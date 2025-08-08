Соучастники теракта в «Крокус Сити Холле» собирались устроить новое нападение

Tекст: Ирма Каплан

«Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов, находясь на территории России в период с 24 по 31 марта 2024 года у неустановленных лиц приобрели унифицированный запал ручной гранаты и гранату РГД-5 с обозначениями на корпусе »59-79Т», – приводит ТАСС данные из судебных документов.

В тот же период Исмоилов З. А. совместно с Солиевым У. А. и Гадоевым Ш. Н., выполняя указания организаторов террористической организации «Вилаят Хорасан» (входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ), в арендованной квартире на улице Ленина, д. 24 в Каспийске изготовили взрывное устройство.

Поскольку правоохранители изъяли гранату, запал и обезвредили взрывное устройство, осуществить новый теракт трое обвиняемых не смогли.

Ранее сообщалось, что Солиев, Исмоилов и Гадоев оборудовали тайник с оружием и боеприпасами в автомобиле Mitsubishi. После этого Гадоев выехал на этом автомобиле в Москву, а исполнители теракта в «Крокусе» забрали оружие из тайника в лесном массиве Московской области.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал. Организаторы теракта действовали в интересах Украины. Следствие считает, что нападение организовали члены «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ, террористической организации, запрещенной в России).

Напомним, в понедельник, 4 августа, в здании Московского городского суда стартовал судебный процесс по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он проходит в закрытом режиме.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из террористов, устроивших нападение на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года заявил, что наезд автомобиля на семью с детьми после теракта концертном зале был частью террористической атаки ради увеличения числа жертв.