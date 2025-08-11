Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Атаковавших «Крокус» нашли после изучения видео с камер
Сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на след напавших на «Крокус сити холл» благодаря быстрому анализу видеозаписей до начала пожара в серверной, где хранились эти записи.
Материалы дела содержат данные о том, что правоохранители смогли пройти в серверную еще до начала пожара, чтобы получить видео с места атаки, передает РИА «Новости».
Просмотр видеозаписей позволил по горячим следам определить личности напавших и установить автомобиль, на котором они скрылись – белый Renault с черной крышей и номерами Тверской области.
Дальнейший анализ записей и маршрута отхода преступников дал возможность быстро задержать террористов вскоре после совершения преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, один из обвиняемых по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» давал деньги другим боевикам, зарабатывая для этого упаковщиком в московском распределительном центре маркетплейса.
Напомним, соучастники теракта в «Крокус Сити Холле» планировали совершить еще одно нападение.