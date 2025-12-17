Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Баландин, Василенко и Фомин получили звания «Заслуженный артист России»
Артисты Денис Баландин, Владимир Василенко и Олег Фомин получили почетное звание «Заслуженный артист России».
Церемония прошла в Министерстве культуры, где награды вручила глава ведомства Ольга Любимова. Она обратилась к награжденным: «Званием «Заслуженный артист России» награждаются артисты Российского государственного академического молодежного театра Баландин Денис Сергеевич, Василенко Владимир Павлович и артист, член Союза кинематографистов Фомин Олег Борисович. Спасибо за заслуги, будем ждать, когда будем вручать вам звание «Народный артист»», передает ТАСС.
В ходе церемонии Любимова также вручила орден «За заслуги в культуре и искусстве» Григорию Гобернику, Виталию Егорову, Наталье Забелиной, Тамаре Лякиной и Наталье Рогожкиной. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был отмечен ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.
Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили Александра Басова, Михаил Владимиров, Кирилл Данилов, Александра Демидова, Василий Демидов, Андрей Истратов, Валерий Латынин и Елена Седова. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получили дирижер Александр Хватов и преподаватель Рамуне Ходоркайте.
Звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено главврачу зоопарка Дмитрию Егорову. Кроме того, Людмила Калюжная и Андрей Шаталов стали «Заслуженными работниками культуры», а художники Александр Миронов, Николай Третьяков и Владимир Юркевич – «Заслуженными художниками России». Благодарности президента России вручили Тамаре Вепрецкой, Наталии Житковой, Любови Ивановой, Ивану Кононенко, Вере Никитиной и Григорию Печеневскому.
В ноябре президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов Екатерине и Александру Стриженовым.
Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастасии Сташкевич.
