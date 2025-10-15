  • Новость часаФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад обрек Украину еще на три года войны
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа
    Суд запретил в России курсы Алекса Лесли по соблазнению
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией
    Британия ввела санкции против «Лукойла», «Роснефти» и НСПК
    Самарский губернатор извинился за грубое увольнение чиновника
    Вице-премьер Новак: Россия может начать импорт бензина и дизеля
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 17:05 • Справки

    Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

    Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    Когда наступит зимнее солнцестояние в 2025 году

    В XXI веке зимнее солнцестояние обычно приходится на 21 или 22 декабря, в зависимости от високосности года. Как правило, в годы, предшествующие високосным, самый короткий день выпадает 22 декабря, а в последующие годы – 21 декабря. Редкие исключения возможны лишь в далеком будущем: например, зимой 2080 года солнцестояние может сместиться на 20 декабря, а в 2303 году – на 23-е число.

    В 2025 году момент зимнего солнцестояния наступит 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Именно в этот момент Солнце достигнет самой низкой точки над горизонтом в Северном полушарии, и световой день будет минимальной продолжительности. В Центральной России продолжительность светового дня 21 декабря будет 6 часов 29 минут 36 секунд.

    Стоит отметить, что пока жители Северного полушария переживают самую длинную ночь, в Южном полушарии Земли в тот же момент наступает летнее солнцестояние – там, напротив, наблюдается самый длинный день года.

    Что такое день солнцестояния

    Астрономы объясняют, что солнцестоянием называют момент, когда центр Солнца достигает крайнего положения относительно небесного экватора. Проще говоря, в эти дни ось вращения Земли наклонена к Солнцу наиболее сильно – либо в сторону Северного, либо в сторону Южного полушария. Именно поэтому солнцестояние бывает дважды в год: летнее (в июне – самый длинный день) и зимнее (в декабре – самая длинная ночь).

    В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается над горизонтом ниже, чем в любые другие дни года, что и обусловливает минимальную продолжительность светового дня.

    «В день зимнего солнцестояния светило поднимется над горизонтом в полдень всего на 11 градусов (на широте Москвы) – это очень низкое положение. Для сравнения, в день летнего солнцестояния оно поднимается на высоту 56 градусов над горизонтом. Разница огромная», – пояснила Фаина Рублева, научный директор Московского планетария.

    Название «солнцестояние» связано с тем, что несколько дней до и после этого события высота Солнца в полдень почти не меняется – словно оно «замирает». Считается, что с этого момента начинается астрономическая зима – период, который продлится до весеннего равноденствия. В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта (это корректно), после чего продолжительность дня сравняется с ночью и начнет ее превышать.

    За Полярным кругом в период солнцестояния устанавливается полярная ночь: в высоких широтах Солнце не поднимается над горизонтом на протяжении суток. Например, в Мурманске полярная ночь начнется 1 декабря 2025 года (заход солнца ~ 12:38) и завершится 11 января 2026 года (восход ~ 12:54) – около 40 суток полного мрака.

    Почему происходит зимнее солнцестояние

    Главная причина этого явления – наклон земной оси и особенности орбиты планеты. Земля обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, а ее ось наклонена к плоскости орбиты примерно на 23,4°. В течение года планета то наклоняет Северное полушарие к Солнцу, то отворачивается от него (а южное, соответственно, наоборот).

    Когда Северное полушарие максимально отвернуто от Солнца, наступает зимнее солнцестояние. В этот момент Солнце опускается на рекордно низкую высоту над горизонтом, что дает самый короткий день и самую длинную ночь. Аналогично летом Земля наклоняется в противоположную сторону, и тогда в июне фиксируется летнее солнцестояние с самым длинным днем.

    Традиции и история праздника

    День зимнего солнцестояния с древности считался особенным, магическим временем. У многих народов этот момент отмечали как праздник возрождения света. На Руси в период декабрьского солнцестояния справляли праздник Коляда – символическое окончание старого и начало нового года по солнечному циклу.

    Именно оттуда берется традиция колядок: молодежь наряжалась в яркие костюмы, ходила по дворам, исполняла обрядовые песни, а хозяева одаривали ряженых угощениями и подарками. Позже, с приходом христианства, этот обычай переплелся с рождественскими гуляниями: колядования стали проводить в сочельник перед Рождеством.

    После крещения Руси день зимнего солнцестояния совпал с православным днем памяти святого Спиридона Тримифунтского. В народе 21 декабря (по старому стилю – 12 декабря) прозвали Спиридон-солнцеворот – считалось, что с этого момента Солнце «поворачивает на лето».

    Одним из главных обычаев солнцеворота было разжигание больших костров. Наши предки символически «помогали» светилу – приветствовали возвращение дня, приближая тепло и весну. Существовало поверье, связанное и с животными: охотники старались не ходить в лес в самый короткий день, потому что медведь в берлоге в солнцеворот переворачивается с одного бока на другой – тревожить зверя было плохой приметой.

    Народные приметы дня зимнего солнцестояния

    В народном календаре сохранились многочисленные приметы, связанные с прогнозом погоды и будущим урожаем:

    • Если день солнцеворота будет холодным и ветреным – зима ожидается снежной, с частыми метелями и крепкими морозами.

    • Ясное небо и яркое солнце в солнцеворот – к тому, что похожая погода сохранится на Святки (период рождественских праздников).

    • Считается, что направление ветра 21 декабря останется преобладающим до праздника Сорока мучеников, который отмечается 22 марта.

    • Иней на деревьях в этот день – верная примета богатого урожая в следующем году.

    • Пасмурная, хмурая погода 21 декабря предвещает раннюю весну, а слишком солнечный, ясный день – напротив, затяжную зиму.

    Что принято делать в этот день

    В современной жизни день зимнего солнцестояния не является официальным праздником, но многие люди соблюдают обряды, чтобы сделать самый короткий день особенным. Главная традиция – загадывать желание на будущее. Считается, что в солнцеворот загаданное обязательно сбудется, если провести обряд правильно.

    Один из популярных способов – записать желание на листке бумаги и сжечь его у пламени свечи или костра. Пепел, оставшийся после сожжения, развеять по ветру. Другой обряд: посадить семечко растения в горшок, загадать желание, ухаживать за ростком всю зиму, а весной пересадить его на улицу – если прижилось, задуманное исполнится.

    Народные поверья советуют не устраивать 21 декабря шумные вечеринки и массовые гулянья. Считалось, что громкий пир в самый длинный вечер может потревожить духи тьмы. Лучше провести тихий уютный вечер в семейном кругу, подвести итоги года и загадать планы на будущее.

    Зимнее солнцестояние в других странах

    Традиции празднования зимнего солнцестояния существовали у многих народов мира. Например, древние скандинавские племена отмечали в этот день Йоль – праздник возвращения света, который и сегодня остается значимым для современных неоязычников.

    В эпоху викингов на Йоль приносили жертвы богам, чтобы задобрить их в долгую ночь. Еще один обычай – сжигать большое полено, которое должно было тлеть несколько дней, символизируя продление солнечного света. Позже эта традиция трансформировалась в рождественский атрибут – «Рождественское полено» (часто десерт в форме полена).

    Часть обрядов Йоля со временем вошла в христианскую культуру. Не случайно дата католического Рождества (25 декабря) почти совпадает с астрономическим солнцеворотом – церковь в Средние века стремилась заменить языческие торжества своим праздником, приурочив Рождество к моменту «возрождения солнца».

    Заключение

    Зимнее солнцестояние 2025 года – событие, интересное как ученым, так и любителям народных традиций. В этот день жители России увидят самую длинную ночь и самый короткий день в году, после чего световой день начнет потихоньку прибавляться. Астрономы прогнозируют, что уже к концу декабря длина дня будет расти на несколько минут ежедневно, знаменуя постепенный переход к весне.

    Хотя 21 декабря не является официальным праздником, многие воспринимают его как символический рубеж нового этапа – хорошее время, чтобы загадать желание, провести вечер с семьей и встретить грядущий год с надеждой на свет и тепло.

    Главное
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Саудовская Аравия выразила надежду на скорое подписание безвиза с Россией
    Госдума одобрила корректировку параметров бюджета России на 2025 год
    Талибы начали переброску резервов в Кандагар для защиты от ВВС Пакистана
    Украинская делегация встретилась в США с производителем «Томагавков»
    Внук Калашникова получил срок за убийство баскетболиста Сидорика
    В Москве пообещали повысить среднюю зарплату до 197 тыс. рублей в месяц

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Перейти в раздел

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации