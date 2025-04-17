Китай пригласили участвовать в создании нового коллайдера в Новосибирске

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Китая примут участие в создании российского электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-6 в Новосибирске, сообщает ТАСС. Согласно планам, коллайдер будет построен в течение пяти лет, а в его экспериментах примут участие около 10-15 стран.

Замдиректора Института ядерной физики СО РАН Иван Логашенко отметил, что китайских физиков интересует весь проект целиком и они готовы к полноценному участию.

Логашенко также сообщил, что специалисты из Института ядерной физики будут участвовать в разработке другого коллайдера в Китае – С-тау фабрики, который будет построен в Хэфее. Проект получил значительное финансирование, и на данный момент над ним работают 100-200 человек. Российские специалисты также задействованы в процессах прототипирования и разработки.

Концептуальный проект ВЭПП-6 ИЯФ СО РАН планируется завершить к концу 2026 года. Стоимость установки составит около 23 млрд рублей, окружность ускорительного кольца будет 366 метров, с энергией пучков от 0,5 до 2,1 ГэВ. Новый коллайдер будет построен на месте ВЭПП-4М и позволит исследовать экзотические формы материи, включая легкие кварки и частицы, состоящие из глюонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре физики и математики в Сарове к 2030 году планируют построить установку для разрушения атомного ядра.

В конце прошлого года под Новосибирском успешно запущен линейный ускоритель, являющийся ключевой частью синхротрона СКИФ, что стало важным шагом в развитии отечественных технологий.

Екак отметил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов, часть экспериментов на Большом адронном коллайдере лежала на российских ученых, их отстранение привело к потере или ограничению многих научных компетенций.