Путин после интервью продолжил общение с индийскими журналистами

Tекст: Антон Антонов

Индийская журналистка, комментируя интервью, заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Глубокое погружение в мышление одного из самых ярких и загадочных лидеров мира».

Она рассказала, что российский президент после беседы еще около 30 минут неформально разговаривал с прессой. Кашьяп поделилась ранее не публиковавшимися кадрами, передает РИА «Новости».

На двух из них Путин приветствует журналистов во время интервью, на оставшихся виден момент неформального общения – президент стоит в компании сотрудников СМИ и переводчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России дал интервью телеканалам Aaj Tak и India Today в Кремле перед государственным визитом в Индию. Президент России также провел встречу с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп и руководством медиахолдинга India Today Group.