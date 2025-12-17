Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
Bloomberg: США готовят новые санкции против России
Администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни, в случае, если мирная сделка по Украине не будет заключена.
По данным Bloomberg, США готовят дополнительный пакет санкций против российской энергетики в случае провала переговоров по мирной сделке на Украине, передает ТАСС.
Источники агентства сообщили, что рестрикции могут быть обнародованы уже в ближайшие дни.
Планируемые меры затронут так называемый теневой флот, который, по данным США, используется для транспортировки российской нефти в обход существующих ограничений. В качестве объектов санкций рассматриваются и некоторые трейдеры, которых Вашингтон считает причастными к этим операциям.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.
США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.
Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».