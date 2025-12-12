Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины

Трамп: «Игры» на Украине могут привести к Третьей мировой войне

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

На одном из мероприятий в Белом доме он заявил, что подобные вещи могут выйти из-под контроля. По его словам, он на днях «кого-то» предупредил, что конфликт может перейти критическую черту.

«Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – отметил президент США.

Трамп объяснил, что США вовлечены в украинскую тему только с точки зрения переговоров, но не напрямую в конфликт, настаивая на необходимости урегулирования. Он считает, что Вашингтон находился близко к заключению сделки и с Россией, и с Украиной. По мнению Трампа, Киев и Европа рассчитывают на участие США для разрешения ситуации.

Он также призвал оценивать складывающуюся обстановку максимально трезво. Американский лидер не стал уточнять, к кому он адресовал свои слова об угрозе мировой войны. По опубликованным ранее сообщениям, Трамп находится на связи с представителями нынешней администрации США в онлайн-режиме. С президентом России Владимиром Путиным Трамп последний раз разговаривал 16 октября, что стало их восьмым контактом в этом году; новых бесед пока не планируется, об этом сообщил Кремль в декабре.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с лидерами Франции, Британии и Германии в жесткой форме.

Дональд Трамп требовал от них оказать давление на Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сильно разочарован ходом переговоров по Украине.

Украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана, включающий 20 пунктов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Британия, Франция и Германия сознательно препятствуют урегулированию ситуации на Украине.