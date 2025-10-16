В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди

Tекст: Дарья Григоренко

В документах содержатся записи бесед между советскими и американскими представителями, телеграммы, служебные записки МИД и КГБ СССР, а также стенограммы встреч на высшем уровне, передает РИА «Новости».

Среди опубликованных материалов есть тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, записка главы МИД Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного, в которой опровергаются слухи американской прессы о возможных связях Ли Харви Освальда с СССР. Также в сборнике представлен перечень документов, в том числе письма представителей американской администрации, анкета Освальда на получение визы в СССР и его обращение о приеме в советское гражданство.

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила в Х (бывший Twitter, заблокирована в России), что материалы были опубликованы на платформе Substack и доступны для ознакомления. Она отметила: «Эти документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они мне были переданы». По ее словам, эксперты продолжают работу по подтверждению подлинности бумаг, однако пока они считаются достоверными, пишет ТАСС.

В документах также содержатся постановление Президиума ЦК КПСС о передаче Госдепартаменту США фотокопий материалов по пребыванию Освальда в СССР, письма Роберта Кеннеди и многочисленные сообщения ТАСС. Особое место в сборнике занимает реакция советской стороны на убийство Кеннеди и начало контактов с новым президентом США Линдоном Джонсоном.

Как отмечают редакторы Российского исторического общества, впервые на основе оригинальных документов подробно показана активная позиция властей СССР по содействию расследованию убийства Кеннеди и развитию советско-американских отношений в этот сложный период.

Накануне российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди для дополнительного изучения.