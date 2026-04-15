США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.4 комментария
В Японии запретили использовать пауэрбанки в самолетах
Использование пауэрбанков в самолетах в Японии с 24 апреля будет запрещено из-за опасности возгорания, сообщила газета «Никкэй».
Запрет на использование пауэрбанков в самолетах вступит в силу в Японии с 24 апреля, передает ТАСС. Нововведение связано с угрозой возгорания литий-ионных аккумуляторов, которые широко применяются в портативных зарядных устройствах.
Пассажиры не смогут использовать пауэрбанки для подзарядки смартфонов и других гаджетов, а также запрещено будет заряжать сами аккумуляторы от кресельных розеток. Нарушителям грозит административное наказание вплоть до штрафа или отказа в посадке на рейс.
Литий-ионные батареи уже запрещено перевозить в зарегистрированном багаже в соответствии с международными нормами авиационной безопасности. В последние годы международные авиакомпании фиксировали инциденты с задымлением и возгоранием этих устройств в ручной клади, что приводило к вынужденным посадкам и ужесточению правил.
