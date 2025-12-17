  • Новость часаМИД предостерег от нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы
    Чем грозит Европе воровство российских активов
    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    Агентство Fitch дало негативный прогноз рейтинга Euroclear
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» станет катастрофой для ЕС
    Верховному суду поручено обобщить практику пересмотра сделок с недвижимостью
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 13:08 • Новости дня

    Песков заявил о вреде любых санкций для международных отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что любые санкции затрудняют процесс налаживания отношений и могут негативно сказаться на переговорном процессе.

    Любые санкции негативно сказываются на процессе налаживания отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Комментируя вопрос о влиянии возможных новых санкций со стороны США, Песков подчеркнул: «Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно».

    Он отметил, что подобные меры осложняют диалог между Москвой и Вашингтоном и могут повлиять на ход урегулирования ситуации на Украине. Песков добавил, что введение очередных ограничительных мер не способствует поиску компромиссов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни.

    Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов.

    Между тем в санкционные списки ЕС включили 17 человек и четыре организации из России.

    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    14 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    15 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций

    Глава AmCham Эйджи: Американский бизнес потерял около 100 млрд долларов из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    В интервью RTVI Эйджи заявил, что общий ущерб, включая потенциальные потери для отдельных компаний, может достигать почти 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса». Глава AmCham пояснил, что к этим потерям привели как санкции США, так и контрсанкции России.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции до 2027 года.

    14 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе

    Политолог Соколов: США разрушили до основания европейскую картину мира

    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики Германии десятилетиями считали, что интересы ФРГ полностью повторяют курс трансатлантического единства. Теперь же эта точка зрения полностью теряет право на существование, поскольку США намеренно разделяют некогда общий Запад на Америку и Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana закончились.

    «Формирование Фридриха Мерца как политика проходило во времена пика европейско-американских отношений. Тогда многим в ЕС действительно казалось, что правила игры, заложенные в 90-х годах, окажутся вечными. Крушение этой идеи трансатлантического единства переживается этим поколением очень тяжело», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «И Мерц в этом плане исключением не является. Уверен, что текущий упадок диалога Брюсселя и Вашингтона воспринимается им с большой болью, ведь речь идет не только о двустороннем диалоге с Америкой, но и о необходимости пересмотра целой картины мира, которая была крайне удобной для европейцев», – поясняет он.

    «Если раньше ЕС мог полностью положиться на Штаты в военном плане, то сегодня это невозможно. Гарантии безопасности со стороны США «разрыхляются», поэтому той же ФРГ приходится брать на себя больше ответственности, что подразумевает существенное увеличение расходов на содержание и модернизацию армии», – говорит собеседник.

    «Соответственно, речь Мерца также была призвана объяснить немцам необходимость «затягивания поясов» ради нужд Бундесвера. Параллельно для этой же цели используется и образ России как якобы наиболее вероятного агрессора. Но насколько успешным окажется милитаристский курс канцлера – большой вопрос», – акцентирует эксперт.

    «Все-таки полностью заменить США в сфере защиты Европы в кратчайшие сроки не получится – слишком велика была роль Штатов. Кстати, еще одним фактором, оказавшим влияние на речь Мерца, стала недавняя американская стратегия национальной безопасности, в которой Дональд Трамп достаточно подробно изложил свои взгляды на роль ЕС в мире», – продолжает он.

    «И этот шаг, конечно, меняет очень многое. Впервые личные воззрения действующего главы Белого дома перенесены в документальный вид, который будет обязывать Штаты считаться с заданной траекторией даже после возможной смены лидера. Это говорит о том, что текущий курс администрации США окажется как минимум среднесрочным», – уточняет собеседник.

