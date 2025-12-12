  • Новость часаНа подлете к Москве сбили восьмой с полуночи беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Эксперт оценил освобождение Северска в ДНР
    Долина спела «Три белых коня» хором с публикой
    На подлете к Москве уничтожили восемь беспилотников
    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины
    Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» для США
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    12 декабря 2025, 09:08 • Новости дня

    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины

    Трамп: «Игры» на Украине могут привести к Третьей мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Украине может привести к Третьей мировой войне, если стороны не прекратят «игры» и не начнут переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    На одном из мероприятий в Белом доме он заявил, что подобные вещи могут выйти из-под контроля. По его словам, он на днях «кого-то» предупредил, что конфликт может перейти критическую черту.

    «Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – отметил президент США.

    Трамп объяснил, что США вовлечены в украинскую тему только с точки зрения переговоров, но не напрямую в конфликт, настаивая на необходимости урегулирования. Он считает, что Вашингтон находился близко к заключению сделки и с Россией, и с Украиной. По мнению Трампа, Киев и Европа рассчитывают на участие США для разрешения ситуации.

    Он также призвал оценивать складывающуюся обстановку максимально трезво. Американский лидер не стал уточнять, к кому он адресовал свои слова об угрозе мировой войны. По опубликованным ранее сообщениям, Трамп находится на связи с представителями нынешней администрации США в онлайн-режиме. С президентом России Владимиром Путиным Трамп последний раз разговаривал 16 октября, что стало их восьмым контактом в этом году; новых бесед пока не планируется, об этом сообщил Кремль в декабре.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с лидерами Франции, Британии и Германии в жесткой форме.

    Дональд Трамп требовал от них оказать давление на Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сильно разочарован ходом переговоров по Украине.

    Украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана, включающий 20 пунктов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Британия, Франция и Германия сознательно препятствуют урегулированию ситуации на Украине.

    11 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала местная жительница.

    Одессу заполнили жители западной части Украины при новом главе Сергее Лысаке, передает РИА «Новости».

    Местная жительница пояснила, что новые приезжие ведут себя вызывающе, часто переходят на оскорбления и конфликты с местными жителями.

    По ее словам, чаще всего конфликты происходят в общественном транспорте: «Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте», – заявила она.

    Собеседница агентства подчеркнула, что подобное поведение сходит приезжим с рук, а большинство одесситов предпочитают оставаться в стороне из-за страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесситы жаловались на резкий рост цен на продукты.

    Жители города также рассказывали о протестах против политики Зеленского в социальных сетях.

    Между тем в Одессе местные жители начали переодеваться в евреев, чтобы избежать мобилизации.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Axios: Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США и согласовало свой подход с представителями Франции, Германии и Британии, пишет Axios.

    Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой поэтапный ответ на последний вариант американского мирного плана, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

    Подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США – от него требуют оперативно принять мирный план Трампа, подразумевающий значительные территориальные уступки и прочие компромиссы.

    Дональд Трамп уточнил, что ожидает украинский ответ, и заявил: «Некоторые говорят, что сейчас ближе, чем когда-либо».

    Согласно данным Axios, заявление с комментариями и предложениями Украины лично направил советник по нацбезопасности и главный переговорщик Рустем Умеров – документ был адресован зятю Трампа и его советнику Джареду Кушнеру. Представитель Украины отметил, что страна добавила свои замечания и поправки, «чтобы всё это было реализуемо».

    Перед отправкой официальный Киев вёл консультации со своими европейскими союзниками, в первую очередь с Францией, Германией и Британией. Украине удалось предложить новые идеи по наиболее спорным вопросам – в частности, по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

    Как сообщил Трамп, он обсудил ситуации вокруг мира на Украине в достаточно резкой форме с лидерами Евросоюза, которые предложили провести очную встречу с Зеленским на выходных в Европе. «Посмотрим, – сказал Трамп, – мы не хотим тратить время зря». На четверг назначена виртуальная встреча военных представителей США и Украины для дальнейшего обсуждения деталей мирного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Telegraph сообщила, что Киев готов рассмотреть уступки только при определенных условиях. Владимир Зеленский заявил о предстоящих новых переговорах с США.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    Комментарии (11)
    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что переговоры между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом были конструктивными, передает ТАСС.

    Мерц уточнил, что в ходе этого разговора Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер также участвовали в беседе. В ходе разговора европейские представители предложили совместную работу над документацией с американским правительством.

    Мерц подчеркнул: «Мы ясно дали понять президенту Трампу, что главный вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Он пояснил, что Трамп на момент беседы еще не был ознакомлен с деталями предложения, так как оно официально не было направлено американской стороне до вечера предыдущего дня. Теперь слово за официальным Киевом, который должен определить свою позицию в вопросе возможных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США.

    Дональд Трамп ранее рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 20:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей

    Захарова: Главный враг детей Украины - режим Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге рассказала о фактах насилия и нарушений в отношении украинских детей, включая акции фонда Елены Зеленской.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей, передает ТАСС. Захарова заявила: «На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних – это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой».

    Дипломат отметила, что власти Украины, педагоги, блогеры и активисты, по ее словам, безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом. Захарова подчеркнула аналогии с нацизмом 1930–40-х годов, отмечая, что детей в украинских националистических батальонах подвергают психологическим опытам и даже склоняют к жестокости.

    Также Захарова затронула тему фонда Елены Зеленской, напомнив об эвакуации группы украинских несовершеннолетних из Днепропетровска в Турцию весной 2022 года. По ее словам, последующая проверка условий проживания этих детей в 2024 году выявила многочисленные нарушения, включая случаи психологического и сексуального насилия, отсутствие образовательных возможностей, использование детей в пропагандистских целях и даже физические наказания.

