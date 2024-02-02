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Главные антироссийские радикалы в Грузии решили объединиться
Самые ярые антироссийские радикалы в Грузии – экс-председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Никанор Мелия, организатор акций протеста в Тбилиси в 2019 году против визита депутатов Госдумы, и учредитель оппозиционного канала «Мтавари» («Главный») Ника Гварамия, призывавший мочиться в поставляемое в Россию вино, решили объединиться перед выборами в парламент, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выборы в парламент страны состоятся 26 октября 2024 года.
«Мелия – очень важный партнер. Я являюсь сторонником большого объединения оппозиции», – сказал Гварамия.
По данным грузинских СМИ, предполагается, что в это объединение войдет также лидер партии «Дроа!» («Настало время!») Елена Хоштария, которая регулярно проводит антироссийские акции.
Хоштария обучалась в МГИМО и говорит об этом, что «получила опыт в лагере врага».
При экс-президенте Михаиле Саакашвили Елена Хоштария была заместителем в министерстве по евроинтеграции. Ее семья регулярно получает крупные авторские отчисления из России – родственник Хоштария Солико Вирсаладзе, грузинский и советский художник, работал в ведущих театрах в России.
Также в этом объединении оппозиции должен быть и лидер партии «Гирча («Шишка») – больше свободы» Зураб Джапаридзе, прославившийся оголением зада на границе Южной Осетии «против оккупации».
В последнее время Джапаридзе и Елена Хоштария ведут платформу в интернете, публикуя имена тех грузин, которые якобы «сотрудничают с Россией или проводят в Грузии интересы России».