    «А значит, Германии придется переосмыслить подходы и к внешней политике. Долгие годы ФРГ рассматривала трансатлантические интересы как свои собственные. Теперь же эта «идиллия» разрушена Штатами, которые вспомнили, что их цели могут расходиться с задачами Европы», – резюмировал Соколов.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы». Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    14 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией

    Политолог Козюлин: Россия для европейцев является наиболее понятным противником

    Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией
    @ Sven Simon/imago-images/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы для ЕС со стороны России для более активной работы над милитаризацией страны. Показывая гражданам понятного врага, он сможет без значительного волнения в обществе перестроить экономику страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились.

    «Принятие Штатами новой стратегии национальной безопасности совершенно точно послужило главным рычагом для столь жесткой речи Фридриха Мерца. Этот документ буквально превратился в холодный душ для Брюсселя», – иронизирует Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Однако у некоторых европейцев до сих пор теплится надежда на то, что Трамп – все-таки эксцесс для американской дипломатии. В этом контексте им кажется, что все вернется на круги своя, как только к нему на смену придет новый прогрессивный политик. Но подобные суждения – тотальная ошибка, о чем и говорит Мерц», – уточняет собеседник.

    «Европа столкнулась с качественно изменившейся политикой Штатов. И теперь Брюсселю предстоит научиться жить с США, которые ставят собственные интересы на первое место. Если Европа и Германия в частности научатся делать также, то данный процесс пройдет более плавно и, возможно, отношения с Вашингтоном гармонизируются», – считает эксперт.

    «Некоторые члены ЕС уже поняли, в какую сторону дует ветер. Та же Венгрия, например, давно руководствуется собственными интересами, оставляя трансатлантическую солидарность в графе дипломатических приоритетов на втором месте. Это делает Будапешт более надежным и понятным игроком», – говорит он.

    «Что касается использования Мерцем темы России в качестве наиболее вероятной угрозы для Европы, то здесь также нет ничего удивительного. Москва сотню раз говорила о том, что она не собирается нападать на ЕС. Да и с точки зрения здравого смысла подобный шаг совершенно не нужен РФ. Тем не менее, для граждан союза наша страна до сих пор является самым понятным претендентом на звание противника», – продолжает собеседник.

    «Заигрывание с этой темой необходимо Мерцу, на мой взгляд, в первую очередь для экономического подъема. Милитаризация позволяет без каких-либо споров в обществе пустить деньги на восстановление промышленности, а также направить капитал на модернизацию логистической инфраструктуры», – заключил Козюлин.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    15 декабря 2025, 02:53 • Новости дня
    Родственники сообщили дату и место прощания с композитором Оганезовым
    Родственники сообщили дату и место прощания с композитором Оганезовым
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Прощание с народным артистом России и композитором Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке, сообщила в соцсетях его дочь Мария Шкловер.

    «Поминальная служба состоится во вторник, 16 декабря 2025 года. Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601», – сказано в сообщении на Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Оганезова похоронят на кладбище Кенсико в Валхалле, который в 50 км от Нью-Йорка.

    Напомним, ранее дочь композитора рассказала в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.


    15 декабря 2025, 23:20 • Новости дня
    Пентагон предупредил Санта-Клауса об истребителях в небе

    Пентагон сообщил о слежке за Сантой с помощью радаров и истребителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство объявило о задействовании радаров и истребителей для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Для слежки за Санта-Клаусом будут использоваться 49 радаров «Северной системы предупреждения» на Аляске и в Канаде, передает РИА «Новости». Как только системы зафиксируют вылет саней, командование будет следить за ними по инфракрасным сенсорам со спутников, отслеживая тепловой след от носа оленя Рудольфа, похожий на след от ракет.

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) будет использовать четыре вида истребителей: американские F-15, F-16, F-22 и канадские CF-18.

    «NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», – говорится в сообщении Пентагона.

    Некоторым пилотам предстоит лично встретить Санту, чтобы сопроводить его сани над побережьем Ньюфаундленда. Эта традиция зародилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе, где был указан телефонный номер континентального командования ПВО вместо номера для звонков Санта-Клаусу.

