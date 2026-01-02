  • Новость часаЧисло погибших при атаке на Хорлы достигло 27
    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Премьер Гренландии Нильсен заявил о вере в будущую независимость от Дании
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    2 января 2026, 09:57

    «Чебурашка 2» собрал более 1 млрд рублей за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко собрал 1,006 млрд рублей за один день проката, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

    Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко установил новый рекорд по кассовым сборам, собрав 1,006 млрд рублей всего за первые сутки проката, передает ТАСС. Картина вышла на большие экраны 1 января, а предпродажи билетов принесли 421,2 млн рублей. За один день фильм посмотрели более 878 тыс. зрителей.

    В этот же день в прокат вышли и другие долгожданные отечественные премьеры – «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина. По итогам первого дня «Простоквашино» занял вторую строчку рейтинга, собрав 451,8 млн рублей и привлек в кинотеатры 410,7 тыс. человек.

    Третьим по сборам стал «Буратино». Его дебют принес 446 млн рублей, а посмотреть фильм в кино пришли 389 тыс. зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Лед 3» возглавил российский кинопрокат. Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате 2 млрд рублей. Фильм «Холоп 2» обошел по кассовым сборам фильм «Аватар» в России.

    1 января 2026, 13:07
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии

    Rhone: Пиротехника могла быть причиной трагедии на курорте в Швейцарии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии взрывов, предположительно вызванных неосторожным обращением с пиротехникой, на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек и еще 100 пострадали, власти Швейцарии исключают версию теракта.

    Причиной трагедии на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, передает Rhone FM

    Как сообщили несколько источников радиостанции, инцидент стал результатом серии взрывов, которые могли быть связаны именно с пиротехническими изделиями.

    В результате случившегося в баре на территории курорта погибли порядка 40 человек, еще не менее 100 получили травмы, сообщала также газета Le Nouvelliste.

    Власти Швейцарии исключили версию теракта в качестве причины случившегося, о чем заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, сообщает ТАСС. По ее словам, основная версия – это поджог, однако к расследованию также привлекли экспертов по работе с пиротехнической продукцией. Террористическую угрозу официально не рассматривают.

    Между тем полиция кантона Вале подтвердила гибель «нескольких десятков» человек на курорте, а также заявила о примерно 100 раненых. Начата работа по опознанию жертв трагедии, подчеркивает глава полиции Фредерик Гислер. На месте продолжают работать спасатели и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли порядка 40 человек.

    Ранее сообщалось. что взрыв на курорте Кран-Монтана унес жизни гостей и сотрудников комплекса.

    1 января 2026, 11:27
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 12:45
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США оценил шанс на переговоры после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.

    Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.

    Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    1 января 2026, 17:35
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз намерен усилить контроль над танкерами, якобы перевозящими российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз намерен усилить контроль над якобы перевозками российской нефти после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, сообщает РИА «Новости».

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Москву в якобы причастности к атаке на критическую инфраструктуру. Каллас заявила, что Евросоюз будет вкладывать средства в новые кабельные линии, улучшать мониторинг, повышать готовность к ремонту и бороться с деятельностью так называемого теневого флота России.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что он и власти ЕС внимательно следят за развитием ситуации. Кошта отметил, что речь идет о кабеле передачи данных между Хельсинки и Таллином, и выразил поддержку мерам, направленным на защиту европейской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна с гражданами России среди членов экипажа. Диппредставительство России в Финляндии запросило дополнительные сведения по поводу задержания судна Fitburg.

    Посольство России в Финляндии заявило о готовности оказать помощь гражданам России из экипажа этого судна.

    31 декабря сообщалоьсь что Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе.

    1 января 2026, 15:27
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бандеровские ублюдки должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились, их «надо резать как больных свиней», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ответ на теракт в Хорлах должен быть беспощадным и всеобъемлющим, заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По его словам, возмездие обязательно затронет как непосредственных исполнителей, так и командиров украинских подразделений. Медведев подчеркнул, что реагировать на случившееся необходимо только «беспощадным языком возмездия», добавив: «хватит церемониться».

    Медведев отметил, что уничтожение бандеровцев должно происходить не только на Украине, но и в Европе, и на морских курортах, где бы они ни скрывались. Он процитировал стихотворение Константина Симонова, подчеркнув необходимость уничтожать врага при любой возможности.

    «Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней.Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред Совбеза сравнил трагедию в Херсонской области с массовым убийством мирных жителей в Хатыни в 1943 году. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», – заявил Медведев.

    Он добавил, что теракт, совершенный в новогоднюю ночь, повлечет за собой неминуемое и скорое возмездие в ходе российского наступления.

    Ранее Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо также уточнил, что атака БПЛА затронула кафе и гостиницу, погибли 24 человека, еще 50 пострадали.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Мария Захарова отметила, что в гибели людей виновны спонсоры киевских властей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 15:44
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, погиб ребенок.

