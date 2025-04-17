В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.5 комментариев
Создание коллайдера с высокой светимостью в Сарове отложили на срок после 2030 года
Строительство коллайдера в Сарове для изучения кварков отложили на срок после 2030 года
Планы по началу строительства электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика» в Сарове перенесли на период после 2030 года, сообщил замдиректора новосибирского Института ядерной физики СО РАН, член секции научно-технического совета НЦФМ «Ядерная и радиационная физика» Иван Логашенко.
Строительство электрон-позитронного коллайдера «Супер С-тау фабрика» в Сарове Нижегородской области отложено на срок после 2030 года, передает ТАСС. До этого планировалось, что проект начнется до 2030 года, однако в связи с развитием научной программы в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) данный проект был исключен из ближайших планов.
Целью создания «Супер С-тау фабрики» является исследование свойств тяжелых частиц, содержащих прелестный кварк. Эти исследования помогут ученым понять процессы, происходившие на ранних этапах развития Вселенной, а также проверить новые гипотезы, выходящие за пределы Стандартной модели физики. Примечательно, что фабрики представляют собой особый класс коллайдеров, отличающихся высокой светимостью.
Светимость коллайдера – важная характеристика, определяющая количество рождений частиц в единицу времени. Ожидается, что у «Супер С-тау фабрики» она будет в сто раз выше, чем у существующих мировых установок, что существенно расширит возможности для исследований в области физики элементарных частиц.
Ранее сообщалось, что в Национальном центре физики и математики в Сарове к 2030 году планируют построить установку для разрушения атомного ядра.
Между тем под Новосибирском успешно запущен линейный ускоритель, который является ключевой частью синхротрона СКИФ и важным шагом в развитии отечественных технологий.
В четверг стало известно, что китайские ученые присоединятся к созданию электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-6 в Новосибирске, его строительство займет пять лет и обойдется в 23 млрд рублей.