    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    11 октября 2025, 22:12 • Новости дня

    Жулин удивился «согласию» Украины на перемирие во время ОИ

    Заслуженный тренер России Жулин удивился согласию Украины на перемирие во время ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил удивление готовностью украинской стороны к перемирию в ходе предстоящих Олимпийских игр.

    Жулин выразил свое удивление готовностью украинской стороны к олимпийскому перемирию, сообщает Sport24. Ранее с таким предложением согласилась украинская сторона.

    «Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди?» – заявил Жулин, отметив странность на фоне стремления не допустить спортсменов России.

    Он добавил, что Украина всегда дружила с русскими, назвав прекращение этой дружбы их большой ошибкой. Жулин призвал к примирению, выразив уверенность в возвращении прежних отношений, но не скоро из-за серьезной обиды.

    Тренер подчеркнул, что является «фанатом» СССР, желая возвращения «брежневских времен».

    Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.


    11 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом

    Взрыв на НПЗ под Харьковом ранил десятки иностранных военных

    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве были тяжело ранены десятки иностранных военных, присутствовавших на объекте, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В ночь на 11 октября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области прогремел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода ВСУ в течение нескольких дней накапливали топливо, военную технику, а также размещали личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией.

    Лебедев заявил: «Ночью произошел взрыв в НПЗ. Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполнялиемкости НПЗ. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов».

    В результате взрыва, по данным подполья, около 58 иностранных военных с тяжелыми ранениями были срочно вывезены из Чугуева. Среди пострадавших, уточнил Лебедев, находились как специалисты НАТО, так и украинские военнослужащие.

    Ранее Лебедев отмечал, что вокруг города в ангарах скапливалась техника, а на территорию завода регулярно завозили большие партии личного состава. По его информации, готовилась попытка прорыва со стороны ВСУ.

    Напомним, накануне подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    Подполье в тот же день заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.

    А днем ранее подполье доложило об уничтожении вооружения и специалиста НАТО в Одесской области.

    11 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского

    Столтенберг: Байден назвал Зеленского «занозой в заднице» на саммите НАТО

    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе в неформальной беседе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице», заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Байден в неформальной беседе назвал Зеленского «занозой в заднице», пишет РБК.

    «Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] – заноза в заднице», – вспоминает экс-генсек НАТО

    По словам Столтенберга, это прозвище прозвучало в момент обсуждения итоговой декларации, поскольку американская сторона раздражалась разным восприятием поддержки Киева. Столтенберг отметил, что формулировки документа заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский публично выразил недовольство тем, что формулировки допускают переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО.

    В альянсе были удивлены позицией Киева. Некоторые партнеры блока настаивали на расширении поддержки Украины в декларации, а США даже рассматривали вариант убрать все пункты о поддержке Киева.

    Ранее экс-глава НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал Сергея Лаврова элегантным дипломатом и грубияном.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз называл Владимира Зеленского «гнидой».

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами Tomahawk формой «понтажа».

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    11 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 95 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотников, 631 ЗРК, 25 460 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Днем ранее ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.

    11 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства «Томагавк» (Tomahawk), сообщил портал Axios.

    По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    11 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

    Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу из-за отключений света

    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Протестная акция с перекрытием дороги прошла в районе Софиевская Борщаговка в Киеве после двух суток отсутствия электроснабжения в домах.

    Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости»  со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам участников акции, у них отсутствует свет уже двое суток. Организаторы подчеркивают, что перекрытие дороги – единственный способ привлечь внимание к проблеме.

    Ранее украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте в Киеве, а также перебоях с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко отметил, что после взрывов ситуация с электроснабжением в столице остается сложной, и городские службы работают в усиленном режиме.

    Полиция усилила патрулирование, включая привлечение спецназа, для обеспечения порядка на фоне перебоев с электроснабжением. Для нужд депутатов Верховной рады и сотрудников кабмина к зданиям доставили биотуалеты и емкости с технической водой.

    Напомним, накануне в Киевской области введены экстренные отключения света после взрывов.

    К зданию Верховной рады в Киеве привезли биотуалеты из-за отсутствия воды.

    Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре на Украине.

    Между тем Владимир Зеленский объяснил провал работы украинской ПВО плохой погодой.

