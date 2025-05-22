Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Сташкевич
Путин наградил званиями ведущих деятелей культуры и искусства России
Балерина Большого театра Анастасия Сташкевич удостоена звания заслуженной артистки России.
Балерине Большого театра Анастасии Сташкевич присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В документе говорится: «Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Сташкевич Анастасии Витальевне».
Кроме того, президент присвоил звание заслуженного деятеля искусств дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы России Александру Хватову и преподавателю Российского института театрального искусства Рамуне Ходоркайте.
Помимо этого, актер Московского театра Олега Табакова Виталий Егоров и актриса МХТ им. Чехова Наталья Рогожина награждены орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой и вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой за вклад в развитие отечественной культуры.