Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...2 комментария
В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
Архивные материалы по делу об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди, переданные посольством России американской конгрессвумен Анне Паулине Луне, включают около 300 страниц.
В документах содержатся записи бесед между советскими и американскими представителями, телеграммы, служебные записки МИД и КГБ СССР, а также стенограммы встреч на высшем уровне, передает РИА «Новости».
Среди опубликованных материалов есть тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, записка главы МИД Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного, в которой опровергаются слухи американской прессы о возможных связях Ли Харви Освальда с СССР. Также в сборнике представлен перечень документов, в том числе письма представителей американской администрации, анкета Освальда на получение визы в СССР и его обращение о приеме в советское гражданство.
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила в Х (бывший Twitter, заблокирована в России), что материалы были опубликованы на платформе Substack и доступны для ознакомления. Она отметила: «Эти документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они мне были переданы». По ее словам, эксперты продолжают работу по подтверждению подлинности бумаг, однако пока они считаются достоверными, пишет ТАСС.
В документах также содержатся постановление Президиума ЦК КПСС о передаче Госдепартаменту США фотокопий материалов по пребыванию Освальда в СССР, письма Роберта Кеннеди и многочисленные сообщения ТАСС. Особое место в сборнике занимает реакция советской стороны на убийство Кеннеди и начало контактов с новым президентом США Линдоном Джонсоном.
Как отмечают редакторы Российского исторического общества, впервые на основе оригинальных документов подробно показана активная позиция властей СССР по содействию расследованию убийства Кеннеди и развитию советско-американских отношений в этот сложный период.
Накануне российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди для дополнительного изучения.