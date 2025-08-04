Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Исполнители теракта в «Крокусе» признали вину частично
Восемь соучастников теракта в «Крокусе» признали вину частично
Четверо непосредственных участников нападения в «Крокус сити холле» заявили о полном раскаянии, а часть соучастников частично признали свою вину.
Четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске признали свою вину и раскаялись, передает ТАСС.
Представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар, сообщила: «После оглашения обвинительного заключения все непосредственные участники теракта заявили, что вину признают в полном объеме и раскаиваются в содеянном».
Теракт в «Крокусе» унес жизни 149 человек, еще многие получили ранения. Сейчас дело слушается в суде, где рассматриваются обстоятельства произошедшего и степень вины участников.
Из 15 соучастников исполнителей теракта восемь признали вину частично, а семеро полностью ее отвергли. К частично признавшим свою вину относятся Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.