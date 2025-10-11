Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил удивление готовностью украинской стороны к перемирию в ходе предстоящих Олимпийских игр.
Жулин выразил свое удивление готовностью украинской стороны к олимпийскому перемирию, сообщает Sport24. Ранее с таким предложением согласилась украинская сторона.
«Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди?» – заявил Жулин, отметив странность на фоне стремления не допустить спортсменов России.
Он добавил, что Украина всегда дружила с русскими, назвав прекращение этой дружбы их большой ошибкой. Жулин призвал к примирению, выразив уверенность в возвращении прежних отношений, но не скоро из-за серьезной обиды.
Тренер подчеркнул, что является «фанатом» СССР, желая возвращения «брежневских времен».
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.