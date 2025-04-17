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    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    17 апреля 2025, 12:13 • Новости дня

    Китай пригласили участвовать в создании нового коллайдера в Новосибирске

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские ученые присоединятся к созданию электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-6 в Новосибирске, который будет построен в течение пяти лет и стоимость которого составит около 23 млрд рублей, сообщил замдиректора Института ядерной физики СО РАН Иван Логашенко.

    Ученые из Китая примут участие в создании российского электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-6 в Новосибирске, сообщает ТАСС. Согласно планам, коллайдер будет построен в течение пяти лет, а в его экспериментах примут участие около 10-15 стран.

    Замдиректора Института ядерной физики СО РАН Иван Логашенко отметил, что китайских физиков интересует весь проект целиком и они готовы к полноценному участию.

    Логашенко также сообщил, что специалисты из Института ядерной физики будут участвовать в разработке другого коллайдера в Китае – С-тау фабрики, который будет построен в Хэфее. Проект получил значительное финансирование, и на данный момент над ним работают 100-200 человек. Российские специалисты также задействованы в процессах прототипирования и разработки.

    Концептуальный проект ВЭПП-6 ИЯФ СО РАН планируется завершить к концу 2026 года. Стоимость установки составит около 23 млрд рублей, окружность ускорительного кольца будет 366 метров, с энергией пучков от 0,5 до 2,1 ГэВ. Новый коллайдер будет построен на месте ВЭПП-4М и позволит исследовать экзотические формы материи, включая легкие кварки и частицы, состоящие из глюонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре физики и математики в Сарове к 2030 году планируют построить установку для разрушения атомного ядра.

    В конце прошлого года под Новосибирском успешно запущен линейный ускоритель, являющийся ключевой частью синхротрона СКИФ, что стало важным шагом в развитии отечественных технологий.

    Екак отметил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов, часть экспериментов на Большом адронном коллайдере лежала на российских ученых, их отстранение привело к потере или ограничению многих научных компетенций.

    15 апреля 2025, 20:42 • Новости дня
    Китай счел нерентабельными поставки российского газа через Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразна, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    «Я уже сказал российским партнерам, что это нереально. Фактически не получается», – цитирует посла ТАСС. Он пояснил, что обсуждения вариантов маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» продолжаются.

    По его словам, сторонам будет легче договариваться по цене поставок, поскольку уже имеется опыт с первой трубой. Чжан Ханьхуэй указал, что партнеры согласовали сам факт строительства газопровода, остается лишь выбрать маршрут.

    «Главное – какой маршрут. Первый вариант через Монголию, второй – не через Монголию», – указал дипломат. Второй маршрут проходит в Китай полностью по территории России и заканчивается у Забайкальска.

    В конце декабря Газпром впервые за пять лет запустил газопровод «Сила Сибири» на полную мощность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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    16 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    До десяти китайских автобрендов готовы свернуть бизнес в России

    Tекст: Александра Юдина

    До конца года до десяти китайских автобрендов намерены покинуть российский рынок из-за снижения рентабельности и высокой конкуренции, следует из данных дилеров и аналитиков.

    До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок до конца года, передает «Коммерсантъ».

    Основными причинами ухода называют низкую потребительскую активность, избыток предложения и острую конкуренцию. В числе брендов, которые могут уйти, упоминаются Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

    По оценкам участников рынка, вышеупомянутые марки не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. В условиях высокой конкуренции россияне предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с обслуживанием автомобилей в будущем.

    По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    15 апреля 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай, пишет Bloomberg.

    Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.

    Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.

    Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.

    В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендующим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 11:14 • Новости дня
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

    Белый дом сообщил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен поднять пошлины на китайские товары до 245%, чтобы обеспечить национальную безопасность США, сообщает Белый дом.

    США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Белого дома, новые пошлины будут ответной мерой на действия Китая.

    Администрация президента США объясняет, что это решение направлено на уравнивание условий международной торговли и укрепление национальной безопасности США. В прошлом американские пошлины на китайский импорт уже достигали 54%, но в ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на американские товары.

    Новая угроза поднятия пошлин до 245% может привести к дальнейшему обострению торговых отношений между США и Китаем.

    Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

    Пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.

