник.

«Однако часть штатов пока колеблются. К ним относятся Мичиган, Джорджия, склоняющаяся к демократам, и Пенсильвания, которая, наоборот, теперь может поддержать республиканцев. Средний Запад также не определился в своих предпочтениях. Именно в указанных выше частях США будет разворачиваться основная борьба, там сконцентрируется значительная часть ресурсов партий», – отмечает он.

«Результаты выборов будут зависеть от того, сможет ли либеральный истеблишмент придумать меры, способные остановить Трампа. Снова повторить опыт голосования по почте уже не получится. Отстранение экс-президента от выборов – это путь к эскалации. Возможно, демократы попробуют выдвинуть нового кандидата, который может объединить умеренных избирателей. Эта идея висит в воздухе, но ее пока не решаются воплотить», – акцентирует эксперт.

«В текущих условиях в стране будет нарастать напряженность, к чему она приведет – сложно прогнозировать. Вполне возможен вариант, когда проигравшая сторона может не признать результаты выборов. В последний раз с таким расколом США сталкивались в середине XIX века, и тогда он привел к гражданской войне», – пояснил Дробницкий.

«Среди колеблющихся штатов, которые, скорее всего, отдадут свой голос за Трампа, можно выделить Айову, Огайо, Северную Каролину, а также Флориду, сильно поправевшую за последние электоральные циклы. В сторону Байдена склоняются Нью-Гэмпшир, Миннесота и, вероятно, Невада», – добавляет американист Малек Дудаков.

«Основная борьба будет идти за Аризону, Джорджию, Мичиган, Висконсин и Пенсильванию. В этих штатах нет однозначного преимущества ни у Трампа, ни у Байдена. Именно в эти части страны будут заливаться огромные деньги на агитацию, мобилизацию электората и работу волонтеров», – отмечает он.

«Внутренними факторами, которые могут оказать влияние на результаты выборов, являются состояние экономики, уровень преступности, а также миграция. Негативный фон во внешней политике тоже оказывает сильное воздействие на рейтинги кандидатов. Американцы устали от милитаризации, нестабильности на Ближнем Востоке и конфликта на Украине», – подчеркивает собеседник.

«На данный момент, согласно большинству социологических опросов, Трамп обходит Байдена. Если действующему президенту не удастся улучшить экономическую ситуацию в стране, справиться с проблемой миграции, а также разрешить конфликты на Украине и Ближнем Востоке, то это негативно скажется на его рейтингах», – резюмировал Дудаков.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов, которые опубликованы на сайте Республиканской партии в Айове.

По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли с 19,1% голосов. Она обошла Трампа только в одном округе штата – Джонсоне. В остальных 98 лидирует экс-президент США.

Бизнесмен Вивек Рамасвами, который занял последнее место среди четырех претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Дональда Трампа. «Мы приостанавливаем президентскую кампанию», – сказал бывший кандидат, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Американский лидер Джо Байден боится только одного человека – бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, в свою очередь заявила член Палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор-Грин. Она отметила, что экс-президент сохраняет «хорошее настроение» и «оптимистичный настрой».