    11 октября 2025, 17:11 • Новости дня
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ

    Главком ВСУ Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск

    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, их функции теперь будут выполнять новые группировки, созданные на основе оперативных командований, передает ТАСС.

    По его словам, командование объединенных сил ВС Украины получит важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что Сырский ведет противостояние с действующим командующим Объединенными силами генерал-майором Михаилом Драпатым, стремясь устранить его как конкурента.

    По информации «Украинской правды», в октябре Сырский уже расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр», которая отвечала за значительный участок фронта от Запорожья до Харьковщины и была под руководством Драпатого в течение восьми месяцев.

    Ранее главком ВСУ Сырский отметил, что по итогам сентября ситуация на линии фронта для украинской армии остается напряженной и требует особого внимания.

    Сырский сообщил о создании на Украине войск дронов ПВО.

    Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.

    11 октября 2025, 11:56 • Новости дня
    Daily Express: Киев признал беспомощность перед новыми ракетами России
    Daily Express: Киев признал беспомощность перед новыми ракетами России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти на Украине обеспокоены модернизацией российских ракет, которые, по их словам, способны преодолевать западные системы ПВО и наносить удары на сотни километров, пишет издание Daily Express.

    Власти Украины выразили обеспокоенность из-за новых возможностей российских ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Daily Express. В издании отмечается, что «украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе». Подчеркивается, что ракеты, запускаемые Россией с суши, моря и воздуха, способны наносить разрушительный урон на расстоянии сотен километров.

    Журналисты отмечают, что после появления у Киева комплексов Patriot Россия провела серьезную модернизацию своих вооружений и изменила тактику применения ракет. В результате, как отмечает Daily Express, многие методы противодействия, которые применялись Украиной, стали неэффективными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о слабых характеристиках украинских ракет «Фламинго» на фоне мощи российского ВПК. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине. Российские войска также провели массированный удар возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.

    11 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым
    Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак оказался вовлечён в противоречия с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и вице-премьером Михаилом Федоровым, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая сообщила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в состоянии конфликтов с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны на Украине Кириллом Будановым и вице-премьером Михаилом Федоровым, передает ТАСС. Депутат поделилась этой информацией в интервью журналистке Юлии Забелиной.

    Безуглая отметила, что «У Андрея Борисовича довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова и Михаила Федорова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России. Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму. Ермак заявил о предстоящей реформе офиса Зеленского.

    10 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская армия, совершив рывок, вошла в Константиновку Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению населенного пункта Константиновка и вошли на окраины данного населенного пункта», – рассказал он РИА «Новости» сославшись на свои источники.

    По словам Марочко, ожесточенные бои идут на восточных окраинах Константиновки, поэтому говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    11 октября 2025, 04:35 • Новости дня
    Захарова посетовала на перепутанность фактов в голове спикера МИД Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания украинского коллеги Георгия Тихого, который заявил, что Украина готова к прекращению огня с Россией на время Олимпийских игр в 2026 году, тогда как Москва якобы «нарушала» ранее олимпийское перемирие.

    Захарова, комментируя Тихого, напомнила, что в 2009 году международная комиссия ЕС признала ответственным за развязывание конфликта на Южном Кавказе режим Михаила Саакашвили, а не Россию.

    «Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Захарова добавила, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, когда обвинил Россию в «нарушении олимпийских перемирий».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    При этом в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    11 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине

    Депутат Рады Соболев предложил разместить ядерные боеголовки США на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.

    Украинский парламентарий Сергей Соболев выступил с инициативой разместить американские ядерные боеголовки на территории страны для безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны не формальные соглашения, а реальные сдерживающие факторы. Парламентарий заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live», что США уже имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО, включая Турцию, Германию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

    В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а потом и на Украине.

    Такое размещение рассматривалось и на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о почти принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    10 октября 2025, 22:34 • Новости дня
    На Украине сообщили о повреждении 63 объектов энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине за последние десять дней в результате взрывов повреждены 63 энергетических объекта, включая несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), передает украинское агентство УНИАН.

