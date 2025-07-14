Ученые создали компактную пушку для тестирования материалов СКИФа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения РАН спроектировали компактную взрывную пушку для изучения прочности материалов на строящейся мегасайенс-установке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Кольцово, передает РИА «Новости». Новая разработка позволит исследовать динамические свойства материалов при экстремальных нагрузках, что особенно важно для авиакосмической и энергетической отраслей.

Как пояснили в центре коллективного пользования СКИФ, современные технологии требуют контроля материалов в условиях высоких скоростей деформации, например при взрывных нагружениях и высокоскоростных соударениях. Научный сотрудник института Вячеслав Халеменчук отметил: «Нас интересуют высокие скорости деформации, которые происходят при взрывных нагружениях, процессе кумуляции и высокоскоростных соударениях». Он подчеркнул, что статические эксперименты не дают полного понимания поведения материалов в подобных условиях.

До сих пор для моделирования экстремальных нагрузок использовались крупногабаритные установки длиной от 4 до 20 метров, работающие на порохе или сжатом воздухе, однако они сложны и дороги в эксплуатации. Новая взрывная пушка, по словам ученого, умещается в ладони: длина её ствола составляет всего 40 миллиметров, калибр ударника – 20 миллиметров. Ударник разгоняется взрывчаткой до максимальной скорости на дистанции пять миллиметров, после чего образец подвергается воздействию ударной волны, а диагностика в режиме реального времени фиксирует все изменения материала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали новый способ быстрого выращивания картофеля. Исследователи из России доказали углеродную нейтральность природных алмазов. Российские специалисты создали уникальную систему идентификации спутников с земли.