    США не исключили возможность разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России

    Глава РОАД Подщеколдин: Уход некоторых китайских автобрендов не повлияет на российский рынок

    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможный уход некоторых китайских брендов автомобилей из России не повлияет на рынок, так как их продукция не пользовалась спросом, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

    Уход этих брендов связан с отсутствием продаж, заявил глава РОАД, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются – часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет», – отметил он.

    Подщеколдин также подчеркнул, что на российском рынке достаточно представленных официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей для удовлетворения имеющихся объемов продаж. Важно, чтобы рынок стал более понятным и прогнозируемым, что позволит избежать дальнейших затруднений.

    Ранее сообщалось, что свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года.

    «Коммерсант» сообщил о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов, в том числе Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG.

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    16 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США, пишет Bloomberg.

    Китай ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов, ответив таким образом на тарифы, наложенные США, передает Bloomberg.

    Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

    Китай, обладая почти полным контролем над мировой переработкой редкоземельных элементов, усиливает свое преимущество в геополитической борьбе.

    По информации из источников, близких к исследовательскому агентству Project Blue, США почти не имеют возможностей для переработки этих металлов, что ставит их в уязвимое положение.

    Директор по исследованиям Project Blue Дэвид Мерриман отметил, что «эти продукты и элементы непосредственно влияют на развитие ключевых технологий и поддерживающих отраслей на других крупных рынках, что повышает рычаги влияния Китая в любых переговорах».

    Из 17 общепринятых редкоземельных металлов семь вошли в список ограничений Пекина, что затрагивает производство от смартфонов до ядерных реакторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. В ответ Китай прекратил закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    15 апреля 2025, 16:24 • Новости дня
    Созданный учеными новый ИИ нашел 44 аналога Земли в нашей галактике

    ИИ выявил 44 похожих на Землю планеты в галактике Млечный Путь

    Tекст: Ирма Каплан

    Созданный учеными новый ИИ определил, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами, пишет Forbes.

    Исследователи из Бернского университета и швейцарского Национального центра компетенции в области исследований PlanetS разработали ИИ, который выявил 44 планетные системы потенциально земного типа в галактике Млечный Путь. К тому же точность ИИ на тестовых данных достигает 99%, пишет Forbes.

    «Модель BB выявила 44 системы, которые с высокой вероятностью могут содержать необнаруженные планеты земного типа», – пишет доктор Жанна Даву, ведущий автор научной статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

    Ученые указали целью работы – предсказать, у каких звезд с наибольшей вероятностью может находиться планета, похожая на Землю (ELP), чтобы избежать слепых поисков и сократить их  время.

    «Тесты, проведенные с использованием модели машинного обучения, дают оценку точности до 0,99, что указывает на то, что 99% систем, определенных моделью как имеющие ELP (схожие с земными характеристики), обладают по крайней мере одной такой планетой», – сказано в научной работе.

    По словам соавтора исследования, доктора и содиректора Центра космоса и обитаемости Бернского университета Янна Алиберта, это важный шаг в поиске планет с условиями, благоприятными для жизни.

    «Это одна из немногих моделей в мире с таким уровнем сложности и глубины, позволяющая проводить предиктивные исследования, подобные нашим», – сказал он.

    Предположительно, новая модель ИИ позволит астрономам направлять телескопы на самые перспективные уголки Вселенной, увеличивая шансы найти жизнь за пределами Земли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астроном Леонид Еленин предупредил, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 можно будет наблюдать в телескоп.

    Ранее НАСА сообщало, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в конце 2032 года достигла 1,7% по данным на февраль. В апреле же вероятность такого события увеличилась до 3,8% на основе новых данных телескопа «Джеймс Уэбб».

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    16 апреля 2025, 22:14 • Новости дня
    Белый дом заявил о способности США «манипулировать временем и пространством»

    Tекст: Антон Антонов

    Технологии США позволяют манипулировать временем и пространством, заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.

    Крациос, слова которого приводятся на сайте Белого дома, заявил, что новой администрации США поставлена задача «обновить нацию». В предыдущие десятилетия прогресс в США хоть и «не прекратился, но что-то пошло не так», сказал он. По словам Крациоса, США выбрали «стагнацию», при которой регулированию и бюрократии позволили «запутать» страну.

    «Но мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», – сказал Крациос.

    Напомним, американские власти хвастались якобы неслыханным ядерным оружием, которого нет у России и Китая.

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    16 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Палеонтологи узнали секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний

    Надотряд крокодиломорфов пережил массовые вымирания благодаря адаптивности

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские палеонтологи выяснили, как неприхотливость в рационе помогала крокодилообразным выживать на протяжении 230 млн лет, несмотря на два массовых вымирания на планете.

    Новое исследование палеонтологов из Университета Центральной Оклахомы и Университета Юты на базе изучения зубов и черепов 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 ныне живущих видов крокодилообразных искало секрет невероятной живучести пресмыкающихся, пишет журнал Palaeontology.

    По словам палеонтолога из Университета Центральной Оклахомы и автора исследования Кигана Мелстрома, животные, которые пережили массовые вымирания на рубеже триасового и юрского периодов, а также в конце мелового, имели гибкий рацион и адаптивный организм.

    Так называемое многообразие экологических ролей – от наземных травоядных и сверхплотоядных до океанских хищников – помогало крокодилообразным выживать.

    «Эта работа показывает, что те же основные закономерности действуют и у крокодилов. Они могут употреблять в пищу огромное разнообразие продуктов, так что, если одна (или многие другие) из их пищевых групп вымрет, вероятно, они найдут что-то еще, чем смогут поживиться», – пояснил Мелстром.

    Соавтор исследования профессор Рэндалл Ирмис добавил, что эволюционная гибкость крокодиломорфов с течением времени стала частью их успеха по выживанию после массовых вымираний.

    «Если мы дадим им шанс, сохранив их среду обитания и избежав чрезмерной охоты на них, крокодилы, скорее всего, останутся здесь надолго», – сказал он.

    Сегодня крокодилам приходится выживать, сталкиваясь с угрозами, которых они не знали  миллионы лет – от охоты и разрушения среды обитания до климатических изменений, однако их древняя адаптивность может помочь им выжить и теперь, добавила «Газета.Ru».

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, китайские и канадские ученые обнаружили окаменелости гадрозавров в провинции Гуандун, подтвердив миграцию этих динозавров из Северной Америки в Азию более 70 млн лет назад.

    Китайские палеонтологи в сотрудничестве с канадскими коллегами подтвердили миграцию динозавров из Северной Америки в Азию, сообщает ТАСС.

    Ранее палеонтолог рассказывал, что на территории Москвы во время Юрского периода было море, в котором обитали различные моллюски, а также морские ящеры.

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    16 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Нарколог предупредил об опасности БАД «Молекула»

    Нарколог Шуров предупредил об опасности БАД «Молекула»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В составе популярного средства для похудения «Молекула» обнаружили сибутрамин, который может вызвать непредсказуемые реакции мозга, заявил нарколог и психиатр Василий Шуров.

    Даже малые дозы этого вещества могут оказать неожиданное воздействие на мозг, вызывая манию и даже приводя к госпитализации пациентов, рассказал Шуров «Радио Sputnik».

    Шуров отметил, что многие женщины весной часто прибегают к приему таких средств, полагая, что увеличение дозы ускорит процесс похудения. Однако, по его словам, это опасное заблуждение, так как вместо желаемого эффекта можно получить бессонницу, психозы и привыкание.

    Эффект от препарата быстро слабеет, что вынуждает увеличивать дозу, как это происходит с наркотиками.

    Кроме того, специалист предупредил об эффекте «йо-йо». После прекращения приема «Молекулы» вес не только возвращается, но и возрастает до объемов, превыщающих прежний уровень. Это сопровождается ухудшением общего состояния организма и психики.

    Ранее итальянские ученые установили, что злоупотребление яйцами и красным мясом ведет к повышенной выработке в организме соединения TMAO, что повышает риск инсульта и болезни Альцгеймера.

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    15 апреля 2025, 11:08 • Новости дня
    NYT: Прекращение поставок редкоземельных минералов из Китая угрожает ВПК США

    Tекст: Вера Басилая

    Китай прекратил экспорт редкоземельных минералов, необходимых для американских военных технологий, что может повлиять на оборонные программы США и вызвать рост цен, сообщает The New York Times.

