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Завершено расследование дела о хищении 48 млн рублей на заводе «Телта»
СК завершил расследование дела о хищении 48 млн рублей заводом «Телта»
Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта», обвиняемого в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.
Как передает РИА «Новости», завершено расследование уголовного дела против Игоря Морозова, учредителя ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество, связанных с гособоронзаказом. Дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
Следствие считает, что в период с 2017 по 2021 год »Телта« заключила контракты на поставку устройств связи на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Морозов, Высоков и Гришина внесли в бухгалтерские документы ложные сведения о затратах на приобретение комплектующих, похитив при этом более 48 млн рублей.
Кроме того, в 2020 и 2021 годах они пытались похитить более 16 млн рублей аналогичным способом, однако их действия были пресечены. В настоящее время Морозов и Высоков находятся под арестом, а Гришина под домашним арестом.
В ходе расследования суд наложил арест на имущество Морозова, включая акции ОАО ПТЗ »Телта« и объекты недвижимости, стоимостью более 333 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в 2015–2016 годах получило госконтракты на сумму 442,5 млн рублей на поставку оборудования для Минобороны, «Воентелекома» и ОПК . Хамовнический суд Москвы продлил срок пребывания под стражей гендиректору завода Алексею Высокову и главбуху Елене Гришиной. Следственный комитет назвал общую сумму взяток генерала Вадима Шамарина.