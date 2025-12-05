Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Путин после интервью продолжил общение с индийскими журналистами
Президент России Владимир Путин продолжал общаться с представителями индийских СМИ около получаса уже после завершения интервью, сообщила индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп.
Индийская журналистка, комментируя интервью, заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Глубокое погружение в мышление одного из самых ярких и загадочных лидеров мира».
Она рассказала, что российский президент после беседы еще около 30 минут неформально разговаривал с прессой. Кашьяп поделилась ранее не публиковавшимися кадрами, передает РИА «Новости».
На двух из них Путин приветствует журналистов во время интервью, на оставшихся виден момент неформального общения – президент стоит в компании сотрудников СМИ и переводчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России дал интервью телеканалам Aaj Tak и India Today в Кремле перед государственным визитом в Индию. Президент России также провел встречу с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп и руководством медиахолдинга India Today Group.