    Информация о повреждении 63 энергетических объектов на Украине, включая ГЭС и ТЭЦ, за последние десять дней появилась в Telegram-канале агентства УНИАН, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что только за последний день удары пришлись по десяти объектам: пяти ГЭС, двум теплоэлектроцентралям, двум ТЭС и одной подстанции.

    Точные данные о местах расположения поврежденных объектов и названиях населенных пунктов не приводятся. По информации украинских СМИ и властей, аварийные отключения электричества зафиксированы в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о серьезных повреждениях инфраструктуры энергетики страны. Первый замглавы профильного комитета Верховной рады Алексей Кучеренко отметил возникший дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации.

    Минобороны России нанесло массированный удар по объектам энергетики на Украине.

    Владимир Зеленский объяснил провал работы украинской ПВО неблагоприятными погодными условиями.

    Глава киевского режима Зеленский также обвинил киевские власти в провале защиты теплоэлектроцентралей столицы от ударов российских войск.

    Военкоры опубликовали фотографии последствий удара по плотине Днепрогэса, движение по которой было перекрыто украинскими властями.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с подачей электричества и воды после серии взрывов в городе.

    11 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Орбан опубликовал видео о смартфоне с украинским шпионским приложением

    Премьер-министр Венгрии Орбан представил шуточное видео об украинском «тисафоне»

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил видео, где Зеленский презентует смартфон с шпионским приложением, названным в честь партии «Тиса».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил сгенерированную нейросетью видеозапись, где Владимир Зеленский презентует «тисафон» – смартфон с украинским шпионским приложением, сообщает РИА «Новости».

    Название устройства отсылает к венгерской оппозиционной партии «Тиса», которую поддерживает Брюссель. В ролике «Зеленский» говорит на венгерском языке с выраженным украинским акцентом и заявляет: «А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр». На экране смартфона видны герб Украины и эмблема партии «Тиса», а лидер оппозиции Петер Мадьяр сидит в зале и аплодирует.

    Ранее Орбан утверждал, что украинские спецслужбы внедряются в венгерское общество, чтобы привести к власти партию «Тиса» на выборах 2026 года, что откроет путь для вступления Украины в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз не соответствуют реальности и требуют единогласного одобрения стран ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил отказ страны поддерживать интеграцию Украины в Евросоюз.

    11 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Военный эксперт Марочко рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), в городе начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Северске начались полноценные городские бои, поскольку с северной части наши военнослужащие уже малыми маневренными группами начинают работать в городе», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска продвигаются, несмотря на «ожесточенное сопротивление» ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям украинских военных под Северском в ДНР. В районе Северска российские подразделения за сутки расширили зону контроля, установив огневой контроль над значительной частью водоема Поселковый.

    11 октября 2025, 06:20 • Новости дня
    Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за участие в судьбах детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Как рассказала уполномоченнsq при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине и первая леди США присоединилась к регулярной работе российского омбудсмена по воссоединению детей со своими близкими.

    «Помогли вернуться в Россию к родной сестре 17-летней девочке. После смерти мамы она жила на Украине у бабушки. Посодействовали в оформлении необходимых документов и организации процесса. Также при нашем участии с близкими на Украине на этой неделе воссоединяются шесть мальчиков и одна девочка. Самому младшему ребенку семь лет, а старшему – 17», – сообщила в Telegram-канале Львова-Белова.

    Она напомнила, что работа по поручению главы государства ведется несколько лет, первые воссоединения состоялись в 2022 году. Всего при поддержке омбудсмена с родственниками в России воссоединились 29 детей из 21 семьи, с родственниками на Украине и в третьих странах – 122 ребенка из 98 семей.

    «Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей», – заявила омбудсмен в видеоролике в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного представителями Киева российской делегации на встрече в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    Меланья Трамп сообщила, что Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил помощь Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины.

    Главное
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
    Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры
    В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
    Названа причина смерти актера Дениса Семенова
    Спасатели не нашли выживших после ЧП на заводе взрывчатки в штате Теннесси

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис

    Не иначе как «провокацией в адрес французов» называют в Париже очередное экзотическое решение Эмманюэля Макрона. Президент Франции назначил главой правительства страны Себастьена Лекорню – человека, который только что подал в отставку с этого же поста. Есть масса признаков того, что новое правительство Франции проживет еще меньше, чем старое. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

