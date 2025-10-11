Заслуженный тренер России Жулин удивился согласию Украины на перемирие во время ОИ

Tекст: Вера Басилая

Жулин выразил свое удивление готовностью украинской стороны к олимпийскому перемирию, сообщает Sport24. Ранее с таким предложением согласилась украинская сторона.

«Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди?» – заявил Жулин, отметив странность на фоне стремления не допустить спортсменов России.

Он добавил, что Украина всегда дружила с русскими, назвав прекращение этой дружбы их большой ошибкой. Жулин призвал к примирению, выразив уверенность в возвращении прежних отношений, но не скоро из-за серьезной обиды.

Тренер подчеркнул, что является «фанатом» СССР, желая возвращения «брежневских времен».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.



