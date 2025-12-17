Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Кремль оценил стремление Зеленского к миру
Песков заявил, что настроенность Зеленского на мир определят предложения Киева
Содержание документов, подготовленных после консультаций Киева с Евросоюзом и США, покажет степень решимости Владимира Зеленского добиваться урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах мирных инициатив Киева, передает ТАСС.
Он заявил, что выводы о настрое Владимира Зеленского к миру можно будет сделать после ознакомления с итогами переговоров Украины, Евросоюза и США.
По словам Пескова, делать прогнозы и давать оценки сейчас преждевременно. Он уточнил, что предложения должны продемонстрировать реальное стремление Киева к урегулированию конфликта.
Заявление стало ответом на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее заявил, что руководство России и Украины в равной степени заинтересованы в достижении мира.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине.
В Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского.
В то же время после переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.