    Со временем операция стала отлаженным механизмом, а к слежке подключили подлодки, наземные средства и спутники. Известно, что сани волшебника длиной в 75 сахарных палочек и весом 75 тыс. желейных конфет несут девять оленей со скоростью выше звездного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неонацист из Грузии признал вину в вербовке людей для совершения нападений и заговоре с целью отравления детей при помощи человека в костюме Санта-Клауса.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями.

    14 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете США над Европой в вопросе урегулирования на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия считает подход США к украинскому урегулированию более значимым и прагматичным по сравнению с позицией европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия при принятии решений по вопросам урегулирования на Украине ориентируется в первую очередь на позицию Вашингтона, а не Европы, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»: «Европейцы играют в свою игру, по-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны. Но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона».

    Песков также подчеркнул, что роль Соединённых Штатов исключительно важна в вопросе украинского урегулирования. По его словам, Москва рассматривает позицию США как «решительную, реалистичную и прагматичную».

    По мнению Пескова, европейские страны продолжают занимать особую позицию, однако именно Вашингтон сегодня определяет основные направления переговоров и настроения вокруг процесса украинского урегулирования.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    17 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Американца удивила сила православной веры и русского характера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посетив православный храм в России, американец был впечатлён глубиной духовного опыта и признался, что впервые понял, почему русские славятся внутренней силой.

    Американец впервые посетил православный храм в России и был искренне потрясён не только архитектурой, но и атмосферой: он отметил, что «в ваши храмы люди приходят не просить, а чтобы пережить что-то грандиозное, что превосходит их самих», передает «Царьград».

    Гость из США заметил, что в Америке церкви устроены рационально и обычно создают комфортные условия для прихожан, а российские храмы производят впечатление пространства для глубоких личных переживаний. Его удивило, как легко прихожане стоят неподвижно и молча по несколько часов, не требуя привычных для американцев удобств – стульев, кондиционера или кофе.

    Особенное внимание американец обратил на звучание службы: по его словам, молитва в православной церкви больше напоминает искусство или даже боевой марш, в отличие от лёгкой и позитивной церковной музыки у него на родине. Он признался, что после этого опыта начал понимать, почему в России так ценят внутреннюю силу: «Вы растёте в культуре, где слабость не поощряется даже в молитве».

    Похожие впечатления у американцев возникают и в быту. Одна гостья Москвы рассказала, что после посещения магазинов её представления о России полностью изменились. Она ожидала увидеть пустые полки, но оказалась поражена изобилием товаров и особенно мясной продукцией, которой, по её словам, в США не встретить в таком количестве.

    По мнению иностранных гостей, привычный стереотип о России как о бедной стране не выдерживает столкновения с реальностью: жизнь здесь насыщенная и современная, что часто оказывается настоящим открытием для гостей с Запада.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем принципиальная разница между русскими и американцами.

    16 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии пользы от участия европейцев в переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в пользе присутствия европейских стран на переговорах по Украине, отметив отсутствие информации об их итогах.

    Привлечение европейских стран к переговорам по мирному урегулированию на Украине вряд ли приведет к появлению приемлемых для России итогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, «участие европейцев [в переговорах по Украине] в плане приемлемости ничего хорошего не сулит».

    Песков также сообщил, что Россия не располагает деталями прошедших недавно переговоров между США, Киевом и европейскими странами по украинскому вопросу. Пресс-секретарь президента отметил, что Москва пока не получала никакой информации о результатах данного диалога.

    Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России остается неизменной, и указал на необходимость учитывать интересы Москвы при любом обсуждении путей урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стубб отметил отсутствие у Европы единого решения по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, Владимир Зеленский в Берлине заявил, что переговоры по урегулированию на Украине сейчас являются наиболее интенсивными и сфокусированными с начала конфликта.


    16 декабря 2025, 11:15 • Новости дня
    СВР: Британия решила шантажировать США сближением ЕС и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Британия настаивает на использовании замороженных российских средств в Euroclear для финансирования Киева, надеясь ослабить влияние Белого дома на переговорный процесс, а также шантажировать США сближением Европы с Китаем, сообщает Служба внешней разведки (СВР).

    Британские чиновники обсуждали шантаж Белого дома угрозой сближения Европы с Китаем. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин готовы отправлять в Вашингтон сигналы о возможности разворота к Пекину, если США продолжат продвигать невыгодную европейцам сделку по Украине.

    Кроме того, британское руководство в контактах с представителями Евросоюза продвигало в Брюсселе решение о конфискации российских средств, замороженных в Euroclear. Лондон настаивал, что эти деньги должны быть выделены на поддержку Украины, а также преследовал цель помешать потенциальной «сделке» между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте СВР.

    Британцы пытались убедить европарламентариев, что Дональд Трамп якобы заинтересован в достижении соглашения с Москвой из финансовых соображений. По словам Лондона, Россия якобы обещала США использовать замороженные активы для совместных программ, что стало бы стимулом для продвижения мирной инициативы по Украине.

    Еврокомиссию убеждали оправдать изъятие средств через «лазейки» в правовом поле и ссылки на чрезвычайные обстоятельства, предлагая игнорировать позиции несогласных государств Евросоюза.

    В сообщении подчеркивается, что Лондону давно присущи методы давления, лжи и нарушения чужих интересов, однако времена изменились, и британская элита должна осознать последствия своих поступков.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что власти Британии разработали стратегию по дискредитации президента США Дональда Трампа и пытаются не допустить реализации его инициатив по разрешению конфликта на Украине.

    Власти Британии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    17 декабря 2025, 02:48 • Новости дня
    Мерц подтвердил обсуждение «демилитаризованной зоны» на переговорах по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках переговоров по Украине обсуждалась возможность создания «демилитаризованной зоны», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Сейчас между США, Россией, Украиной и Европой ведется разговор также о демилитаризованной зоне», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    По словам канцлера, этот шаг позволит развести стороны конфликта, однако он рассматривается как план на будущее. В то же время он уточнил, что инициатива касается прекращения огня по линии соприкосновения и последующего разделения сторон, а вопросы о возможном создании на этой территории особой экономической зоны пока не обсуждаются.

    Мерц заявил, что представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, схожие с пятой статьей устава НАТО, и «защищать» Украину как одну из стран альянса. По его словам, эти гарантии предназначены для Украины на время после достижения перемирия. Мерц сообщил, что такие условия могут быть увязаны с возможным отказом Киева от территорий: «Я считаю, что для Украины это вполне оправданное требование, если речь идет, например, об отказе от территории. Без гарантий безопасности Украина не может этого сделать».

    Он также пояснил, что под гарантиями может пониматься обеспечение безопасности «демилитаризованной зоны», воздушного пространства и выхода к морю, а также реагирование на возможные атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico отметило острые разногласия между США и европейскими странами по вопросу мирного плана для Украины, в частности по созданию демилитаризованной экономической зоны на освобожденных территориях. Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что после вывода украинских войск на территориях Донбасса будут размещены только Росгвардия, полиция и необходимые силы для поддержания порядка.

    15 декабря 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков: США не обсуждают онлайн с Россией контакты с Украиной в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты в реальном времени не делятся с Россией текущими деталями переговоров в Берлине по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    США не информируют Россию о деталях проходящих в Берлине контактов по вопросам Украины в режиме реального времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, переговоры сейчас проходят между американскими, европейскими и украинскими участниками. Москва рассчитывает получить информацию от Вашингтона уже по их итогам – после завершения переговоров.

    Встреча между американской и украинской делегациями состоялась в Берлине 14 декабря. В ней участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, а также Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    Официальный представитель правительства Германии ранее анонсировал, что 15 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц встретится в Берлине с Зеленским – стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине. После этого к дискуссии присоединятся руководители Евросоюза и НАТО.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о прогрессе по мирному плану для Украины после переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать урегулирование на Украине, но о сроках окончания конфликта говорить рано.

