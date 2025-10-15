Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

Когда наступит зимнее солнцестояние в 2025 году

В XXI веке зимнее солнцестояние обычно приходится на 21 или 22 декабря, в зависимости от високосности года. Как правило, в годы, предшествующие високосным, самый короткий день выпадает 22 декабря, а в последующие годы – 21 декабря. Редкие исключения возможны лишь в далеком будущем: например, зимой 2080 года солнцестояние может сместиться на 20 декабря, а в 2303 году – на 23-е число.

В 2025 году момент зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Именно в этот момент Солнце достигнет самой низкой точки над горизонтом в Северном полушарии, и световой день будет минимальной продолжительности. В Центральной России продолжительность светового дня 21 декабря будет 6 часов 29 минут 36 секунд.

Стоит отметить, что пока жители Северного полушария переживают самую длинную ночь, в Южном полушарии Земли в тот же момент наступает летнее солнцестояние – там, напротив, наблюдается самый длинный день года.

Что такое день солнцестояния

Астрономы объясняют, что солнцестоянием называют момент, когда центр Солнца достигает крайнего положения относительно небесного экватора. Проще говоря, в эти дни ось вращения Земли наклонена к Солнцу наиболее сильно – либо в сторону Северного, либо в сторону Южного полушария. Именно поэтому солнцестояние бывает дважды в год: летнее (в июне – самый длинный день) и зимнее (в декабре – самая длинная ночь).

В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается над горизонтом ниже, чем в любые другие дни года, что и обусловливает минимальную продолжительность светового дня.

«В день зимнего солнцестояния светило поднимется над горизонтом в полдень всего на 11 градусов (на широте Москвы) – это очень низкое положение. Для сравнения, в день летнего солнцестояния оно поднимается на высоту 56 градусов над горизонтом. Разница огромная», – пояснила Фаина Рублева, научный директор Московского планетария.

Название «солнцестояние» связано с тем, что несколько дней до и после этого события высота Солнца в полдень почти не меняется – словно оно «замирает». Считается, что с этого момента начинается астрономическая зима – период, который продлится до весеннего равноденствия. В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта (это корректно), после чего продолжительность дня сравняется с ночью и начнет ее превышать.

За Полярным кругом в период солнцестояния устанавливается полярная ночь: в высоких широтах Солнце не поднимается над горизонтом на протяжении суток. Например, в Мурманске полярная ночь начнется 1 декабря 2025 года (заход солнца ~ 12:38) и завершится 11 января 2026 года (восход ~ 12:54) – около 40 суток полного мрака.

Почему происходит зимнее солнцестояние

Главная причина этого явления – наклон земной оси и особенности орбиты планеты. Земля обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, а ее ось наклонена к плоскости орбиты примерно на 23,4°. В течение года планета то наклоняет Северное полушарие к Солнцу, то отворачивается от него (а южное, соответственно, наоборот).

Когда Северное полушарие максимально отвернуто от Солнца, наступает зимнее солнцестояние. В этот момент Солнце опускается на рекордно низкую высоту над горизонтом, что дает самый короткий день и самую длинную ночь. Аналогично летом Земля наклоняется в противоположную сторону, и тогда в июне фиксируется летнее солнцестояние с самым длинным днем.

Традиции и история праздника

День зимнего солнцестояния с древности считался особенным, магическим временем. У многих народов этот момент отмечали как праздник возрождения света. На Руси в период декабрьского солнцестояния справляли праздник Коляда – символическое окончание старого и начало нового года по солнечному циклу.

Именно оттуда берется традиция колядок: молодежь наряжалась в яркие костюмы, ходила по дворам, исполняла обрядовые песни, а хозяева одаривали ряженых угощениями и подарками. Позже, с приходом христианства, этот обычай переплелся с рождественскими гуляниями: колядования стали проводить в сочельник перед Рождеством.

После крещения Руси день зимнего солнцестояния совпал с православным днем памяти святого Спиридона Тримифунтского. В народе 21 декабря (по старому стилю – 12 декабря) прозвали Спиридон-солнцеворот – считалось, что с этого момента Солнце «поворачивает на лето».

Одним из главных обычаев солнцеворота было разжигание больших костров. Наши предки символически «помогали» светилу – приветствовали возвращение дня, приближая тепло и весну. Существовало поверье, связанное и с животными: охотники старались не ходить в лес в самый короткий день, потому что медведь в берлоге в солнцеворот переворачивается с одного бока на другой – тревожить зверя было плохой приметой.

Народные приметы дня зимнего солнцестояния

В народном календаре сохранились многочисленные приметы, связанные с прогнозом погоды и будущим урожаем:

Если день солнцеворота будет холодным и ветреным – зима ожидается снежной, с частыми метелями и крепкими морозами.

Ясное небо и яркое солнце в солнцеворот – к тому, что похожая погода сохранится на Святки (период рождественских праздников).

Считается, что направление ветра 21 декабря останется преобладающим до праздника Сорока мучеников, который отмечается 22 марта.

Иней на деревьях в этот день – верная примета богатого урожая в следующем году.

Пасмурная, хмурая погода 21 декабря предвещает раннюю весну, а слишком солнечный, ясный день – напротив, затяжную зиму.

Что принято делать в этот день

В современной жизни день зимнего солнцестояния не является официальным праздником, но многие люди соблюдают обряды, чтобы сделать самый короткий день особенным. Главная традиция – загадывать желание на будущее. Считается, что в солнцеворот загаданное обязательно сбудется, если провести обряд правильно.

Один из популярных способов – записать желание на листке бумаги и сжечь его у пламени свечи или костра. Пепел, оставшийся после сожжения, развеять по ветру. Другой обряд: посадить семечко растения в горшок, загадать желание, ухаживать за ростком всю зиму, а весной пересадить его на улицу – если прижилось, задуманное исполнится.

Народные поверья советуют не устраивать 21 декабря шумные вечеринки и массовые гулянья. Считалось, что громкий пир в самый длинный вечер может потревожить духи тьмы. Лучше провести тихий уютный вечер в семейном кругу, подвести итоги года и загадать планы на будущее.

Зимнее солнцестояние в других странах

Традиции празднования зимнего солнцестояния существовали у многих народов мира. Например, древние скандинавские племена отмечали в этот день Йоль – праздник возвращения света, который и сегодня остается значимым для современных неоязычников.

В эпоху викингов на Йоль приносили жертвы богам, чтобы задобрить их в долгую ночь. Еще один обычай – сжигать большое полено, которое должно было тлеть несколько дней, символизируя продление солнечного света. Позже эта традиция трансформировалась в рождественский атрибут – «Рождественское полено» (часто десерт в форме полена).

Часть обрядов Йоля со временем вошла в христианскую культуру. Не случайно дата католического Рождества (25 декабря) почти совпадает с астрономическим солнцеворотом – церковь в Средние века стремилась заменить языческие торжества своим праздником, приурочив Рождество к моменту «возрождения солнца».

Заключение

Зимнее солнцестояние 2025 года – событие, интересное как ученым, так и любителям народных традиций. В этот день жители России увидят самую длинную ночь и самый короткий день в году, после чего световой день начнет потихоньку прибавляться. Астрономы прогнозируют, что уже к концу декабря длина дня будет расти на несколько минут ежедневно, знаменуя постепенный переход к весне.

Хотя 21 декабря не является официальным праздником, многие воспринимают его как символический рубеж нового этапа – хорошее время, чтобы загадать желание, провести вечер с семьей и встретить грядущий год с надеждой на свет и тепло.