    Дипломат сообщила, что две воспитанницы из этой группы вернулись на Украину беременными, а в качестве наказания за выявленные правонарушения лишь один воспитатель был понижен в должности. Захарова отметила, что к уголовной ответственности никто привлечен не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе.

    Более пятисот детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, два года жили без доступа к образованию и медицинской помощи, а также подвергались насилию.

    Напомним, что более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на презентации книги экс-офицера СБУ Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» заявил, что до начала протестов в Киеве Служба безопасности Украины не информировала его о существующих планах Запада по организации госпереворота.

    По словам Азарова, если бы он располагал этой информацией еще в 2013 году, он бы занял более жесткую позицию, передает ТАСС.

    «Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию. Я думаю, что смог бы убедить [экс-президента Украины Виктора] Януковича действовать так, как надо было действовать – силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы», – заявил Азаров.

    Также он напомнил, что сразу после госпереворота Европейский совет ввел санкции против 18 граждан Украины, среди которых оказались он сам, Янукович, его сыновья и несколько приближенных лиц.

    Ранее Азаров заявил о хищении Киевом более 100 млрд долларов помощи Запада.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 13:27 • Новости дня
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    @ Denis Zuberi/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная отправка европейских миротворцев на Украину приведет к тому, что они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Европейские военнослужащие, если они будут направлены на территорию Украины в роли миротворцев, сразу станут законной военной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, передает ТАСС.

    Министр отметил, что европейские страны высказывают идеи о направлении своих военных на Украину для выполнения миротворческих миссий.

    «Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», – указал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы после завершения конфликта на Украине вдали от линии фронта, включая Киев и Одессу.

    Французские военные отметили, что готовятся к боевым действиям на Украине и считают возможные потери огромными.

    Москва подчеркивала, что не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский допустил вариант голосования по вопросу о будущем Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого украинцам могут предложить ответить на территориальные вопросы.

    «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский, передают украинские СМИ.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – пояснил Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточных ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым. Зеленский отметил готовность провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения безопасности Западом.

    Комментарии (14)
    11 декабря 2025, 09:52 • Новости дня
    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины

    Бастрыкин: Удары Украины причинили России ущерба на 600 млрд рублей

    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за обстрелов с территории Украины, он оценивается примерно в 600 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Серьезный ущерб на сумму порядка 600 млрд рублей нанесен 41 региону в результате обстрелов со стороны Украины, сказал Бастрыкин, передает ТАСС.

    Под удары попадают как новые территории, где продолжается специальная военная операция, так и регионы в глубине России.

    Бастрыкин отметил, что современные вооружения, используемые украинскими нацистами, позволяют поражать цели на значительном расстоянии, что приводит к разрушениям инфраструктуры и имущества в 41 российском регионе.

    Россия намерена добиваться возмещения ущерба от украинских националистов.

    Напомним, только в последнюю ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа.

    Комментарии (5)
    11 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    Комментарии (11)
    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (13)
    11 декабря 2025, 11:04 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Украины в Израиле Евгений Корничук был вызван в министерство иностранных дел Израиля. Причиной стали публичные замечания Корничука по поводу реплик премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    В МИД Израиля сообщили, что украинский посол встретился с заместителем генерального директора по вопросам Европы и Азии Ювалем Фуксом. В ходе переговоров Корничуку высказали официальное недовольство: «Его заявления неприемлемы и нарушают дипломатический протокол», – пишет Anadolu со ссылкой на официальное заявление ведомства.

    Тель-Авив подчеркнул, что слова украинского дипломата игнорируют позицию Израиля по конфликту на Украине и недавний визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев. Это, по мнению израильской стороны, противоречит ранее заявленной линии диалога между странами.

    Причиной дипломатического инцидента стало выступление Нетаньяху в парламенте, где он подчеркнул важность регулярных контактов с Путиным для национальной безопасности Израиля на северной границе. Корничук, в свою очередь, дал израильской прессе интервью, в котором негативно оценил позицию Нетаньяху и выразил недоумение по поводу его слов.

    Ранее Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Шарий обвинил Зеленского в покушении на Миндича

    Блогер Шарий заявил о причастности Зеленского к попытке устранения Миндича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский блогер Анатолий Шарий выразил уверенность, что операцию по устранению фигуранта энергетического дела координировали спецслужбы под руководством Владимира Зеленского.

    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что подготовка покушения на Тимура Миндича, главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине, началась сразу после его бегства из страны, передает РИА «Новости». Шарий подчеркнул, что в операции принимала активное участие Служба безопасности Украины, а всю ситуацию курировал лично Владимир Зеленский.

    Он утверждает, что ликвидация Миндича могла быть для Зеленского единственным способом уйти от личной ответственности по делу о коррупции. Шарий отметил, что если обстоятельства покушения будут преданы огласке, это может привести к катастрофическим последствиям для украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на Тимура Миндича, близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского.

    Позднее источник из окружения Миндича опроверг информацию о покушении. Украинские СМИ сообщили, что посольство Украины в Израиле также не подтверждает факт попытки покушения.

    Миндич ранее был заочно арестован на Украине по делу о коррупции в энергетике. Участники этого дела похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.


    Комментарии (4)
    Главное
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    ЦБ отозвал лицензию у «Индустриального Сберегательного Банка»
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Грузия предложила Туркменистану маршрут для транзита газа
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации