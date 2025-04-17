Создание коллайдера с высокой светимостью в Сарове отложили на срок после 2030 года

Строительство коллайдера в Сарове для изучения кварков отложили на срок после 2030 года

Tекст: Мария Иванова

Строительство электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика» в Сарове Нижегородской области отложено на срок после 2030 года, передает ТАСС. До этого планировалось, что проект начнется до 2030 года, однако в связи с развитием научной программы в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) данный проект был исключен из ближайших планов.

Целью создания «Супер С-тау фабрики» является исследование свойств тяжелых частиц, содержащих прелестный кварк. Эти исследования помогут ученым понять процессы, происходившие на ранних этапах развития Вселенной, а также проверить новые гипотезы, выходящие за пределы Стандартной модели физики. Примечательно, что фабрики представляют собой особый класс коллайдеров, отличающихся высокой светимостью.

Светимость коллайдера – важная характеристика, определяющая количество рождений частиц в единицу времени. Ожидается, что у «Супер С-тау фабрики» она будет в сто раз выше, чем у существующих мировых установок, что существенно расширит возможности для исследований в области физики элементарных частиц.

Ранее сообщалось, что в Национальном центре физики и математики в Сарове к 2030 году планируют построить установку для разрушения атомного ядра.

Между тем под Новосибирском успешно запущен линейный ускоритель, который является ключевой частью синхротрона СКИФ и важным шагом в развитии отечественных технологий.

В четверг стало известно, что китайские ученые присоединятся к созданию электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-6 в Новосибирске, его строительство займет пять лет и обойдется в 23 млрд рублей.