    О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

    По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

    Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

    Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 15:14
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    1 января 2026, 12:42
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотника, 641 ЗРК, 26 826 танков и других броне машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в декабре российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    А в конце декабря украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    1 января 2026, 16:29
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны несколько минут висели в небе над морем прежде чем нанести удар по гостинице и кафе в херсонском поселке Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

    Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.

    1 января 2026, 14:59
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Сальдо опубликовал фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии из поселка Хорлы, где в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар тремя БПЛА с зажигательной смесью по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали праздник.

    Фотографии разрушений после атаки беспилотников на поселок Хорлы опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. На снимках видны последствия удара: пострадали местный отель и кафе, расположенные на побережье Черного моря.

    Владимир Сальдо подчеркнул, что атака произошла в ночь на 1 января.

    «И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, – Пусть весь мир видит, какой именно »мир« они предлагают», – написал губернатор.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару по гостинице в Хорлах. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назначила виновными в гибели людей спонсоров ублюдков в Киеве.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В результате ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей и шестеро человек в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 12:10
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве

    Захарова назвала спонсоров ВСУ виновными в гибели людей в Херсонской области

    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновными в гибели людей в Херсонской области считает всех, кто «спонсирует террористических ублюдков на Украине».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала гибель людей в Херсонской области.

    «Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Дипломат провела историческую параллель с событиями в белорусской деревне Хатынь, которую захватили и сожгли коллаборационисты с Западной Украины 85 лет назад, отмечая, что тогда нацисты не прикрывались идеями демократии или заботой о детях. Она подчеркнула, что почерк насилия, который использовался тогда, сейчас продолжается киевскими властями.

    Захарова также обвинила западные страны в поддержке украинских сил, упомянув, что отчеты о затраченных миллиардах налогоплательщиков Запада теперь будут включать информацию о «новогодних подарках» для убийства мирных жителей и детей. По ее мнению, эти страны несут ответственность за страдания невинных.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару. Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям на Украине должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 11:24
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Потери украинских вооружённых сил за 2025 год превысили 513 тыс. человек, причём самые тяжёлые для них месяцы пришлись на январь, март и октябрь.

    Потери украинских войск в 2025 году составили более 513 тыс. военнослужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России.

    По этим оценкам, наибольшие потери ВСУ понесли в январе, марте и октябре – 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. В среднем за месяц ВСУ теряли около 42,7 тыс. бойцов.

    Отмечается, что за предыдущий, 2024 год, ВСУ потеряли примерно 593 410 человек.

    С начала спецоперации на Украине и до конца 2025 года российские военные уничтожили значительное количество украинской военной техники: 669 самолетов, 283 вертолета, более 106 тыс. беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс и почти 27 тыс. танков и других бронемашин. Кроме того, в сводке указаны потери в 1 634 боевых машинах реактивных систем залпового огня, 32 275 орудиях полевой артиллерии и миномётов, а также 50 464 единицах специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил успешный ход выполнения задач спецоперации на Украине и подчеркнул, что военным есть чем порадовать граждан.

    Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    1 января 2026, 11:40
    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах

    Сальдо заявил о вероятной организации атаки по Хорлам британскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по гостинице в населенном пункте Хорлы, совершенный с помощью украинских беспилотников, мог быть организован британскими и европейскими спецслужбами, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, удар украинских беспилотников по гостинице в поселке Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь мог быть организован при участии британских и европейских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Губернатор заявил, что этот атака была направлена на срыв дипломатических усилий между Россией и США по урегулированию конфликта. Он подчеркнул особый цинизм случившегося и выразил уверенность, что Киев действует, ощущая свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления.

    Сальдо подчеркнул, что все причастные к атаке будут найдены и понесут ответственность. По его словам, виновные предстанут перед международным трибуналом, созданным по образцу Нюрнбергского процесса. Сальдо заверил, что наказание неминуемо и станет ответом на преступления против мирных жителей.

    Ранее Сальдо заявил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и пострадали 50.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших от удара дронов, среди которых двое детей, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 20:45
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Степана Бандеры, проживающий в Канаде, заявил, что лишь трагические события могут заставить украинцев полностью перейти на украинский язык в качестве государственного, отметив, в частности, отсутствие литературы по хоккею на украинском.

    В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.

    «Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».

    Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.

    Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.

    По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.

    Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.

    1 января 2026, 20:10
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США

    Документы с маршрутными данными и контроллер сбитого украинского БПЛА, атаковавшего резиденцию президента России, представители Минобороны передали представителю военного атташе США в Москве.

    Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, сообщает Минобороны России.

    Аппарат БПЛА был уничтожен в ходе предотвращения террористической атаки на резиденцию президента России. Специалисты изучили бортовую электронику и маршруты полета дрона, после чего всю полученную информацию предоставили иностранным дипломатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    При этом Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал украинское правительство террористической организацией и посчитал любые переговоры с ним невозможными после этой атаки.

