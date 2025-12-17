Кремль оценил стремление Зеленского к миру

Песков заявил, что настроенность Зеленского на мир определят предложения Киева

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах мирных инициатив Киева, передает ТАСС.

Он заявил, что выводы о настрое Владимира Зеленского к миру можно будет сделать после ознакомления с итогами переговоров Украины, Евросоюза и США.

По словам Пескова, делать прогнозы и давать оценки сейчас преждевременно. Он уточнил, что предложения должны продемонстрировать реальное стремление Киева к урегулированию конфликта.

Заявление стало ответом на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее заявил, что руководство России и Украины в равной степени заинтересованы в достижении мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине.

В Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского.

В то же время после переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.