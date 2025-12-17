В Эстонии пожаловались на долгие очереди на границе с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Несколько сотен жителей Эстонии вынуждены стоять в длинных очередях на погранпереходе Нарва – Ивангород с целью попасть в Россию на рождественские и новогодние праздники, пишет Ura.ru со ссылкой на Life.ru.

Как передают очевидцы в соцсетях, люди ждут в холодную погоду, надеясь, что пограничники их пропустят, несмотря на многочасовые задержки.

Одна из участниц очереди рассказала: «На пропускном пункте Нарва – Ивангород, соединяющем Эстонию и Ленинградскую область, скопилась многокилометровая очередь из желающих попасть в Россию. Несколько сотен граждан стремятся попасть в РФ, чтобы провести Рождество и новогодние праздники с родственниками и друзьями». Многие специально брали отпуска, чтобы провести эти дни с близкими в России.

Пассажиры жалуются, что процесс оформления документов идет крайне медленно из-за работы эстонских пограничников. По словам собеседников журналистов, ожидание иногда занимает более 30 часов подряд. Некоторые дежурят у перехода, остальные по очереди уходят в кафе и магазины рядом, чтобы согреться и перекусить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польша и Чехия ввели наиболее жесткие ограничения на въезд для граждан России.

Министр внутренних дел Эстонии отказался упрощать пересечение границы с Россией.