    Китай ввел ограничения на экспорт критически важных минералов и магнитов, что может угрожать оборонному потенциалу США. Эти минералы, включая неодимий, итрий, скандий и диспрозий, используются в двигателях и системах наведения американских военных самолетов, ракет и дронов, передает The New York Times.

    Решение Китая стало ответом на тарифные меры администрации Трампа и сигнализирует о возможной эскалации торговой войны. Директор программы безопасности критических минералов Грейселин Баскаран заявила, что решение имеет огромное значение для «нашей национальной безопасности».

    Пекин оставил за собой возможность расширить меры воздействия, в том числе ввести пошлины, квоты или полный запрет на экспорт. Это обострение также может привести к росту цен на минералы для американских оборонных компаний, что подчеркнуло доминирование Китая в цепочке поставок.

    Американские запасы редкоземельных элементов ограничены. По данным Министерства обороны США, каждый истребитель F-35 содержит около 900 фунтов таких материалов. Хотя у Пентагона и оборонных компаний есть небольшие запасы, они могут иссякнуть через несколько месяцев.

    «Китай добывает и перерабатывает большую часть мировых редкоземельных элементов», – заявил Аарон Джером из Lipmann Walton and Co.

    Исторически США находили альтернативные источники ресурсов в критические периоды. В ответ на угрозы со стороны Китая Пентагон увеличил запасы, но эксперты считают, что этого недостаточно. Эрик Фаннинг, президент Ассоциации аэрокосмической промышленности, ранее подчеркивал важность защиты цепочки поставок минералов для сохранения лидерства США в оборонной сфере.

    Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    15 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    Китай обвинил США в угрозе существованию Гонконга

    Чиновник Китая назвал тарифы США угрозой для выживания Гонконга и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Китая по делам Гонконга Ся Баолун обвинил США в попытке подорвать выживание Гонконга и Китая в целом, назвав введенные пошлины в 145% «высокомерными и бесстыдными», сообщает Bloomberg.

    По словам Ся Баолуна, введение Соединенными Штатами кумулятивных тарифов в размере 145% на товары из Гонконга свидетельствует о кампании против прогресса Китая. Ся Баолун подчеркнул, что Гонконг, хоть и функционирует как свободный порт, оказался под ударом «высокомерных и бесстыдных» тарифов США на продукцию из материкового Китая, сообщает Bloomberg.

    Выступая на мероприятии по национальной безопасности в Гонконге, китайский чиновник призвал жителей города поддерживать материковый Китай. Он заявил, что те, кто предает национальные интересы, встретят «мрачную судьбу».

    Ся Баолун также осудил сделку CK Hutchison Holdings Ltd., планирующую продать 43 порта, включая два в Панаме, консорциуму, поддерживаемому BlackRock и итальянским магнатом Джанлуиджи Апонтой.

    Ся Баолун выразил обеспокоенность тем, что тарифы США являются частью более широкой стратегии по сдерживанию роста Китая, при этом в своих комментариях он отразил усиливающуюся критику китайских официальных лиц в адрес политики Трампа. Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуан Цзинжуй также критиковал тарифы, заявив, что они превращают Америку в «варвара XXI века».

    Ранее в Гонконге случился сильнейший обвал акций с 1997 года на фоне рекордного оборота акций, когда индекс Hang Seng упал на 13%.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что разрыв торговых связей с Китаем возможен, несмотря на отсутствие в тарифной политике целенаправленных мер.

    Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий, включая влияние на стоимость акций компаний обеих стран.

    Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона.


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    16 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    Нацреестр Нидерландов выявил 85 массовых доноров спермы с десятками потомков

    Национальный реестр Нидерландов выявил 85 доноров спермы с более чем 25 потомками

    Tекст: Ирма Каплан

    Национальный реестр Нидерландов выявил 85 доноров спермы, от которых прослеживается более 25 потомков, что вызывает опасения по поводу риска кровного родства и генетических аномалий, пишет New York Times.

    Национальный реестр по отслеживанию числа доноров спермы в Нидерландах выявил 85 случаев, когда один донор имеет более 25 потомков, сообщает New York Times, отмечая  беспокойство относительно возможного риска кровного родства и генетических аномалий у детей на уровне властей.

    Министр по делам молодежи, профилактики и спорта Нидерландов Винсент Карреманс сообщил в письме в парламент, что из-за плохого надзора и учета в клиниках по лечению бесплодия произошли случаи массового донорства. Новый закон, вступивший в силу 1 апреля, требует более строгого контроля за использованием донорской спермы.

    «Я глубоко сожалею, что подобные случаи были обнаружены», – сказал Карреманс, предлагая поддержку родителям, которые были клиентами этих клиник.

    С 2018 года в Нидерландах действует ограничение: один донор не может быть отцом более 12 детей. Однако до этого закон позволял донору стать отцом до 25 детей. По данным реестра, с 2004 по 2018 год было зарегистрировано около 24 тыс. случаев использования донорской спермы для экстракорпорального оплодотворения.

    Организация Donorkind, поддерживающая семьи, использовавшие донорскую сперму, отметила, что правила ведения записей о донорах не всегда соблюдались. Инге Поортхейс из Donorkind указала, что ситуация вызвала хаос среди детей-доноров и их родителей, поэтому  организация обратилась в парламент Нидерландов с требованием раскрыть точное число пострадавших от массового донорства и рассмотреть возможность введения правил, регулирующих импорт донорской спермы в Нидерланды.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, жительница США Кристина Мюррей подала иск против клиники Coastal Fertility из-за ошибки в процедуре ЭКО, в результате которой она родила ребенка другой пары.

    Ранее, в 2024 году, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на протяжении многих лет был донором спермы и у него более 100 биологических детей. Он выразил намерение обнародовать ДНК-код.

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    15 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Китай потребовал от граждан не участвовать в конфликте на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность безопасности и призвало граждан страны избегать участия в боевых действиях на Украине, заявив, что КНР стремится к мирным переговорам.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь напомнил о необходимости воздерживаться от участия в украинском конфликте, передает ТАСС.

    Он отметил, что министерство неоднократно предупреждало о рисках и требовало от граждан держаться подальше от зон боевых действий, а также избегать участия в военных действиях на любой из сторон.

    Цзянь подчеркнул, что Китай привержен продвижению мирных переговоров и делает акцент на объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу.

    Он призвал избегать политических манипуляций и правильно понимать позицию КНР. Это заявление прозвучало в ответ на сообщения о якобы имеющемся присутствии китайских военнослужащих в зоне боевых действий на Украине.

    Ранее Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине. В Кремле отвергли слова Владимира Зеленского в сторону Москвы касательно «втягивания» Китая в украинский конфликт.

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    16 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Мишустин рассказал о кардиографе с ИИ для диагностики в реальном времени

    Рассказал о кардиографе с ИИ и пригласил к участию в новом конкурсе для ученых

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ученые разработали портативный кардиограф, который использует искусственный интеллект для постановки диагноза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что в России стартовал новый конкурс для ученых.

    Российские ученые при Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде разработали новый портативный кардиограф, который не только выполняет электрокардиографию, но и использует технологии искусственного интеллекта для оперативной постановки диагноза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Его особенность в том, что он снимает настоящую электрокардиограмму. Она с помощью мобильного приложения передается в реальном времени на сервер. И в кратчайшие сроки – с использованием технологий искусственного интеллекта – ставится диагноз. Точность очень высока», – передает ТАСС слова премьер-министр в видеообращении к участникам форума Data Fusion.

    Мишустин отметил, что подобные разработки стали возможны благодаря господдержке научных центров изучения ИИ при университетах. По его словам, 12 таких центров получили спецгранты и разработали за четыре года десятки прикладных инноваций.

    Еще одним примером передовой разработки Мишустин назвал фреймворк для автоматического машинного обучения, который создан на базе Университета ИТМО в Петербурге. Изобретение в десятки раз ускоряет создание отраслевых моделей ИИ в промышленности.

    Кроме того, для развития вузовских центров, изучающих ИИ с акцентом на нейросети, в России стартовал новый конкурс. Победители, которых определят в июне, получат поддержку на 4,5 млрд рублей на два года при условии софинансирования со стороны индустриальных партнеров.

    «Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению. Чтобы, как подчеркивал президент, на равных участвовать в мировой гонке по его созданию», – резюмировал премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, созданный европейскими учеными новый ИИ определил, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    На конференции в декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас.

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