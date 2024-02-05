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    5 февраля 2024, 14:50 • В мире

    Грузия встала на сторону России в борьбе с украинским террором

    Грузия встала на сторону России в борьбе с украинским террором
    @ Служба государственной безопасности Грузии

    Tекст: Евгений Крутиков

    Грузинские спецслужбы утверждают, что фактически предотвратили теракт, который готовила Украина на территории России. В Грузии удалось перехватить взрывчатку, которую пытались переправить из Одессы в Воронеж. Как удалось обнаружить следы этого преступления и что это означает с точки зрения сотрудничества спецслужб России и Грузии?

    В Грузии задержан груз с несколькими взрывными устройствами и большим количеством взрывчатки, следовавший в Россию, сообщает 1tv.ge со ссылкой на Службу государственной безопасности страны. Взрывчатка была доставлена из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января. Ее ввезли через КПП «Сарпи» на турецко-грузинской границе в минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Затем груз должен был попасть в Россию, в Воронеж, через КПП «Дарьял».

    Взрывные устройства и взрывчатка перевозились в двух аккумуляторах, предназначенных для электромобиля, которые использовались как контейнеры. Они были обнаружены при обыске автомобиля сотрудниками антитеррористического центра. В каждом было заложено по шесть взрывных устройств.

    «Установлено, что взрывные устройства содержат взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано», – сообщили в ведомстве.

    С-4 – это очень распространенный вид американской взрывчатки, в изобилии сейчас присутствующий на Украине. 14 кг – это не слишком много, мост, например, таким количеством подорвать невозможно. Однако этого достаточно для подрыва какой-либо слабозащищенной цели или убийства нескольких человек. «Обнаруженные взрывные устройства изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения», – заявляют в СГБ Грузии.

    Как утверждают грузинские спецслужбы, к переправке взрывчатки причастны семь человек из Грузии, три человека с Украины и два человека из Армении. Ее организовал баллотировавшийся в депутаты Одесской рады в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, он родом из Батуми. Не исключено, что перевозившие аккумуляторы люди могли не знать об их реальной начинке.

    В СГБ Грузии подчеркивают, что «детали упомянутого дела и фактическая ситуация дают основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии послужило созданию мнения о том, что в террористических актах, которые должны были быть осуществлены в Грузии или за границей, обвинят Грузию».

    По горячим следам есть две версии происшедшего. По первой – грузинская контрразведка самостоятельно установила перевозку взрывчатого вещества и детонаторов, опираясь на свои источники среди бывших сторонников Михаила Саакашвили на Украине. По другой – СГБ могла действовать в сотрудничестве с российскими спецслужбами, поскольку маршрут перемещения взрывчатки частично совпадает с маршрутом доставки бомбы на Крымский мост в октябре 2022 года.

    В Тбилиси настаивают на том, что они хотят пресечь этот канал, поскольку он портит имидж Грузии. Грузинское руководство не хочет ассоциироваться с террористическими методами Киева. В Тбилиси тратят много сил на попытки возобновить отношения с Москвой, и переброска взрывчатки через грузинскую территорию для совершения терактов в России – последнее, что им бы сейчас хотелось.


    Кроме того, неприязнь ко всему, что связано с Саакашвили, приводит власти в Тбилиси к естественному союзу с теми, кто также не испытывает положительных чувств к этому бывшему политику и ко всему, что с ним связано.

    Вообще никакое государство не хотело бы, чтобы его использовали «втемную». Имидж страны, которая не вполне контролирует собственные транзитные трассы, не улучшает положение Грузии в мире. Кроме того, террористические акты осуждаются всеми, в том числе и сторонниками Киева. Поэтому есть все основания полагать, что после осени 2022 года СГБ усилила контроль за деятельностью грузинских иммигрантов на Украине и могла получить информацию о готовящемся транзите взрывчатки. Сотрудничество с Москвой в этом случае совершенно не обязательно.

    Однако не следует однозначно отвергать и версию взаимодействия СГБ и ФСБ, поскольку в данном случае интересы Москвы и Тбилиси совпадают.

    А после назначения нового премьер-министра Грузии ему хотелось бы заручиться поддержкой северного соседа хотя бы в вопросе борьбы с терроризмом. Такое возможно, но в таком случае арест перевозчиков логично было бы производить на территории России.

    А сейчас предстоит работа по документальному установлению тех лиц, которые должны были принять груз в Воронеже и осуществить террористические акты, вместо того чтобы организовать их захват в момент передачи с поличным. Возможно, подробности об этом поступят позже – тогда и можно будет судить о перспективах сотрудничества с Грузией в антитеррористической сфере.

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